La FOTO de Jessica Alba con sus hijas en partido del Mundial 2026 que está dando de qué hablar

El Mundial 2026 no solo ha dejado emociones dentro de la cancha. También ha regalado momentos que rápidamente se vuelven virales, y uno de ellos tuvo como protagonista a Jessica Alba.

La actriz asistió al encuentro entre Estados Unidos y Turquía, disputado en el SoFi Stadium de Los Ángeles, acompañada por sus hijas Honor y Haven. Lo que parecía ser una salida familiar terminó convirtiéndose en uno de los momentos más comentados del torneo después de que comenzaran a circular fotografías de las tres disfrutando del partido.

La imagen que más llamó la atención fue una selfie que Jessica Alba se tomó con sus hijas desde las tribunas. Lejos de tratarse de una producción o una sesión de fotos, la escena reflejaba una noche relajada entre familia y amigos, algo que fue muy bien recibido por los usuarios en redes sociales.

Las redes no dejaron de hablar del cambio de Honor y Haven

Gran parte de los comentarios no se centraron únicamente en Jessica Alba, sino también en Honor y Haven, quienes sorprendieron por lo mucho que han crecido.

Muchos internautas recordaron cuando ambas aparecían siendo apenas unas niñas junto a la actriz durante alfombras rojas o eventos de Hollywood. Ahora, ya adolescentes, fueron ellas quienes llamaron la atención por su parecido con su madre y por la naturalidad con la que disfrutaban del encuentro deportivo.

Las jóvenes acudieron acompañadas por dos amigas, lo que dio a la velada un ambiente completamente casual, muy distinto al de otros eventos donde las celebridades suelen aparecer rodeadas de cámaras.

Una salida familiar tras una nueva etapa en su vida

La aparición de Jessica Alba también generó conversación porque llega meses después de su separación de Cash Warren, productor y director de cine con quien estuvo casada durante 16 años.

Aunque la pareja puso fin a su matrimonio a principios de 2025, ambos han dejado claro que su prioridad sigue siendo el bienestar de sus tres hijos: Honor, Haven y Hayes.

El pequeño de la familia no estuvo presente en el partido, pero la salida de Jessica con sus hijas fue vista por muchos seguidores como una muestra de la buena relación familiar que han procurado mantener tras la separación.

También convivieron con Snoop Dogg

La noche todavía guardaba otra sorpresa para las hijas de Jessica Alba.

A través de sus historias de Instagram, la actriz compartió un video donde aparece el rapero Snoop Dogg conviviendo con Honor y Haven. Además, las jóvenes aprovecharon el momento para tomarse una fotografía con el artista, una imagen que también comenzó a circular entre los seguidores de la actriz.

Ese pequeño encuentro terminó de convertir la salida al estadio en una experiencia inolvidable para la familia.

Snopp dog posando

Un partido lleno de celebridades

El duelo entre Estados Unidos y Turquía reunió a varias figuras del entretenimiento en las gradas.

Entre los asistentes destacaron Brad Pitt, quien siguió el partido con una camiseta de la selección estadounidense y un sombrero blanco, además de Edward Norton, con quien compartió buena parte del encuentro.

También estuvieron presentes Leonardo DiCaprio, Ashton Kutcher, Will Ferrell, Gabrielle Union, Dwyane Wade, Owen Wilson, Paris Hilton junto a su familia, Kelly Rowland y la segunda dama de Estados Unidos, Usha Vance.

Brad Pitt Especial

La presencia de tantas personalidades convirtió al estadio en una auténtica pasarela de estrellas, algo que se ha vuelto cada vez más común durante esta Copa del Mundo.

El Mundial 2026 también conquista por lo que ocurre fuera de la cancha

Las imágenes de Jessica Alba y sus hijas confirman que el Mundial 2026 se ha convertido en mucho más que un torneo de futbol.

Desde el arranque de la competencia, decenas de celebridades han aprovechado la Copa del Mundo para asistir a los encuentros y convivir con los aficionados. Figuras como Tom Cruise, David Beckham, Salma Hayek y Ryan Reynolds ya han sido captados en distintos estadios, haciendo que el evento también destaque por la cantidad de estrellas que reúne en las tribunas.

En ese contexto, la selfie de Jessica Alba con Honor y Haven logró destacar por su espontaneidad. Sin poses elaboradas ni una producción detrás, la fotografía mostró un momento cotidiano entre madre e hijas que terminó conquistando las redes sociales y convirtiéndose en una de las imágenes más comentadas del Mundial 2026.