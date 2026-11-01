Gema Garoa y Ese Pérez lanzan parodia de Renata y Ulises de "Amarte Duele"

Gema Garoa y Ese Pérez sorprendieron a sus seguidores con una parodia inspirada en Amarte Duele, una de las películas mexicanas más recordadas de los años dos mil. Los exparticipantes de La Casa de los Famosos México retomaron a Renata y Ulises, los protagonistas de esta historia de amor, para presentar su propia versión.

El proyecto, titulado "MISANGREDUELE", recupera algunos de los elementos más reconocibles de la cinta protagonizada por Martha Higareda y Luis Fernando Peña. La caracterización de ambos creadores llamó la atención por los detalles de vestuario y apariencia, además de la participación de otros rostros conocidos de las redes sociales.

Gema Garoa y Ese Pérez lanzan parodia de Renata y Ulises IG gemagaroa

Gema Garoa y Ese Pérez recrean a Renata y Ulises de Amarte Duele

Después de su participación en La Casa de los Famosos México, Gema Garoa y el influencer Ese Pérez han compartido una serie de videos en conciertos, con trends y momentos que pasan juntos. Sin embargo, en esta ocasión sorprendieron a sus seguidores con una propuesta diferente: compartieron algunas escenas de una parodia de Amarte Duele.

En el video que publicaron en redes sociales, titulado "MISANGREDUELE", los exparticipantes del reality dan vida a Gemata y Uliese, personajes inspirados en Renata y Ulises, la pareja protagonista de la cinta mexicana.

Para interpretar a Gemata, Gema retomó el cabello corto y oscuro de Renata, personaje a cargo de Martha Higareda, además de la característica banda que acompañaba su estilo.

Por su parte, Ese Pérez hizo referencia a Ulises, papel que interpretó Luis Fernando Peña. El creador de contenido utilizó una playera de cuello blanco y un collar de conchitas, elementos que recuerdan la apariencia del joven protagonista de la película.

Gema Garoa y Ese Pérez lanzan parodia de Renata y Ulises IG gemagaroa

Así es la parodia de Gema Garoa y Ese Pérez: ¿quiénes participan en el video?

La producción lleva por nombre "MISANGREDUELE", una combinación que hace referencia al título de la película y al vínculo de amistad que Gema Garoa y Ese Pérez construyeron durante su estancia en La Casa de los Famosos México 2026.

En esta versión, Gema y Ese Pérez no son los únicos participantes, ya que la colaboración también reúne a Karina Torres y Aldo Rendón.

Su participación amplía el concepto de la parodia y recupera la convivencia que varios de ellos mantuvieron durante y después del programa. Además, el proyecto incluye a "La Wely", abuelita de Gema.

La creadora de contenido había adelantado que preparaban una sorpresa para sus seguidores. En declaraciones anteriores, explicó que la colaboración surgió como una forma de agradecer el apoyo del público que constantemente los relacionaba con Renata y Ulises.

"Vamos a hacer algo para la gente que nos decía mucho de Renata y Ulises, lo vamos a hacer como agradecimiento", comentó.

De esta manera, el proyecto surgió como respuesta a los comentarios de sus seguidores, quienes encontraron similitudes entre la amistad de Gema y Ese y la pareja de la película mexicana.

Gema Garoa y Ese Pérez lanzan parodia de Renata y Ulises IG gemagaroa

¿De qué trata Amarte Duele y quiénes interpretaron a Renata y Ulises?

Estrenada en 2002, Amarte Duele es una película mexicana dirigida por Fernando Sariñana que cuenta la historia de Renata y Ulises, dos jóvenes que se enamoran a pesar de pertenecer a entornos económicos muy distintos.

Martha Higareda interpreta a Renata, una adolescente de familia acomodada que conoce a Ulises, un joven de origen humilde interpretado por Luis Fernando Peña. Su relación enfrenta los prejuicios sociales y la oposición de sus respectivos entornos, especialmente de quienes consideran que ambos no deberían estar juntos por sus diferencias económicas.

La historia aborda temas como la discriminación, las diferencias de clase y los conflictos familiares. El romance de los protagonistas se convierte en el centro de una trama que expone las dificultades de una pareja que intenta defender sus sentimientos frente a una sociedad marcada por las desigualdades.

La cinta tiene una duración de 104 minutos y cuenta con la participación de otros actores como Ximena Sariñana, Zaide Silvia Gutiérrez y Eligio Meléndez.

A más de dos décadas de su estreno, la producción conserva un lugar importante entre las películas mexicanas de romance que marcaron a una generación. Algunas de sus escenas, frases y personajes permanecen en la memoria de los espectadores, por lo que su presencia en redes sociales demuestra el alcance que todavía tiene esta historia.

Gema Garoa y Ese Pérez lanzan parodia de Renata y Ulises IG gemagaroa

¿Gema Garoa y Ese Pérez son novios? Esto se sabe de su relación

La cercanía entre Gema Garoa y Ese Pérez ha despertado rumores sobre un posible romance desde su participación en La Casa de los Famosos México 2026. Sus bromas, muestras de cariño y la confianza que mostraron frente a las cámaras provocaron que algunos seguidores se preguntaran si su relación iba más allá de una amistad.

Sin embargo, ambos han explicado públicamente que mantienen un vínculo de amistad. Durante un encuentro con la prensa en la alfombra de los Eliot Awards 2026, Gema respondió a las especulaciones y aseguró que no existe una relación sentimental entre ellos.

Nos da risa porque somos mellizos, es mi sangre, no hay un vínculo amoroso entre nosotros, pero lo amo y lo adoro, es mi amigo, expresó.

La creadora de contenido también destacó el cariño que siente por Ese y la importancia de la amistad que construyeron durante el reality. Por su parte, el influencer ha mantenido la misma postura sobre la relación que comparten.

La parodia de "MISANGREDUELE" representa una nueva colaboración entre ambos y un homenaje a una de las parejas más recordadas del cine mexicano. Con esta propuesta, Gema y Ese llevan a sus seguidores una referencia cinematográfica que marcó a toda una generación y que ahora adquiere un toque de humor a través de las redes sociales.