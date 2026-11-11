Frankie Muniz sufre accidente en competencia en Daytona; trasladan al hospital al actor de Malcolm

El actor y ahora piloto profesional Frankie Muniz, quien es reconocido a nivel mundial por la serie Malcolm el de en medio, sufrió un accidente este miércoles en el mítico óvalo de Daytona, Florida, mientras participaba en un evento de exhibición. La fuerza del impacto llevó a que el competidor fuera trasladado de inmediato a un hospital.

El incidente ocurrió horas antes de su participación en la carrera de exhibición Proud to Honor Veterans Day Classic, un evento benéfico destinado a apoyar a los miembros del servicio militar y a sus familias en el marco del Día de los Veteranos.

Tras el percance en la pista que es reconocida por las altas velocidades que alcanza en la zona de óvalo, el equipo Reaume Brothers Racing emitió una postura oficial para informar sobre el estado de salud del piloto de 40 años:

Frankie Muniz se vio involucrado en un incidente mientras practicaba para el evento Proud to Honor de hoy en el Daytona International Speedway. Fue trasladado a un centro médico local para una evaluación más detallada y se encuentra despierto y alerta. Compartiremos actualizaciones a medida que estén disponibles. Gracias por su apoyo y por respetar la privacidad de Frankie en este momento”.

La participación de Muniz en esta competencia tenía un significado especial para él, ya que su padre sirvió en la Fuerza Aérea y en la Marina, mientras que su abuelo también fue veterano naval.

De la pantalla chica a las pistas de carreras: La trayectoria de Frankie Muniz

Frankie Muniz es recordado por su papel en la serie Malcolm el de en medio para después convertirse en piloto iniciando en la búsqueda de una oportunidad en IndyCar en su categoría de desarrollo antes de dejar los monoplazas y enfocarse en los coches de NASCAR.

Muniz pasó a los tipos de competencia de stock cars en el 2023 cuando disputó una temporada completa en la ARCA Menards Series, categoría en la que sorprendió al conseguir 11 finales dentro del top 10, lo cual le valió la oportunidad de saltar a la categoría de camionetas de NASCAR.

En los últimos dos años ha participado en las camionetas, pero también ha combinado esta categoría con competencias de coches turismo convirtiéndose en piloto oficial de Ford. Recientemente este año ganó su primer campeonato al imponerse en la división GT4 América a los mandos de un Mustang.