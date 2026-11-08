¿Amor o falta de respeto? El insólito detalle en la boda de Ernestina Sodi durante el velorio de su mamá

Hay historias familiares que parecen sacadas de una película y una de las más sorprendentes en la vida de Ernestina Sodi ocurrió en 2011, cuando decidió casarse con el político Mauricio Camps en un escenario que pocos habrían imaginado: la funeraria donde velaban los restos de su madre, Yolanda Miranda Mange.

Camila Sodi revela cómo fue la boda de Ernestina Sodi

En conversación con la periodista Mara Patricia Castañeda, Camila Sodi, hija de la escritora, habló sobre algunos de los momentos más particulares que vivió junto a su mamá, a quien llamaba cariñosamente 'Titi'.

Camila Sodi reveló un episodio poco conocido de la vida de su mamá: Ernestina Sodi celebró su boda mientras velaban a su abuela. IG

Durante la charla, la conductora recordó que Ernestina había celebrado su boda prácticamente sobre el ataúd de su propia madre. Camila confirmó que así había ocurrido y reconoció que se trata de una anécdota tan extraordinaria que decidió dejarla fuera de su libro.

Dije: ‘Ni Fellini va a creer esta historia’”, comentó entre risas, aludiendo a lo cinematográfico que resulta imaginar una boda y un funeral sucediendo en el mismo lugar y prácticamente al mismo tiempo.

¿Por qué Ernestina Sodi se casó durante el funeral de su mamá?

La historia se remonta a mayo de 2011. Ernestina tenía previsto casarse con Mauricio Camps el 28 de ese mes, en una ceremonia que, según se había comentado entonces, tendría como escenario el histórico Colegio de San Ignacio de Loyola Vizcaínas.

La escritora sorprendió a su familia al casarse con Mauricio Camps en la misma funeraria donde despedían a Yolanda Miranda Mange. Mezcalent

La escritora había adelantado a la revista Quién que sería una celebración discreta, reservada para sus amigos más cercanos. Sin embargo, los planes cambiaron de manera inesperada.

Yolanda Miranda Mange, madre de Ernestina, falleció un día antes de la fecha prevista para la boda, a los 76 años, a causa de un derrame cerebral. La familia se reunió para despedirla en una agencia funeraria de la Ciudad de México, donde se realizó una misa de cuerpo presente.

Fue después de ese servicio religioso cuando Ernestina tomó una decisión que sorprendió a los asistentes: seguir adelante con su enlace matrimonial, aunque en circunstancias completamente distintas a las que había imaginado.

Así fue la boda de Ernestina Sodi y Mauricio Camps en 2011

La ceremonia civil se llevó a cabo en la misma funeraria donde se encontraba el féretro de Yolanda. De acuerdo con las crónicas publicadas en aquella época, el padre José de Jesús Aguilar, quien había participado en los servicios religiosos de despedida, también estuvo presente en el enlace.

La boda de Ernestina Sodi estaba planeada para celebrarse en otro lugar, pero la muerte de su madre cambió todos los planes. Mezcalent

Entre los testigos estuvieron sus hijas, Camila y Marina Sodi, así como su hermana Thalía y su esposo, Tommy Mottola. También acudieron otros familiares y personas cercanas a la pareja. La hermana del novio, Alicia Camps, fue quien informó a la prensa que Ernestina y Mauricio ya se habían casado.

¿Qué dijo Ernestina Sodi sobre casarse en el velorio de su madre?

La decisión de celebrar una boda durante el funeral de su madre provocó sorpresa y distintas interpretaciones. Para algunos podía parecer un gesto fuera de lugar; para otros, una manera de aferrarse a la vida y continuar con un compromiso que ya estaba planeado.

En aquel momento, Ernestina habría resumido su postura con una frase que trascendió en la cobertura del acontecimiento:

El amor triunfó sobre la muerte”. La escritora parecía encontrar en ese enlace una forma de darle continuidad a la vida en medio de una pérdida irreparable.

Thalía, Tommy Mottola y las hijas de Ernestina Sodi estuvieron presentes en el enlace que se realizó durante el velorio de Yolanda Miranda. Mezcalent

La celebración no terminó ahí. Según las publicaciones de la época, durante el encuentro hubo música de mariachi y la participación del grupo Los Paladines. Más tarde, algunos de los asistentes se trasladaron a la casa de Ernestina, en Lomas de Vista Hermosa.

Al recordar la personalidad de su madre, Camila explicó que Ernestina tenía una manera muy particular de mirar el mundo. La describió como alguien capaz de encontrar belleza incluso en situaciones que para otras personas podían resultar incomprensibles.

A ese universo personal lo llamaba 'Titilandia', un espacio casi fantástico en el que, según contó, su mamá veía la vida con asombro e ingenuidad.

¿Qué pasó con el matrimonio de Ernestina Sodi y Mauricio Camps?

Aunque aquella boda quedó marcada por las circunstancias extraordinarias en las que se celebró, la relación entre Ernestina y Mauricio Camps no duró para siempre. El matrimonio llegó a su fin aproximadamente dos años después, según los reportes publicados entonces.

La historia de Ernestina Sodi y Mauricio Camps sigue sorprendiendo: su matrimonio comenzó en medio del duelo y terminó dos años después. Mezcalent

Más de una década después, la anécdota volvió a cobrar relevancia gracias al testimonio de Camila, quien, al hablar del duelo por su madre, mostró cómo algunas experiencias familiares pueden parecer insólitas desde fuera, pero adquieren un significado distinto para quienes las vivieron.

Ernestina Sodi falleció el 8 de noviembre de 2024, después de permanecer hospitalizada por complicaciones derivadas de dos infartos. Ahora, el recuerdo de su boda en medio del funeral de su madre pone sobre la mesa una pregunta difícil de responder: ¿fue una decisión motivada por el amor y la esperanza o un gesto que rompió con las convenciones de un momento de duelo?