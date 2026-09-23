"¡FUERA!": Azalia Ojeda cachetea a Kevyn en La Granja VIP 2 y redes explotan

La tensión dentro de La Granja VIP 2 volvió a subir de nivel. Esta vez, Azalia Ojeda, conocida como "La Negra", protagonizó un encontronazo con Kevyn Contreras "Bicolor" que terminó en una cachetada y encendió las redes sociales.

El momento quedó grabado y rápidamente comenzó a circular entre los seguidores del reality de TV Azteca. La reacción no tardó: mientras algunos condenaron que Azalia llegara a la agresión física, otros pidieron revisar qué ocurrió justo antes del golpe.

Y hay quienes ya están pidiendo su salida del programa con el hashtag "FUERA AZALIA".

Así fue la cachetada de Azalia a Kevyn

En el video aparecen varios habitantes de la granja reunidos en uno de los vestidores. Azalia y Kevyn comienzan a hablar sobre algunas pertenencias que estaban en el lugar.

"No, ese sí es tuyo, pero esta es mía", se escucha decir a Azalia mientras toma lo que aparentemente es un paño y después le muestra a Kevyn un casco.

Segundos después, la situación cambia por completo. Azalia se acerca a Kevyn y le da una cachetada que hace que el comediante mueva la cabeza por la fuerza del golpe.

El problema es que el fragmento que se ha compartido en redes no permite ver con claridad todo lo que ocurrió antes. Y ahí comenzó la discusión entre los espectadores de La Granja VIP.

Algunos usuarios consideran que no hay justificación para que Azalia haya golpeado a su compañero. Otros, en cambio, aseguran que Kevyn hizo un gesto que pudo haber sido interpretado como una provocación.

Una de las versiones que circulan señala que, justo cuando Azalia le dice "esta es mía", Kevyn habría hecho un movimiento de doble sentido al tocarse la zona genital por encima del pantalón.

El detalle ha dividido a quienes vieron el video. Hay espectadores que aseguran que el gesto ocurrió y que pudo haber sido una provocación, mientras otros creen que simplemente pudo tratarse de un ajuste de ropa.

Por eso, en redes también aparecieron mensajes defendiendo a Azalia, aunque algunos usuarios dejaron claro que, desde su punto de vista, una provocación tampoco justificaría llegar a los golpes.

Si a mí me faltan al respeto como Kevin con Azalia igual le suelto una cachetada por grosero, ambos merecen sanción, escribió un espectador.

Otros fueron más contundentes y pidieron no juzgar la escena sin conocer el contexto completo.

La discusión incluso abrió otro debate entre los seguidores del programa: si la producción debe sancionar únicamente a Azalia por la cachetada o investigar primero qué ocurrió entre ambos.

Redes piden que Azalia salga de La Granja VIP 2

Tras la difusión del video, algunos espectadores comenzaron a exigir una respuesta de la producción. La frase "FUERA AZALIA" empezó a aparecer entre las publicaciones relacionadas con el pleito.

Por favor ayúdenme a compartir y utilicen la frase FUERA AZALIA, el video tiene que llegar a la producción y pase lo que tenga que pasar, escribió un usuario.

También hubo quienes señalaron que una agresión física debe ser tomada en serio sin importar quién sea la persona que la recibe.

El respeto no tiene género. Alzar la voz contra el maltrato debe aplicar tanto para mujeres como para hombres, se lee en otro comentario.

La polémica llega después de que Azalia ya ha tenido otros enfrentamientos dentro de La Granja VIP 2, donde ha protagonizado discusiones relacionadas con la convivencia y las actividades de la competencia.

Azalia protagoniza una polémica cachetada con Bicolor La Granja VIP 2

¿Azalia será expulsada?

Hasta ahora, TV Azteca no ha confirmado que Azalia Ojeda vaya a ser expulsada o sancionada por la cachetada a Kevyn.

La conductora continúa dentro de la competencia. Además, durante la segunda semana logró salir de la nominación después de ganar el Juego de la Salvación, mientras Kevyn "Bicolor" permaneció entre los participantes en riesgo de eliminación.

La Granja VIP 2026 Instagram: La granja VIP

Así que, por ahora, cualquier versión sobre la salida de Azalia debe tomarse como especulación. La decisión final dependerá de lo que determine la producción de La Granja VIP 2 tras el polémico momento.