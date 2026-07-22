¿Por qué Gabriel Soto quería ocultar su relación con Ana Sinclair? Ella responde

El conflicto entre Gabriel Soto y Ana Sinclair continúa y ahora toma más fuerza tras las declaraciones de la compositora, quien acusó al actor de pedirle que mantuvieran su relación en secreto.

La cantante y conductora Ana Sinclair rompió el silencio para aclarar los detalles de la relación sentimental que tuvo con el actor mexicano, quien recientemente confesó que ya tiene nueva novia: su psicóloga Colibrí Jiménez.

Soto confirmó sobre su actual relación a inicios del mes de julio. Sin embargo, la polémica lo ha alcanzado debido a que Sinclair decidió no quedarse callada sobre su noviazgo de casi año y medio.

Gabriel Soto quería ocultar su relación con Ana Sinclair

Conflicto entre Gabriel Soto y Ana Sinclair. Especial

En entrevista con Sale el Sol, de Imagen Televisión, Sinclair contó por qué decidieron mantener la relación en secreto y, su respuesta sorprendió al señalarlo directamente a él:

Él me lo pedía por su carrera. Quería que el enfoque fuera para su carrera, tenía que limpiar su imagen; le fue bien, el año y medio juntos le fue muy bien”.

La artista explicó que el hermetismo en su noviazgo respondió al deseo del actor de proyectar una imagen renovada ante los medios y la audiencia, además de que buscaba proteger sus proyectos profesionales tras las pasadas controversias públicas.

Tenía contención en casa de mi parte, estaba bien atendido, no hubo dramas, el drama fue hasta que explotó todo lo demás", aseveró la cantante.

La relación, según Sinclair, terminó el 1 de junio de 2026, al regresar de un viaje de playa y fue de manera muy abrupta:

Llegamos de la playa y de repente él me dijo: ‘Tenemos que hablar. Ojalá podamos seguir siendo amigos, te deseo lo mejor’”.

Después de 13 días, Soto presentó públicamente a Colibrí Jiménez como nueva novia, al ser captados juntos en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

Sobre ello, Sinclair aseguró que ya había visto señales de acercamiento y hasta capturas de que estuvieron juntos.

¿Qué ha dicho Gabriel Soto?

Conflicto entre Gabriel Soto y Ana Sinclair. Especial

Aunque la compositora y cantante ha hablado abiertamente ante medios para confesar sobre su relación con el actor, este declaró que ella solo había sido una amiga.

El desconocimiento de la relación provocó la indignación de la conductora, quien calificó esta postura como una forma de violencia emocional.

Además, todo el conflicto ha escalado a tal grado que el actor advirtió sobre posibles acciones legales por uso indebido de imagen y difamación.

Por su parte, Ana Sinclair enfatizó que su único objetivo al hablar es defender su reputación y la verdad de la etapa que compartieron juntos.

No obstante, las palabras de Soto resonaron puesto que también reveló que cubrió algunos gastos de la conductora porque el padre del hijo de ella no le daba la pensión completa y la acusó de haberle pedido ‘más y más dinero’.

Soto terminó por calificar esa relación como solo un ‘intento’ que se deterioró rápidamente. Mientras que ella insiste en la pareja que fueron y dijo estar muy decepcionada de él.

Sinclair cuestionó además la lógica de la demanda y enfatizó que todo quedaba en la consciencia del actor.

Colibrí Jiménez, la nueva pareja del actor

Colibrí Jiménez tiene una trayectoria profesional muy alejada del mundo del espectáculo, aunque ahora tiene que enfrentar lo que se vive en ese entorno debido a toda la polémica con el actor.

Jiménez es chef de profesión y también se dedica a dar terapia, labor que la llevó a colaborar con el actor en iniciativas de carácter social a través de una fundación.

Su historia con Soto comenzó hace varios años, cuando el actor atravesaba un momento difícil de su vida y, entonces, ella fue su terapeuta, acompañándolo durante su proceso de recuperación tanto emocional como relacionado con temas de salud y suplementación.

Según contó el propio Gabril Soto, hicieron pública su relación porque consideraron que ya se encontraban en una etapa sólida y estable.

¿Cómo terminó la relación de Soto con Irina Baeva?

Soto e Irina Baeva terminaron en el 2024 tras cinco años juntos. Al inicio, emitieron un comunicado conjunto en donde pidieron discreción, sin embargo, después, la actriz y modelo rusa radicada en México reveló que el motivo real de la ruptura fueron las infidelidades públicas del actor y un mensaje irrespetuoso que marcó el límite para ella.