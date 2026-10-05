Frentes Políticos / 5 de octubre de 2026

1. Lealtad. La presidenta Claudia Sheinbaum encabezó en Veracruz el 205 aniversario de la Armada de México y el abanderamiento de 30 unidades y establecimientos de la Semar. El almirante Raymundo Morales destacó que, 205 años después, la institución mantiene la responsabilidad de defender a la nación y proteger sus intereses. La ceremonia incluyó desfile y demostraciones operativas de muy alto nivel. La Marina mostró músculo, disciplina y capacidad de respuesta, virtudes que nunca la han abandonado. Desde el mar, el aire y la tierra, se reconfirma su única misión: servir a México, en las buenas y en las malas.

2. Escandaloso. Los mil 109 diputados locales cuestan al erario 20 mil 538 millones de pesos al año, es decir, 56.3 millones diarios. El dato ya provocó cuestionamientos de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien comparó al Congreso de Baja California, con 34.8 millones por curul, frente al de Colima, con apenas 5.1 millones. Guerrero llega al extremo de 369 mil 565 pesos mensuales entre dieta y apoyos; Tlaxcala asigna 3.8 millones anuales por diputado en “ayudas sociales”, sin desglose de destino. Y Morelos se prepara para pasar de 20 a 30 curules en 2027. ¿Cuánto más soportará el erario?

3. Contraste. Mientras el gobierno de Javier May reporta avances en seguridad y reducción de homicidios, un cateo de la Fiscalía de Tabasco y el Ejército encontró más de 144 kilos de mariguana, cerca de dos kilos de polvo blanco en proceso de identificación, tres armas largas, cargadores, cuatro chalecos balísticos y tres prendas similares a uniformes de la Policía Estatal. No hubo detenidos. El aseguramiento muestra capacidad operativa de las autoridades, pero a la vez revela que los criminales mantienen su operatividad en el territorio. Muy bueno es acabar con los puntos negros, pero mejor sería desbaratar al sistema que los permite.

4. Territorio. La gobernadora Delfina Gómez llevará la rendición de cuentas a cuatro municipios del Estado de México: Donato Guerra, Chicoloapan, Cuautitlán Izcalli y San Felipe del Progreso, del 6 al 8 de octubre. Presentará avances en seguridad, salud, combate a la pobreza, bienestar social y creación de empleos, además de obras de infraestructura urbana y movilidad dentro de la estrategia 2026, Año de las Obras en Edomex. También abordará proyectos coordinados con el gobierno de Claudia Sheinbaum, incluido el Plan Integral de la Zona Oriente. El Edomex sigue siendo el modelo a seguir. Esta maestra sí hace la tarea.

5. Patrimonio. El gobernador de Nayarit, Miguel Ángel Navarro, presentó su declaración patrimonial, pero la versión pública no muestra información sustantiva sobre propiedades, vehículos, cuentas, inversiones o adeudos. El señalamiento ya había sido documentado en 2025 y reapareció justo cuando Nayarit entra a la recta final del gobierno. El mandatario puede acreditar que declaró; la discusión está en cuánto de ese patrimonio puede conocer la ciudadanía. Transparencia implica que el ciudadano pueda conocer lo que la ley obliga a hacer público. De eso se trata. Maquillar, manipular, esconder: es otro abuso.