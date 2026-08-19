Mayra Hermosillo desafía el machismo policial en 'Mataviejitas'

Para Mayra Hermosillo, este año ha sido sumamente productivo y con grandes satisfacciones: su ópera prima Vainilla fue proyectada en el Festival de Cine de Venecia, ganó el Premio del Público del Festival de Cine de Morelia y recibió seis nominaciones al Ariel, entre ellas la de Mejor Película y Mejor Ópera Prima.

A esto se suma su participación en la serie No tengo miedo, que fue de las más vistas en Netflix, así como el rodaje que hoy está llevando a cabo de Mataviejitas, serie inspirada en hechos reales que sucedieron en México a finales de la década de los 90 e inicios del 2000, en donde ella le da vida a Verónica Guillén, una agente del Ministerio Público que investiga la muerte de varias señoras de la tercera edad.

Mira, yo creo que todas las historias, dependiendo de cómo las cuentes, suman en la vida y son importantes. Creo que una historia como ésta podría generar mucha fatiga, puede que todos estamos bastante jodidos y no se trata de juzgar al otro, se trata de entender, por más difícil que sea, de darte el tiempo de entender, no para justificar, no para salvar, sino para que sea una semilla de generar una mejor sociedad. Creo que puedes hablar de policías, de gatos, de mamás, de lo que sea, pero si hablas de temas humanos, creo que eso puede aportar mucho a la sociedad”, contó Mayra Hermosillo en entrevista con Excélsior.

Rompe barreras

Bajo la dirección de Humberto Hinojosa, quien ha dirigido Luis Miguel: La serie, Las viudas de los jueves o El candidato, así como de José Manuel Cravito, quien ha estado detrás de El refugio atómico o Monarca, Mataviejitas se encuentra en proceso de filmación en la Ciudad se México, teniendo como a Juana Barraza, la Mataviejitas a la actriz colombiana Mónica Jiménez.

Mayra Hermosillo será la encargada de investigar los decesos de las mujeres de la tercera edad y su personaje dejará en claro cómo las mujeres se fueron abriendo brecha y ganando el respeto de los hombres hace más de 20 años, en una época en la que las mujeres eran aún más relegadas sobre todo en el ámbito policiaco.

Mayra Hermosillo Cortesía Alberto Rebelo

¿Mi personaje es la que va a ir a investigar a esta persona y es la que dice: ‘Güey, yo creo que (el asesino) es una mujer’. Y todos los hombres dicen: ‘No, ninguna mujer tiene la fuerza para matar, así’. Y ella dice yo creo que sí’, contó Hermosillo.

Siguiendo esa línea del machismo que mostrará la serie creada para HBO Max, a Mayra Hermosillo se le verá hacer mancuerna con Osvaldo Sánchez —nominado al Ariel a Mejor Actuación Masculina por En el camino, de David Pablos—, actor que mostrará ciertos aires de superioridad frente a las mujeres y frente a la agente Verónica Guillén.

“Este cabrón va a terminar amándonos. Primero, odia a las mujeres y luego termina siendo parte del equipo. Él es el policía que acompaña a la MP a todos lados y al principio duda y duda y duda y duda de ella. La minimiza y es como machito y después termina mejor, termina poniéndose al pedo”, contó con una sonrisa victoriosa, la coahuilense.

Mónica Jiménez y Mayra Hermosillo. Mataviejitas Cortesía HBO Max

Con respecto a que hace poco se le vio en Los Gringo Hunters como una agente especial y ahora repite con una agente policíaca, Hermosillo se dijo contenta de que la producción confió en su trabajo actoral.

“Ésta es diferente. Había ese miedo de mi parte, pero agradezco a la plataforma, agradezco a Beto (Hinojosa), agradezco de verdad a Meche Gironella, que es la directora de casting, de que hayan dicho: ‘Pues sí, va otra vez’, porque luego hay gente que dice: ‘Ya hizo a una fiscal, ya hizo a una policía’… Bueno, pues entonces qué, ¿nos vamos a quedar sin chamba o cómo?, ¿¡no puedo ser mamá dos o tres veces, o cómo!?”, reflexionó Hermosillo.

Mientras continúa con el rodaje de Mataviejitas, que concluirá a finales de septiembre, Mayra Hermosillo estará afinando los detalles del estreno de Vainilla, inspirada en pasajes de su infancia, que tentativamente se llevará a cabo en diciembre.

¿Quién es Mayra Hermosillo?

Nació en enero de 1987.

Originaria de Torreón, Coahuila.

Ha sido parte de proyectos como Narcos: México, ¡Que viva México!, Las viudas de los jueves, Sierra madre, Pedro Páramo, Los Gringo Hunters y No tengo miedo.

y Debutó como directora de Vainilla.

Vainilla tuvo su estreno mundial el año pasado en el Festival de Cine de Venecia.

¿Quién es la Mataviejitas?

El caso de la Mataviejitas hace alusión a Juana Barraza Samperio, una asesina serial que conmocionó a la Ciudad de México entre finales de los años 90 y 2006.

hace alusión a Juana Barraza Samperio, una asesina serial que conmocionó a la Ciudad de México entre finales de los años 90 y 2006. Barraza asesinó al menos a 17 mujeres de la tercera edad, de quienes se ganó la confianza, haciéndose pasar por trabajadora social o enfermera, para después robarlas y estrangularlas.

Fue detenida el 25 de enero de 2006 al intentar huir de la casa de quien fuera su última víctima: Ana María de los Reyes Alfaro, de 89 años de edad.

Barraza Samperio, en ese entonces de 48 años, dijo haber asesinado a De los Reyes Alfaro con un estetoscopio y a otras tres mujeres más, pero no de otros 10 más.

En su declaración durante el juicio, Barraza expresó que los asesinatos se debían al rencor acumulado hacia su madre.

La mujer fue sentenciada dos años después, el 31 de marzo, a 759 años de prisión y se encuentra en la cárcel de Santa Martha Acatitla, de la Ciudad de México.

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