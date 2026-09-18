Frankie Muniz toca fondo: califica las últimas 6 semanas de su vida como una "pesadilla"

Frankie Muniz sorprendió a sus seguidores con una reflexión sobre el momento personal que está viviendo. El actor, recordado por protagonizar Malcolm el de en medio, aseguró que las últimas seis semanas han sido una auténtica pesadilla y reconoció que siente que ha tocado fondo.

Las últimas 6 semanas de mi vida han sido una pesadilla de la que estoy rezando para despertar, escribió Muniz en redes sociales.

Pero su mensaje no terminó ahí. El actor explicó que durante este tiempo todo le ha parecido "pesado, poco claro" y como si las cosas se estuvieran desmoronando al mismo tiempo. Incluso fue contundente al señalar que no le desearía pasar por una etapa así a nadie.

Aunque Frankie Muniz no explicó exactamente qué situaciones lo llevaron a este punto, sí habló de lo que este periodo ha provocado en él y de la manera en que está intentando enfrentarlo.

Frankie Muniz habla de tocar fondo

En medio de esta situación, Muniz encontró algo que considera inesperado: tener tiempo para estar consigo mismo.

El regalo inesperado en medio de todo esto es que no he tenido dónde esconderme, escribió el actor. Según explicó, esto le permitió hacer una verdadera reflexión personal y observar las áreas de su vida que necesita trabajar para convertirse en una mejor versión de sí mismo.

Y hay una frase que llama especialmente la atención. Muniz aclaró que no se refiere a la imagen que muestra públicamente, sino a quien realmente es.

No la versión pulida que le muestro al mundo... la real, señaló.

El actor también retomó una idea que, según contó, lleva varios días rondándole la cabeza, que tocar fondo puede ser precisamente lo que despierta a una persona y la obliga a realizar cambios que necesitaba hacer desde antes.

Frankie Muniz preocupa a sus fans en redes sociales Foto: Cuartoscuro.com

Para Muniz, atravesar este momento podría tener un significado diferente con el paso del tiempo.

Dentro de cinco años creo que miraré atrás a este punto exacto y me sentiré agradecido por ello, afirmó, convencido de que los logros que espera alcanzar en el futuro también estarán relacionados con haber pasado por esta etapa.

"Este no es el final de la historia"

Pese a la manera en que describió las últimas semanas, Frankie Muniz quiso dejar claro que no considera que su historia termine aquí.

Este no es el final de la historia. Es la parte donde empiezo a hacer el trabajo, escribió.

El actor se refiere a un proceso que, reconoce, no será cómodo ni glamuroso, pero que considera necesario. Su intención, dijo, es convertir esta temporada complicada en los cimientos de lo que viene y no verla como la meta final.

Frankie Muniz

El mensaje también tuvo espacio para quienes puedan estar atravesando algo parecido. Muniz les aseguró que encontrarse en un momento bajo no significa estar rotos.

Estás siendo reconstruido. Sigamos adelante, escribió al final de su publicación.

Hasta ahora, Frankie Muniz no ha especificado públicamente qué circunstancias provocaron este periodo que describe como una "pesadilla". Su mensaje llega, además, después de que se diera a conocer su separación de Paige Price, con quien estuvo casado durante seis años. Sin embargo, el actor no relacionó directamente en esta publicación su estado actual con la ruptura, por lo que no sería correcto asumir que se trata de la causa de lo que está viviendo.

Frankie Muniz preocupa a sus fans con post en X X: Frankie Muniz

Por ahora, Muniz parece haber decidido hablar de cómo se siente sin revelar todos los detalles. Lo que sí dejó claro es que está atravesando un momento complicado y que intenta convertirlo en una oportunidad para reconstruirse.