¿Ganó Bad Bunny? Quién se llevó el Grammy a Mejor Canción del Año

La ceremonia de los Premios Grammy 2026 se celebra este domingo y, como cada año, uno de los momentos más esperados de la noche fue la entrega del galardón a Mejor Canción del Año, una de las categorías más importantes por reconocer la composición y el impacto creativo de un tema, más allá de su éxito comercial.

La expectativa era alta, no sólo por la diversidad de géneros representados, sino por la presencia de figuras consolidadas y nuevas voces que marcaron el rumbo de la música global durante el último año.

Bad Bunny en la alfombra roja de los premios Grammy Grosby Group

Quiénes competían por el Grammy y quién fue el ganador

En esta edición, la categoría reunió a ocho canciones que dominaron conversaciones, listas de reproducción y escenarios internacionales. Entre las nominadas figuraron:

“Abracadabra” – Lady Gaga

– Lady Gaga “Anxiety” – Doechii

– Doechii “APT.” – ROSÉ & Bruno Mars

– ROSÉ & Bruno Mars “DtMF” – Bad Bunny

– Bad Bunny “Golden” – HUNTR/X (de KPop Demon Hunters )

– HUNTR/X (de ) “luther” – Kendrick Lamar con SZA

– Kendrick Lamar con SZA “Manchild” – Sabrina Carpenter

– Sabrina Carpenter “WILDFLOWER” – Billie Eilish

Tras darse a conocer el resultado, fue Billie Eilish quien se alzó con el Grammy a Mejor Canción del Año gracias a “WILDFLOWER”, un tema que destacó por su sensibilidad lírica y su construcción emocional.

El reconocimiento fue recibido como uno de los momentos más relevantes de la noche, consolidando a la cantante como una de las artistas con mayor peso creativo de su generación y reafirmando su relación constante con la Academia de la Grabación.

La entrega del premio confirmó, una vez más, que la categoría sigue siendo un reflejo del pulso musical del momento, donde conviven el pop, el urbano, el hip hop y las propuestas alternativas que definen el panorama sonoro actual.

Billie Eilish consolida su peso dentro de la Academia

Antes de la edición 2026 de los Premios Grammy, Billie Eilish acumulaba siete estatuillas obtenidas en entregas previas, entre ellas el récord que marcó en 2020 al imponerse en las categorías más relevantes, como Álbum del Año, Canción del Año y Mejor Artista Nuevo.

Con el triunfo de este año en la categoría de Canción del Año por “WILDFLOWER”, la cantante suma un nuevo reconocimiento y eleva a ocho el total de premios Grammy que ha recibido a lo largo de su carrera