Lo que me llevo de México

Hace poco volví a ver uno de los primeros videos que grabé al llegar a México como embajadora del Reino Unido.

Ese día recorrí lugares emblemáticos de la Ciudad de México, desde el Ángel de la Independencia y Bellas Artes hasta la Casa Azul y la Biblioteca de la UNAM, hablando con entusiasmo sobre mis planes de trabajo y, sobre todo, lo que esperaba descubrir de este increíble país… incluido aprender que para los elotes hay un chile que pica y otro que pica aún más.

En estos dos años he tenido la oportunidad de recorrer muchas regiones del país, desde las playas de Baja California Sur y la riqueza cultural de Oaxaca hasta los viñedos de Querétaro y las tradiciones de Jalisco.

Lo que más me ha llamado la atención es que, aunque México es un país inmensamente diverso, todos esos lugares comparten algo en común: la energía, creatividad y calidez de su gente.

Y sí, también he terminado admirando la habilidad de las y los mexicanos para convencer a una diplomática británica de comer chapulines.

Cada viaje me recordó la extraordinaria belleza de México y el privilegio que ha sido representar al Reino Unido aquí.

En mi tiempo como embajadora, he tenido el privilegio de presenciar una etapa especialmente dinámica en la relación entre el Reino Unido y México. Hoy nuestra asociación es más profunda, diversa y estratégica, con avances en comercio, acción climática, educación, ciencia y tecnología, y cultura.

La entrada en vigor del TIPAT entre el Reino Unido y México abrió nuevas oportunidades para empresas e inversionistas de ambos países. Al mismo tiempo, fortalecimos la cooperación en retos compartidos como el cambio climático, incluyendo la firma del Memorándum de Entendimiento con Semarnat para profundizar nuestra colaboración en materia de medio ambiente y energías limpias.

Pero si algo me llevo de México son las personas. He tenido la fortuna de conocer a gente extraordinaria de todos los ámbitos que, desde distintos espacios, contribuye todos los días al futuro de México.

También he tenido la oportunidad de convivir con la comunidad de exalumnos de universidades británicas, cuyo talento sigue fortaleciendo los lazos entre nuestras naciones.

Me llevo también grandes recuerdos de nuestras conexiones culturales. Desde nuestra participación como país invitado en el Festival Internacional Cervantino hasta el partido Inglaterra contra México en el icónico Estadio Azteca durante la Copa Mundial de 2026, la cultura y el deporte nos recuerdan la fuerza de los valores compartidos.

A lo largo de mi carrera diplomática he aprendido que las relaciones entre países se construyen sobre la confianza, las amistades y el respeto mutuo. Por eso estoy convencida de que la relación entre el Reino Unido y México tiene un futuro brillante.

México es uno de los socios más importantes del Reino Unido en la región y un país con el que compartimos valores y una visión común para construir sociedades más prósperas, inclusivas y sostenibles.

Para mí ha llegado el momento de iniciar un nuevo capítulo profesional. Sin embargo, nuestra colaboración continuará con plena fuerza.

La Embajada Británica queda en excelentes manos bajo el liderazgo de Rachel Brazier como encargada de Negocios y de un talentoso equipo que seguirá impulsando nuestras prioridades compartidas.

La colaboración que hemos construido es más sólida que nunca, y estoy segura de que nuestros países seguirán alcanzando grandes cosas juntos en los años por venir.

Cuando llegué a México esperaba representar al Reino Unido con orgullo. Lo que no imaginaba era cuánto llegaría a apreciar, admirar y querer a este país.

Por eso, en esta última columna, sólo quiero decir gracias.

Gracias por la amistad, la colaboración, la hospitalidad y las innumerables conversaciones que hicieron de estos dos años una experiencia inolvidable.

Me voy optimista sobre el futuro de la relación entre el Reino Unido y México, pero también con algo mucho más personal: el privilegio de llevarme un poco de México conmigo.

Y por eso no diré adiós, sino hasta pronto.

Sigamos en contacto y compartiendo esta amistad entre nuestras naciones: @SusannahGoshko y @UKinMexico.

*Embajadora del Reino Unido en Méxic