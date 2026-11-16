Gary Oldman, la antítesis del espía clásico:  Jackson Lamb de 'Slow Horses'

Resulta curioso señalar que en persona, Gary Oldman no se parece a ninguno de sus personajes. Muchísimo más carismático y siempre sonriente, se entiende cómo es que logra desaparecer en cada uno de sus roles. Desde la oscura elegancia de Drácula o la elocuencia histórica de Winston Churchill, con la serie de Slow Horses, también encontró un registro totalmente original. Con el final de la sexta temporada, nos acostumbramos a verlo tan desprolijo en el personaje de Jackson Lamb, como la antítesis del más clásico espía cinematográfico británico. Es que así es Gary Oldman, un actor muy diferente.

¿Qué características personales propias evita a la hora de no parecerse para nada a un personaje como el de Slow Horses?

¿Todo? (Risas) En este caso fui bastante crítico desde un principio, como si fuera un ajo que necesita aprender a caminar (Le cuesta parar de reír). Puede sonar a insulto, pero a mí me parece gracioso. Ésa fue siempre la idea para concentrarme en la idea de este personaje tan bien escrito en cada una de las diferentes temporadas.

¿Y en qué le gustaría parecerse?

Me encantaría tener tanta sangre fría, porque a él le rebotan los insultos, como las balas le rebotan a Superman. Yo tampoco soy tan inteligente. Y en los últimos cinco años además tengo que mantener el pelo largo que suelo atarme cuando no estoy filmando. Los dos tenemos el mismo estómago pronunciado, no lo puedo evitar (risas). Para cuando tenga que dejar mi personaje de Jackson Lamb (Slow Horses) te diría que me voy a poner tan triste como contento. Me encantaría recuperar mi buen físico, pero va a ser un día muy triste. Ha sido una buena compañía. Pero él también es un luchador, un sobreviviente y son cualidades que compartimos los dos.

¿No quiso cambiar en nada a lo largo de las seis temporadas?

Lo amé desde la primera vez que lo conocí. Sí, es así de bueno. Mi relación con él siempre fue como quitar capas de una cebolla, porque siempre encuentro algo nuevo, tan fascinante como intrigante. Mi trabajo, en cierta forma, empezó antes de la primera temporada, cuando entro en el mundo de esa persona y pasa a un segundo plano, así me resulta más fácil para mí encontrarlo. Incluso, para la séptima entrega, cuando me tocó probarme el vestuario, nada cambió, era el mismo traje viejo que vengo usando desde el principio.

Gary Oldman en Slow Horses Cortesía Apple TV

¿Y qué es lo que más lo ayuda a mantener la misma forma de ser del mismo personaje?

Es bastante interesante, porque apenas me pongo el saco y los zapatos, veo la silueta, todo vuelve a tomar forma enseguida. Me pongo los lentes, su ropa y me convierto en él. Y después de tantos años, diría que ya pasó a formar parte de mí.

¿Se le puede comparar con alguno de los personajes del cine? ¿Se inspiró en alguien en particular?

En este personaje no me inspiré en nadie más que en el libro que lo describe bastante bien. El resto tiene que ver con la imaginación que le da forma. Pero depende, para cuando tuve que interpretar a Churchill leí muchísimo, vi muchas filmaciones de la Segunda Guerra Mundial y tenía montañas de material para leer. Podía ir a tantos museos... Pero una forma de meterme en un personaje también tiene que ver con la música, me ayuda a crear vida propia, algo personal que me permita meterlo al horno.

¿De verdad no se inspiró en ninguna de las grandes producciones de cine?

Bueno, yo me crie con el cine de James Bond, supongo que es parte de mi ADN, así como hay generaciones que crecieron viendo Matrix y otras se criaron con Misión Imposible. Nuestra versión tiene más humor, en un mundo que además podemos reconocer. Pero todos amamos este género. Podemos reconocer esta gente, personas extraordinarias en un trabajo extraordinario. Incluso los villanos que son los peores del mundo se parecen bastante a la gente que camina entre nosotros. No tienen el pelo teñido de rubio ni parches en el ojo o cicatrices ni algún gato para acariciar.

Y si pudiera reunir a Lamb con alguno de sus personajes de cine, ¿a quién se lo presentaría? ¿Lo que más le gusta de esta actuación en particular?

El solo hecho de que a alguien como esta persona no le importa nada de nada, es una gran libertad para interpretar. No se le puede juzgar porque no le importa en lo absoluto lo que pensemos. Tiene como una coraza impenetrable, porque nada le importa. Al menos lo pretende, aunque a lo mejor sea todo lo contrario, pero no lo demuestra. Sabe que así nadie lo puede tocar. Es parte del arte de ser espía. Él es así, pero también es una forma de mantener la distancia con la gente. Podrías creer que puedas penetrarlo, pero no lo vas a conseguir. No vas a poder descubrir quién soy, ni siquiera cuando te contemos nuestra historia de Berlín, de haber sido torturado, porque pudo ser un invento. Siempre levanta una pared delante suyo, para volver a ser sarcástico y siempre directo, sin ningún filtro. En los libros originales es todavía más, pero tuvimos que bajarle un tono, por ser una serie de TV. Pero es todo muy divertido. Lo mejor es que no tengo que pasar horas en una sala de maquillaje. Creo que en el cine pasé por más sesiones de maquillaje y cambios interminables de vestuario que cualquier otro actor. Y es una total libertad llegar y saber que en menos de media hora puedo salir de la sala de maquillaje, para empezar a filmar.

La desprolijidad física, los gases que se tira, beber para suprimir el dolor, ¿son características del personaje o son un agregado suyo?

Son todas piezas de un rompecabezas que yo mismo también tengo que armar. Al final de la sexta temporada hay un episodio donde se ven las cicatrices en la suela del pie. Y es la primera vez que lo ves a mi personaje abriéndose, como una especie de confesión. Es una de esas raras veces que se lo puede escuchar hablar así, sobre la tortura con un aerosol y un encendedor. Y aunque dice que todo fue una mentira que inventó, al final se ve la cicatriz en el pie. Así que en cierta forma sabemos que es verdad. Y es algo que yo también me entero, al mismo tiempo que el espectador.

Gary Oldman en Slow Horses Cortesía Apple TV

La serie de televisión se basa en la célebre saga de novelas de espionaje creada por el autor británico Mick Herron que reinventó el thriller moderno para cruzar la sátira institucional con el desencanto de sus personajes. En los libros, Slough House no es un centro de operaciones glamoroso, sino un purgatorio administrativo: un edificio decrépito en Aldersgate adonde el MI5 envía a los agentes que cometieron errores garrafales que no justifican el despido legal, con la esperanza de que renuncien por puro aburrimiento. Y la adaptación televisiva ha seguido el hilo literario de manera muy cercana con cada año nuevo.

La sexta temporada incluso fusiona elementos de Joe Country (libro 6) y Slough House (libro 7) para darle mayor ritmo televisivo y mantener en primer plano la dinámica central entre Jackson Lamb y Diana Taverner. Si quisiéramos adelantar lo que puede llegar a pasar en la próxima temporada, en base a la novela original, tendríamos que basarnos en la octava novela de la saga, Bad Actors, donde el peso de la política sucia y la guerra burocrática alcanza su punto más alto, con la llegada clandestina a Londres de un alto mando de la inteligencia rusa y el hábitat natural de Jackson Lamb: el espionaje clásico de la Guerra Fría. Para Gary Oldman, la próxima temporada representará la perfecta oportunidad de mostrar el lado sarcástico e insalubre de Lamb, junto con el peso psicológico de ser un hombre que sabe demasiado.

¿Cuál diría que es la temporada más interesante de toda la serie?

La quinta temporada es esencial por todas las gallinas que llegan a la casa y el grupo de terroristas que juega su propia estrategia de desestabilización como nosotros solíamos hacer en los viejos tiempos. Esa dinámica me fascina, la idea de dar vuelta todo. Cuando señalas a alguien deberías tener mucho cuidado porque puede haber tres personas más señalándote a ti. Fue interesante ver que la agencia recibía un poco de su medicina... me pareció bastante ingenioso.

Gary Oldman en Slow Horses Cortesía Apple TV

¿Imaginó que la serie podía llegar a durar tanto tiempo?

No tenía la menor idea… Nunca acepto un trabajo pensando si voy a tener éxito. Apenas teníamos seis guiones al principio y sólo queríamos hacer algo bueno, lo mejor que podíamos, esperando que la gente creyera que vale la pena verla hasta el final. El éxito bien puede llegar, como todo puede terminarse de la noche a la mañana. Uno nunca lo sabe. No creo que se pueda saber, en nada.

¿Recuerda cómo fue que habiendo ganado un Oscar como Mejor Actor, aceptó el compromiso de una serie de TV por encima de nuevos roles en el cine?

Tengo un socio en la producción que lee los guiones antes que yo, cuando analizamos hacer algo. Y me acuerdo que estábamos en un avión cuando él se puso a leer el guion al lado mío. Se notaba que la estaba pasando demasiado bien, riéndose. Y empecé a leer de reojo cuando le pregunté qué era, si era tan bueno. Y me dijo que estaba leyendo sobre un personaje que podía llegar a ser mi mejor amigo dentro de poco. Y tenía razón. Aquí estamos… después de cinco o seis años.

¿En algún momento pensó por qué Lamb no se retira o se jubila?

Supongo que no tiene dónde ir... no tiene familia, no tiene hijos. Y también sigue pensando que vale la pena atrapar a los malos de la película. Conozco alguien que tiene un rango muy alto en la policía de Los Ángeles y dejó el puesto para convertirse en investigador privado cuando pudo haberse jubilado. No necesitaba seguir trabajando, pero sentía que valía la pena levantarse a la mañana para atrapar algún criminal. Pero la respuesta final, en este caso, siempre la tiene el autor.