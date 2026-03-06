Funeral de Willie Colón EN VIVO: hora y dónde ver la transmisión del homenaje al ícono de la salsa

La música latina está de luto tras la muerte del icónico trombonista, compositor y cantante Willie Colón, considerado una de las figuras más influyentes en la historia de la salsa. Su fallecimiento, que conmocionó a millones, marcó el final de una carrera que definió generaciones enteras de música latina.

Aunque su legado se mantiene vivo a través de sus canciones y colaboraciones históricas, la despedida oficial se llevará a cabo en Nueva York, ciudad que fue clave en su historia musical y en el desarrollo del movimiento salsero.

La familia del artista confirmó que el funeral y la misa se realizarán según lo planeado originalmente, permitiendo que amigos, colegas y admiradores puedan rendirle homenaje.

El mensaje de la familia de Willie Colón

A través de un emotivo mensaje firmado por su esposa, Julia Colón, la familia del artista compartió la decisión de mantener abiertos los homenajes públicos para los seguidores que desean despedirse del músico.

En el comunicado, Julia expresó que, tras superar el impacto inicial del dolor, comprendió que el legado de Willie Colón trascendía su círculo familiar.

La viuda del artista señaló que los seres queridos del salsero no se limitan a su familia inmediata, sino que incluyen a miles de personas en todo el mundo que crecieron escuchando su música.

Funeral Willie Colón

También destacó que el músico vivió con una valentía inquebrantable y que su vida estuvo marcada por la pasión por la música y el orgullo cultural latino.

Willie no vivió con cautela, sino con una valentía inquebrantable, expresó en su mensaje.

Cuándo será la misa y el funeral de Willie Colón

Los homenajes se realizarán en tres momentos distintos en Nueva York, permitiendo la asistencia tanto de familiares y amigos cercanos como del público general.

Velación para familiares y amigos

Sábado 7 de marzo

De 3:00 pm a 8:00 pm

Velación pública

Domingo 8 de marzo

De 3:00 pm a 8:00 pm

Ambos eventos tendrán lugar en la funeraria: McMahon, Lyon & Hartnett Funeral Home. Posteriormente, se realizará el servicio religioso oficial.

Misa funeral pública

Lunes 9 de marzo

9:30 am

En la histórica: Catedral de San Patricio. Este recinto es uno de los templos católicos más emblemáticos de Estados Unidos y ha sido escenario de despedidas de importantes figuras públicas.

Detalles del funeral de Willie Colón

Dónde ver EN VIVO la transmisión del funeral

Debido al impacto global que tuvo la carrera de Willie Colón, la misa funeral será transmitida en vivo para todos los seguidores que no puedan asistir en persona.

La transmisión oficial estará disponible en el sitio web de la Catedral de San Patricio.

Los fans podrán seguir el homenaje a través de la página oficial del recinto religioso:

https://www.saintpatrickscathedral.org

La transmisión permitirá que admiradores de América Latina, Estados Unidos y otras partes del mundo participen simbólicamente en el último adiós al artista.

Último adiós a Willie Colón Especial

Un homenaje global para una figura histórica

El funeral de Willie Colón promete convertirse en un momento profundamente emotivo para la comunidad salsera internacional. Fans, músicos y figuras de la industria ya han comenzado a compartir mensajes de despedida y agradecimiento por la influencia del artista.

Mientras su música continúa sonando en todo el mundo, el homenaje en Nueva York servirá como un recordatorio del impacto cultural que dejó en la historia de la música latina.

Willie Colón Grosbygroup

El lunes, cuando las campanas de la Catedral de San Patricio marquen el inicio de la misa, millones de personas estarán conectadas desde distintos rincones del planeta para despedir a una leyenda cuya música seguirá viva por generaciones.

AAAT*