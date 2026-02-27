Revelan detalles del funeral de Willie Colón: fecha, lugar y la inesperada petición

El mundo de la música latina está de luto. William Anthony Colón Román, mejor conocido como Willie Colón, murió pacíficamente el pasado 21 de febrero de 2026 en el Hospital Presbiteriano de Nueva York, ubicado en Bronxville. Tenía 75 años. De acuerdo con información difundida por su familia, el músico enfrentaba complicaciones relacionadas con la enfermedad pulmonar intersticial difusa (ILD), un padecimiento complejo que afecta progresivamente los pulmones.

La noticia estremeció a la comunidad salsera internacional. Colón no solo fue trombonista, compositor y productor, sino también un innovador que ayudó a transformar la salsa en un fenómeno global desde Nueva York para el mundo.

Fechas y lugar del funeral público de Willie Colón

La familia de Willie Colón conformada por: su esposa, Julia Colón Craig, con quien compartió 49 años de matrimonio; sus hijos William David, Adam Diego, Alejandro Miguel y Patrick Antonio; su hermana Isabell Brentson; además de seis nietos, confirmaron que se realizará un funeral privado para familiares y amigos cercanos el sábado 7 de marzo, de 3:00 a 8:00 de la tarde.

Posteriormente, el público podrá despedirse de Willie Colón el domingo 8 de marzo, también de 3:00 a 8:00 pm, en la funeraria McMahon, Lyon & Hartnett Funeral Home, ubicada en 491 Mamaroneck Avenue, White Plains, Nueva York.

Se espera que cientos de seguidores, músicos y figuras del espectáculo asistan para rendir homenaje al hombre que convirtió el trombón en un símbolo de rebeldía y sabor caribeño en la escena neoyorquina.

Misa en la Catedral de San Patricio

El lunes 9 de marzo a las 9:30 de la mañana se celebrará una misa funeral pública en la emblemática Catedral de San Patricio, situada en la Quinta Avenida de Manhattan. Este recinto, considerado uno de los más importantes de Estados Unidos, será el escenario del último homenaje espiritual al músico. El entierro, sin embargo, será en ceremonia privada.

La inesperada petición por parte de la familia de Willie Colón

Uno de los aspectos que más llamó la atención fue la solicitud expresa de la familia, el no enviar arreglos florales. En su lugar, pidieron que quienes deseen honrar su memoria realicen donaciones al programa de ILD de la Universidad de Columbia.

Las contribuciones, señalaron, ayudarán a impulsar la investigación y el tratamiento de esta enfermedad pulmonar, con la esperanza de que otras personas puedan tener mejores oportunidades frente a este diagnóstico.

Un legado que trasciende

La muerte de Willie Colón marca el fin de una era, pero su legado permanece intacto. Su música seguirá siendo banda sonora de generaciones que encuentran en la salsa una forma de celebrar, resistir y recordar sus raíces.

Mientras Nueva York se prepara para despedirlo con honores, el llamado a apoyar la investigación médica convierte su partida en un acto de esperanza para otros. Así, incluso en su último adiós, Willie Colón deja un mensaje claro: la vida, como la salsa, debe seguir sonando.

