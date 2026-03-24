En medio de versiones que lo colocan como supuesto “tercero en discordia” en la relación entre Ana Bárbara y su esposo Ángel Muñoz, el nombre de Gerardo Ortiz comenzó a circular con fuerza en redes y programas digitales. Sin embargo, el intérprete decidió hablar y marcar distancia de los rumores.

Las especulaciones surgieron a partir de supuestos mensajes que habrían salido a la luz, lo que detonó una serie de comentarios sobre un posible conflicto sentimental. Ante este escenario, Ortiz fue cuestionado directamente por la prensa y su respuesta fue clara.

Gerardo Ortiz niega romance con Ana Bárbara y habla de su relación IG gerardoortizoficial

Gerardo Ortiz responde a rumores con Ana Bárbara

Al ser abordado sobre su presunta relación con Ana Bárbara, Gerardo Ortiz evitó alimentar la polémica y optó por una postura discreta.

“No tengo nada que decir al respecto”, expresó, dejando claro que no busca involucrarse en versiones que, según él, desconoce.

El cantante también subrayó el vínculo que mantiene con la llamada “Reina Grupera”, destacando que se trata de una relación basada en el respeto y la amistad.

“Respeto mucho a Ana Bárbara y siempre nos hemos llevado muy bien”, comentó.

Con esto, Ortiz descartó cualquier insinuación sobre un posible conflicto personal o sentimental con la artista.

La reacción ante el momento que vive Ana Bárbara

Los rumores llegan en un momento delicado para Ana Bárbara, luego de que trascendieran versiones sobre una supuesta infidelidad dentro de su matrimonio con Ángel Muñoz.

Aunque Gerardo Ortiz evitó entrar en detalles sobre la situación personal de la cantante, sí aprovechó para enviarle un mensaje de apoyo.

“Sabe que la queremos mucho… siempre hemos tenido muy buena amistad”, dijo.

Su declaración se mantuvo en un tono cuidadoso, sin validar las versiones que circulan, pero dejando clara su cercanía con la artista.

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Entre rumores y especulaciones en redes

El caso refleja una dinámica común en el entretenimiento: la rapidez con la que una versión puede escalar. En este caso, bastaron algunos señalamientos en plataformas digitales para colocar a Gerardo Ortiz en el centro de la conversación.

Sin embargo, el cantante dejó claro que no se guía por este tipo de información y que prefiere mantenerse al margen.

Su postura contrasta con la velocidad con la que se generan estas narrativas, muchas veces sin confirmación.

Gerardo Ortiz y su relación con el público

Más allá de la polémica, el intérprete también habló sobre otro aspecto constante en su carrera: la interacción con sus fans, especialmente durante sus presentaciones.

Ortiz reconoció que suele recibir una gran cantidad de atención, en particular de seguidoras, algo que, asegura, disfruta.

“Estoy feliz de poder cantarles y compartir nuestra música”, comentó.

También admitió que en algunos conciertos ha vivido momentos intensos con el público, incluyendo situaciones donde el contacto físico rebasa lo habitual.

“Sí nos toca”, dijo entre risas, dejando ver que este tipo de experiencias forman parte de su día a día como artista.

El proceso legal que marcó su carrera

En otro punto de la conversación, Gerardo Ortiz abordó su situación legal, la cual lo ha obligado a dividir su tiempo entre Estados Unidos y México debido a su libertad condicional.

Este proceso está relacionado con investigaciones por presuntos vínculos con el crimen organizado, un tema que ha seguido de cerca su carrera en los últimos años.

A pesar de esto, el cantante aseguró que nunca consideró que su trayectoria estuviera en riesgo.

“¿Acabar? Si apenas vamos empezando”, respondió, dejando claro que se mantiene enfocado en su música.

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De regreso a los escenarios

Como parte de este momento profesional, Gerardo Ortiz destacó sus recientes presentaciones, incluyendo dos noches consecutivas en el Palenque de Texcoco, lo que interpreta como una señal del respaldo del público.

El cantante se mostró confiado en la continuidad de su carrera, pese a los desafíos que ha enfrentado fuera del escenario.