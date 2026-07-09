Cuando Glee llegó a la televisión en 2009, pocos imaginaban que uno de sus personajes más importantes apenas tendría unas cuantas líneas en los primeros episodios. Santana Lopez, interpretada por Naya Rivera, comenzó como una de las porristas del instituto McKinley, pero con el paso de las temporadas terminó convirtiéndose en una de las protagonistas más queridas de la serie.

Tras la muerte de Naya Rivera, el personaje volvió a cobrar relevancia entre los seguidores de la producción, quienes continúan recordando su historia y el impacto que tuvo tanto dentro como fuera de la pantalla. Pero, ¿qué hizo tan especial a Santana Lopez para convertirse en un referente de toda una generación?

Santana Lopez: por qué el personaje de Naya Rivera marcó a toda una generación Fox

Santana Lopez pasó de personaje secundario a protagonista de Glee

En la primera temporada de Glee, Santana aparecía principalmente como parte del grupo de porristas junto a Quinn Fabray y Brittany Pierce.

Su participación era limitada y, en un principio, estaba pensada como un personaje secundario.

Sin embargo, el talento de Naya Rivera y la respuesta del público hicieron que los guionistas comenzaran a darle cada vez más espacio dentro de la historia.

Poco a poco dejó de ser únicamente la chica sarcástica del coro para mostrar una personalidad mucho más compleja. Su sentido del humor, sus comentarios directos y la seguridad con la que enfrentaba a otros personajes la convirtieron en una de las favoritas de los fans.

Conforme avanzó la serie, Santana pasó de tener pocas escenas a protagonizar algunos de los momentos más recordados de Glee.

Santana Lopez: por qué el personaje de Naya Rivera marcó a toda una generación Captura de pantalla

La historia que cambió el rumbo del personaje de Santana Lopez

Uno de los mayores cambios llegó cuando la serie exploró la vida personal de Santana.

Durante la segunda temporada comenzó a desarrollarse su relación con Brittany Pierce, interpretada por Heather Morris. Lo que al principio parecía una amistad terminó convirtiéndose en una historia de amor que marcó un antes y un después dentro de la televisión juvenil.

El proceso de aceptación de Santana, su dificultad para hablar abiertamente sobre su orientación sexual y el miedo al rechazo fueron temas que ocuparon buena parte de la serie.

En uno de los momentos más recordados, el personaje fue obligado a salir del clóset después de que un rival político utilizara esa información durante una campaña electoral.

A partir de ahí, Glee mostró los conflictos familiares, escolares y personales que enfrentó Santana antes de aceptarse por completo.

Santana Lopez: por qué el personaje de Naya Rivera marcó a toda una generación Captura de pantalla

Un referente para la representación LGBTQ+

Aunque hoy es más común encontrar personajes LGBTQ+ en cine y televisión, cuando Glee estaba al aire todavía eran pocas las series juveniles que abordaban estas historias de forma constante.

Por eso, Santana Lopez terminó convirtiéndose en un referente para miles de espectadores que encontraron en ella una historia con la que podían identificarse.

Su relación con Brittany fue una de las primeras parejas entre dos mujeres que recibió un desarrollo importante dentro de una serie de televisión dirigida al público juvenil.

Lejos de limitarse al romance, la producción mostró las dudas, inseguridades, conflictos familiares y el proceso de aceptación que vivía Santana.

Con el tiempo, ese arco narrativo fue reconocido tanto por organizaciones dedicadas a la representación LGBTQ+ como por los propios seguidores de la serie.

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La voz de Naya Rivera también dejó huella

Además de su historia, Santana Lopez destacó por su talento musical.

Naya Rivera interpretó algunas de las canciones más recordadas de Glee, entre ellas versiones de Valerie, Rumour Has It/Someone Like You, Songbird, Mine, If I Die Young y Girl on Fire.

Muchas de esas presentaciones se encuentran entre las favoritas del público y ayudaron a demostrar que Rivera era una de las voces más sólidas del elenco.

Su capacidad para combinar actuaciones dramáticas con números musicales hizo que Santana se convirtiera en uno de los personajes más completos de toda la serie.

Cinco años después de su fallecimiento, los seguidores de Glee continúan recordando a Naya Rivera. Especial

El legado de Santana Lopez sigue vigente

Más de una década después del estreno de Glee, Santana Lopez continúa siendo uno de los personajes más recordados del programa.

Las nuevas generaciones siguen descubriendo la serie a través de las plataformas de streaming y muchos coinciden en que el personaje interpretado por Naya Rivera conserva la misma fuerza que tuvo durante su emisión original.

Tras el fallecimiento de la actriz en 2020, miles de seguidores volvieron a compartir escenas, canciones y momentos protagonizados por Santana, recordando el impacto que tuvo dentro de la ficción y la importancia de su historia para quienes encontraron en ella un personaje con el que pudieron sentirse identificados.

Aunque Glee presentó decenas de personajes a lo largo de seis temporadas, pocos lograron conectar con el público como Santana Lopez. Su evolución, su personalidad y el trabajo de Naya Rivera hicieron que dejara una huella que sigue presente entre los seguidores de la serie.