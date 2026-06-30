From temporada 5 será la última y ya tiene año de estreno: ¿Lograrán escapar?

La espera por From temporada 5 ya comenzó. MGM+ confirmó que la serie regresará con una última entrega, la encargada de cerrar la historia del misterioso pueblo del que nadie ha logrado escapar.

Aunque todavía falta tiempo para su estreno, ya se conocen algunos detalles sobre la producción, el equipo creativo y las preguntas que buscará responder el final.

Por ahora, la plataforma solo adelantó que los nuevos episodios llegarán en 2027.

Lo que ya sabemos de From temporada 5

La confirmación de una quinta temporada también llegó con otra noticia importante, pues será la última de la serie.

De acuerdo con la información compartida por MGM+, la producción mantendrá al mismo equipo creativo que ha estado detrás de la historia desde el inicio.

John Griffin continuará como creador de la serie, mientras que Jack Bender y Jeff Pinkner seguirán al frente del proyecto para desarrollar el cierre de la historia.

El rodaje comenzará durante la segunda mitad de 2026 en Halifax, Nueva Escocia, la ciudad donde también se grabaron las temporadas anteriores.

Aunque todavía no se conoce el número de episodios ni se ha publicado un tráiler, la plataforma confirmó que el objetivo es dar un cierre definitivo a la historia.

From temporada 5 ya es oficial: esto se sabe del estreno y la historia MGM+

Las preguntas que tendrá que responder el final

Después de cuatro temporadas, From todavía mantiene abiertas varias incógnitas.

Una de las principales tiene que ver con el verdadero origen del pueblo y la razón por la que nadie puede abandonarlo.

También siguen sin respuesta las apariciones del Niño de Blanco, el significado del Árbol Botella y el papel del Hombre de Amarillo, tres elementos que se han convertido en parte importante de la historia.

A eso se suma una pregunta que ha acompañado a la serie desde el principio: si realmente existe una forma de escapar o si todos los habitantes están destinados a permanecer ahí para siempre.

Hasta ahora, los responsables de la producción no han adelantado cómo resolverán estas historias, por lo que el misterio seguirá siendo parte de la espera rumbo a la temporada final.

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¿Por qué From se convirtió en una de las series de terror más comentadas?

Desde su estreno en 2022, From llamó la atención por una propuesta distinta dentro del género.

La historia sigue a un grupo de personas que queda atrapado en un pueblo del que parece imposible salir. Durante el día buscan respuestas, pero por las noches deben esconderse para sobrevivir a unas criaturas que aparecen cuando cae el sol.

Con cada temporada, la serie fue agregando nuevos personajes, símbolos y pistas que dieron pie a decenas de teorías entre los seguidores.

En lugar de responder rápidamente las preguntas, la historia fue ampliando el misterio, una fórmula que convirtió a From en la producción con mayor audiencia en la historia de MGM+.

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Harold Perrineau seguirá al frente del elenco

La última temporada también contará con el regreso de Harold Perrineau, quien volverá a interpretar a Boyd Stevens.

A lo largo de la serie, Boyd se ha convertido en uno de los personajes más importantes, ya que muchas de las decisiones que toma afectan directamente al resto de los habitantes del pueblo.

Aunque la plataforma todavía no confirma el reparto completo, se espera que varios de los personajes principales regresen para participar en el desenlace de la historia.

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¿Cuándo se estrena From temporada 5?

Por ahora, MGM+ solo confirmó que From temporada 5 llegará en algún momento de 2027.

La producción comenzará a grabarse durante la segunda mitad de este año, por lo que todavía habrá que esperar para conocer una fecha exacta de estreno.

En Estados Unidos, los nuevos episodios volverán a estrenarse a través de MGM+. En América Latina, se espera que la serie también esté disponible mediante HBO Max, como ocurrió con la temporada anterior, aunque esa distribución todavía no ha sido anunciada oficialmente.