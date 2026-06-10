Las imágenes de Gabriel Soto junto a una joven durante un viaje a Oaxaca despertaron especulaciones sobre un posible nuevo romance. Sin embargo, el actor decidió aclarar la situación y responder directamente a los rumores que comenzaron a circular en los últimos días.

Gabriel Soto aclara quién es la mujer con la que fue visto en la playa IG gabrielsoto

¿Qué dijo Gabriel Soto sobre un supuesto noviazgo?

Durante un encuentro con medios de comunicación, Soto fue cuestionado sobre su situación sentimental actual y sobre la identidad de la mujer con la que fue captado.

El actor explicó que la mujer con la que fue visto en Oaxaca forma parte de su círculo cercano y descartó que exista una relación sentimental entre ambos.

Según comentó, se trata simplemente de una amistad y aseguró que el hecho de compartir un viaje o unas vacaciones no significa necesariamente que exista un romance.

“Es una persona con la que compartí. Uno puede tener amigas y salir a la playa o donde sea. Ella es una gran amiga, es una buena amiga”, expresó.

Las fotografías generaron atención debido a que es la primera vez que el actor es relacionado públicamente con otra mujer desde que terminó su relación con Irina Baeva.

Por esa razón, las imágenes provocaron preguntas sobre si estaba iniciando una nueva etapa en el plano sentimental. Sin embargo, Soto insistió en que actualmente no tiene pareja.

Gabriel Soto aclara quién es la mujer con la que fue visto en la playa Captura de pantalla

Gabriel Soto no está cerrado al amor

Aunque negó tener novia, Gabriel Soto también dejó claro que no descarta volver a enamorarse.

El actor señaló que si estuviera viviendo una relación estable, no tendría problema en hacerlo público y compartirlo con sus seguidores.

“Si estuviera obviamente pleno y feliz, claro que lo diría”, comentó ante los reporteros.

Además, explicó que actualmente atraviesa una etapa distinta de su vida y que mantiene la disposición de conocer a alguien si las circunstancias se presentan.

Cuando fue cuestionado sobre la posibilidad de iniciar una nueva relación en el futuro, respondió que no considera necesario cerrarse a esa posibilidad.

Gabriel Soto aclara quién es la mujer con la que fue visto en la playa IG gabrielsoto

Lo que busca Gabriel Soto en una pareja después de Irina Baeva

Uno de los aspectos que más llamó la atención de sus declaraciones fue la descripción que hizo de las cualidades que considera importantes en una futura pareja.

A sus 51 años, el actor explicó que ya no se enfoca únicamente en la atracción o la compatibilidad romántica, sino también en factores relacionados con su vida familiar.

Para Soto, uno de los puntos más importantes es que la persona que llegue a su vida tenga una buena relación con sus hijas, Elissa y Miranda, fruto de su matrimonio con Geraldine Bazán.

También mencionó que actualmente valora más la tranquilidad, la estabilidad emocional y la compañía.

“Que me dé paz, que me dé tranquilidad, que me complemente en todos los sentidos”, expresó.

Gabriel Soto aclara quién es la mujer con la que fue visto en la playa IG gabrielsoto

Gabriel Soto sigue concentrado en su carrera

Mientras los rumores sobre su vida amorosa continúan despertando interés, el actor atraviesa un momento activo en televisión.

Actualmente participa en la telenovela “Corazón de Oro”. Por ahora, Gabriel Soto asegura que no existe una nueva relación sentimental en su vida.

Lo que sí dejó claro es que mantiene abierta la posibilidad de volver a enamorarse cuando llegue la persona adecuada y que, en esa búsqueda, la paz y la estabilidad serán aspectos fundamentales.