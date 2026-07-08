¿De qué murió Naya Rivera? La tragedia que conmocionó a Hollywood y la convirtió en una heroína

Han pasado cinco años desde la muerte de Naya Rivera, pero el caso sigue siendo uno de los más recordados y tristes por los seguidores de Glee.

La actriz desapareció el 8 de julio de 2020 durante un paseo en el Lago Piru, en California, y cinco días después las autoridades confirmaron que había fallecido por ahogamiento accidental.

La investigación concluyó que Naya utilizó sus últimas fuerzas para ayudar a su hijo de cuatro años a regresar al bote en el que ambos viajaban. El menor sobrevivió, mientras que la actriz desapareció en el agua. Desde entonces, su historia continúa siendo recordada por quienes siguieron su carrera dentro y fuera de la televisión.

Naya Rivera desapareció el 8 de julio de 2020 durante un paseo en el Lago Piru junto a su hijo. IG nayarivera

Así ocurrió el accidente de Naya Rivera en el Lago Piru

El 8 de julio de 2020, Naya Rivera decidió pasar el día con su hijo Josey en el Lago Piru, un embalse ubicado en el condado de Ventura, California, conocido por recibir visitantes que practican actividades recreativas.

Madre e hijo rentaron un bote para navegar durante unas horas y, en algún momento de la tarde, ambos bajaron a nadar.

De acuerdo con la investigación oficial, la embarcación comenzó a alejarse porque no estaba anclada. Al darse cuenta de la situación, Rivera hizo un esfuerzo para que su hijo pudiera regresar al bote.

Josey logró subir nuevamente a la embarcación, pero la actriz ya no consiguió hacerlo.

Las autoridades señalaron que el cansancio físico y las condiciones del lago impidieron que pudiera mantenerse a flote. El niño recordó después que su madre lo ayudó a subir y luego desapareció bajo el agua.

Horas más tarde, otros navegantes localizaron el bote. Josey dormía solo a bordo y llevaba puesto su chaleco salvavidas.

Las autoridades confirmaron que Naya Rivera murió por ahogamiento accidental tras salvar a su hijo. IG nayarivera

Cinco días de búsqueda antes de confirmar su muerte

Tras recibir el reporte de desaparición, equipos de rescate iniciaron un operativo por tierra, aire y agua.

Durante cinco días, buzos especializados recorrieron distintas zonas del lago, mientras helicópteros y embarcaciones participaban en las labores de búsqueda.

Finalmente, el 13 de julio de 2020, las autoridades localizaron el cuerpo de Naya Rivera en una zona del lago cercana al lugar donde había desaparecido.

El informe del médico forense determinó que la actriz murió por ahogamiento accidental. Además, descartó que existieran lesiones, enfermedades o indicios de un hecho delictivo relacionado con el accidente.

Las autoridades también explicaron que el Lago Piru presenta corrientes cambiantes, fuertes ráfagas de viento y zonas de gran profundidad, factores que pueden complicar la natación incluso para personas con experiencia.

El Lago Piru fue escenario del accidente en el que perdió la vida la actriz Naya Rivera en julio de 2020. Redes Sociales

El personaje que convirtió a Naya Rivera en una estrella

Aunque Naya Rivera comenzó a trabajar desde muy pequeña en comerciales y programas de televisión, fue en 2009 cuando su carrera cambió gracias a Glee.

En la serie interpretó a Santana López, una integrante del coro escolar que pasó de ser un personaje secundario a convertirse en una de las protagonistas más importantes de la historia.

Conforme avanzaron las temporadas, Santana ganó protagonismo gracias a su personalidad y a una de las tramas más recordadas de la serie: su relación con Brittany Pierce, que se convirtió en un referente de representación LGBTQ+ en la televisión.

Además de Glee, Rivera participó en producciones como Devious Maids, donde interpretó a Blanca Álvarez, y Step Up: High Water, serie inspirada en la franquicia cinematográfica de baile.

Su carrera también incluyó apariciones desde la infancia en programas como The Fresh Prince of Bel-Air, Family Matters y The Bernie Mac Show.

En 2016 publicó su autobiografía, Sorry Not Sorry, un libro en el que habló sobre distintos momentos de su vida personal y profesional.

La actriz alcanzó fama internacional al interpretar a Santana López en la serie Glee. IG nayarivera

¿Por qué Naya Rivera sigue presente entre los fans de Glee?

La noticia de su desaparición mantuvo en vilo a miles de seguidores durante varios días, especialmente porque coincidió con el aniversario de otra pérdida que marcó al elenco de Glee, la muerte de Cory Monteith, ocurrida el 13 de julio de 2013.

Tras confirmarse el fallecimiento de Rivera, compañeros como Lea Michele, Heather Morris, Kevin McHale, Amber Riley, Chris Colfer y Darren Criss compartieron mensajes de despedida en redes sociales y recordaron los años que trabajaron junto a ella.

Con el paso del tiempo, Santana López sigue siendo uno de los personajes más queridos de la serie y una parte importante del legado que dejó la actriz.