Garbage se despidió de México con un mensaje tras dar un concierto gratuito en el Zócalo. Antes de tomar su vuelo de regreso a casa, Shirley Manson, vocalista de la banda, contó que pasó diez días en el país y recordó lo que más disfrutó durante su visita.

La cantante también compartió una foto de Chichén Itzá y les pidió a sus seguidores que se fijaran en los escalones de una pirámide. Ahí, entre los detalles de la imagen, se veía un perrito callejero. Manson explicó que al verlo pensó en cómo se sintió la noche en que Garbage tocó en el Zócalo de la Ciudad de México.

Daniel Betanzos

¿Qué dijo Garbage en su mensaje de agradecimiento a México?

Shirley Manson contó que estaba por tomar su vuelo cuando escribió la publicación. Antes de mencionar lo que hizo o los lugares que le gustaron.

“Ya voy a tomar mi vuelo de regreso a casa después de diez días espectaculares. Diez días de sueños. Diez días de alegría. Te quiero muchísimo, México”.

La vocalista empezó su lista con la gente y siguió con la selva y los océanos. Pasó de los manatíes y los jaguares a los tamales y los moles, dos de los platillos mexicanos que nombró en su publicación.

Foto: Instagram Garbage

También dedicó unas palabras al lado espiritual del país y a quienes forman parte de su vida cultural, como los bailarines y los músicos.

“Desde tu gente hasta tu selva, tus océanos y todos tus animalitos. Tus manatíes y tus jaguares, tus tamales y tus moles. Tu lado espiritual y mágico, tus cenotes, tus montañas, tus flores, tu cultura, tus bailarines y tus músicos… No puedo esperar a verte de nuevo”.

Garbage recuerda su concierto gratis en el Zócalo

El concierto gratuito de Garbage se realizó el sábado 14 de noviembre de 2026 en la Plaza de la Constitución y reunió a más de 90 mil personas, según las autoridades capitalinas.

Durante la presentación, Paulina Villarreal, baterista de The Warning, se unió a la banda para cantar “I Think I’m Paranoid”. El grupo también interpretó “The World Is Not Enough” junto al Mariachi Fiesta de México.

Daniel Betanzos

Al recordar esa noche en Instagram, Manson eligió una imagen tomada en otro lugar. En la foto de Chichén Itzá, el perrito era apenas un detalle entre los escalones de la pirámide.

“Mientras tanto, ¿alcanzan a ver al perrito callejero en los escalones de la pirámide de Chichén Itzá? Me sentí igual que ese perrito cuando tocamos en el Zócalo de la Ciudad de México el sábado pasado por la noche”.

El perro volvió a aparecer en el cierre del mensaje. La cantante lo incluyó en sus buenos deseos para México junto con las pirámides, los antepasados y los artistas.