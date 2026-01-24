Fortnite lanza skins de The Office: Michael Scott y Dwight Schrute ya disponibles

El universo de Fortnite amplió esta semana su catálogo de colaboraciones con la llegada de The Office, una de las series de comedia más influyentes de la televisión estadounidense.

Desde el viernes 23 de enero, los jugadores pueden adquirir en la tienda del videojuego los skins inspirados en Michael Scott y Dwight Schrute, personajes interpretados por Steve Carell y Rainn Wilson.

El lanzamiento confirma semanas de especulación en redes sociales y consolida la estrategia de Epic Games de integrar franquicias televisivas de alto impacto cultural a su ecosistema digital, en el marco del Capítulo 7, Temporada 1, donde la compañía ha reforzado su apuesta por colaboraciones con propiedades reconocidas a nivel global.

Fortnite y The Office: las pistas que adelantaron la colaboración

Los rumores sobre la llegada de The Office a Fortnite comenzaron a intensificarse el pasado 20 de enero, cuando la cuenta oficial del videojuego en Instagram publicó una imagen que llamó la atención de la comunidad.

En la fotografía se observaban un par de remolachas acompañadas por la frase “Construcción. Remolachas. Battle Royale”. La referencia fue rápidamente identificada por los seguidores de la serie, ya que el cultivo de remolachas es un elemento recurrente en la narrativa del personaje Dwight Schrute.

La publicación generó miles de interacciones y análisis en redes sociales, donde los usuarios relacionaron de inmediato el mensaje con la comedia ambientada en la ficticia empresa Dunder Mifflin Paper Company.

Hasta ese momento, Epic Games no había confirmado oficialmente la colaboración, pero el uso previo de este tipo de pistas en lanzamientos anteriores fortaleció las expectativas de que The Office se integraría al videojuego.

Fortnite suma a The Office con skins de Michael Scott y Dwight Schrute Foto: Captura de pantalla X

Michael Scott y Dwight Schrute llegan a Fortnite como nuevas skins

La colaboración entre Fortnite y The Office se centra en dos de los personajes más representativos de la serie: Michael Scott, gerente regional de Dunder Mifflin, y Dwight Schrute, su asistente y uno de los personajes más reconocibles de la comedia.

Ambos skins destacan por un diseño que busca replicar con mayor precisión los rasgos físicos de los actores, una característica que se ha vuelto recurrente en las colaboraciones más recientes del videojuego.

Michael Scott cuenta con estilos alternativos que remiten a momentos específicos de la serie, como el uso de una gorra asociada a sus citas románticas y unas gafas de sol.

Por su parte, Dwight Schrute puede adquirirse con y sin saco, además de una variante que incluye la máscara del muñeco de reanimación cardiopulmonar, en referencia directa al episodio “Stress Relief”, transmitido originalmente en 2009.

Así son las skins de Michael Scott y Dwight Schrute Foto: Fornite

Accesorios y objetos cosméticos de The Office en Fortnite

Además de los skins principales, la colaboración incluye una variedad de objetos cosméticos inspirados en escenas y elementos reconocibles de The Office.

Entre los accesorios disponibles se encuentra una mochila basada en la icónica taza “World’s Best Boss”, uno de los objetos más asociados al personaje de Michael Scott, así como una mochila inspirada en el muñeco de RCP utilizado por Dwight Schrute.

El contenido se completa con un ala delta inspirada en un escritorio desordenado, dos picos temáticos —uno basado en una escoba y otro en el trofeo Dundie— y dos gestos especiales.

El primero recrea “The Scarn”, el baile ficticio creado por Michael Scott para su película casera Threat Level Midnight. El segundo gesto hace referencia al pequeño auto de plomo que Dwight utiliza en uno de los episodios de la serie.

Como parte de la integración con otros modos de juego, los personajes cuentan con versiones compatibles con LEGO Fortnite, además de un modelo de calzado temático denominado “The Office Kicks”.

Taza de café de Michael Scott como accesorio en Fornite Foto: Fornite

Precio de las skins de The Office y fecha de lanzamiento en Fortnite

Cada uno de los skins individuales tiene un precio de mil 500 PaVos. El lote completo, que incluye un total de 12 objetos temáticos inspirados en la serie, puede adquirirse por 3 mil 500 PaVos. La colaboración se activó oficialmente el viernes 23 de enero a las 18:00 horas, tiempo del centro de México, y actualmente se encuentra disponible en la tienda del juego.

Epic Games mantiene su esquema habitual de comercialización, permitiendo a los jugadores adquirir los objetos de manera individual o como parte de un paquete conjunto.

Escritorio típico de The Office Foto: Fornite

Fortnite Capítulo 7 apuesta por skins más realistas

La llegada de The Office refuerza una tendencia visible desde el inicio del Capítulo 7 de Fortnite: un mayor énfasis en el realismo visual de los personajes basados en actores reales. Esta línea ya se había observado en colaboraciones recientes inspiradas en franquicias cinematográficas, donde el modelado facial presenta un nivel de detalle superior al de etapas anteriores del videojuego.

Con este enfoque, Epic Games ha reducido parcialmente la estilización que caracterizaba a colaboraciones pasadas, apostando por representaciones más cercanas a la apariencia real de los intérpretes, una decisión que ha generado debate dentro de la comunidad de jugadores.

Muñeco de primeros auxilios de Dwight Schrute, llega a Fornite Foto: Fornite

The Office: impacto cultural y llegada al universo Fortnite

The Office es la adaptación estadounidense de la serie británica creada por Ricky Gervais y Stephen Merchant.

Se transmitió en Estados Unidos entre 2005 y 2013 y, tras una primera temporada de recepción moderada, logró consolidarse como una de las comedias más influyentes de su época. La interpretación de Steve Carell como Michael Scott fue determinante para el éxito sostenido del programa.

A más de una década del final de su emisión, la incorporación de Michael Scott y Dwight Schrute a Fortnite refleja la permanencia de la serie en la cultura popular y su capacidad de conectar con nuevas audiencias a través de plataformas digitales e interactivas.

Próximas colaboraciones de Fortnite tras The Office

Tras el lanzamiento de The Office, Epic Games continuará ampliando su catálogo de colaboraciones. De acuerdo con información difundida por la compañía, este sábado 24 de enero se espera la llegada de skins inspirados en la serie animada Ed, Edd y Eddy. Posteriormente, se prevé la incorporación de contenidos relacionados con Un show más, ambas producciones de Cartoon Network.

Estas incorporaciones forman parte de la estrategia de Epic Games para mantener la vigencia del videojuego mediante la integración constante de franquicias reconocidas de la televisión, el cine y la animación.