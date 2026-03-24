¿César Évora cobra por mandar saludos a sus fans? Este es es el precio por su mensaje personalizado

Luego de convertirse en tendencia por una falsa noticia sobre su fallecimiento, el actor César Évora reapareció ante los medios para aclarar la situación y, de paso, poner sobre la mesa un tema que preocupa cada vez más en la industria del entretenimiento, como el uso indebido de la inteligencia artificial.

En entrevista con reporteros, el actor no sólo desmintió su muerte, sino que también alertó sobre personas que están utilizando su imagen para engañar a fans. Según explicó, ha sido informado recientemente de que hay quienes están ofreciendo saludos personalizados a su nombre… cobrando dinero por ello.

La situación encendió las alarmas del actor, quien decidió hablar públicamente para evitar que más personas caigan en este tipo de engaños.

César Évora habla sobre el cobro de saludos personalizados

De forma contundente, César Évora negó cualquier vínculo con estos supuestos mensajes personalizados. El actor fue claro y, es que jamás ha cobrado por enviar saludos o tomarse fotos con sus seguidores.

Para que lo sepan y lo tengan bien claro: no soy el que están usando, no se dejen engañar, es un fraude, advirtió.

Con estas palabras, el protagonista de múltiples melodramas dejó en evidencia que los mensajes que circulan en plataformas digitales no provienen de él. Esto significa que cualquier persona que esté pagando por un saludo “de César Évora” podría estar siendo víctima de una estafa.

Inteligencia artificial: el nuevo riesgo para los fans

El actor también reflexionó sobre el papel de la inteligencia artificial en este tipo de fraudes. Si bien reconoció que la tecnología ha avanzado de forma impresionante, considera que aún hay detalles que delatan cuando una imagen o video no es real.

Según explicó, uno de los principales indicios está en la mirada: para él, las creaciones hechas con IA carecen de la “vida” o esencia humana que sí transmite un actor real.

César Évora mezcalent

Este fenómeno, cada vez más frecuente, ha permitido que delincuentes digitales creen videos o audios falsos de celebridades para manipular a sus seguidores, especialmente en redes sociales donde el contenido se viraliza rápidamente.

César Évora agradece el apoyo de sus seguidores

A pesar del mal momento, César Évora aprovechó para agradecer el cariño de sus fans. Destacó que muchas personas comparten fotos, videos y recuerdos de su trayectoria sin ningún interés económico, lo que le permite mantenerse vigente incluso entre nuevas generaciones.

Este respaldo, aseguró, es clave en una carrera tan longeva como la suya, ya que demuestra que su trabajo sigue teniendo impacto en el público.

César Évora Especial

¿Quién es César Évora?

César Évora es un actor nacido en La Habana, Cuba, que ha desarrollado gran parte de su carrera en México. Es considerado uno de los rostros más reconocidos de las telenovelas, gracias a su participación en producciones icónicas como "La madrastra", "El privilegio de amar" y "Abrázame muy fuerte".

Con una trayectoria de décadas, se ha consolidado como uno de los primeros actores más respetados del medio, destacando tanto en papeles protagónicos como antagónicos.

Un llamado a no caer en fraudes

El caso de César Évora es un ejemplo claro de cómo las nuevas tecnologías pueden ser utilizadas para engañar a los fans. Por ello, el actor hizo un llamado a verificar siempre la autenticidad de este tipo de contenidos y desconfiar de cualquier solicitud de dinero a su nombre.

En tiempos donde la inteligencia artificial avanza a pasos agigantados, la recomendación es clara: informarse, dudar y no dejarse llevar por apariencias digitales que, aunque convincentes, pueden ocultar un fraude.

AAAT*