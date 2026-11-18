Florence Pugh respondió a las especulaciones sobre su apariencia física después de que varias fotografías de su participación en los Governors Awards 2026 provocaran comentarios sobre supuestos procedimientos estéticos.

La actriz británica expresó su molestia por las críticas que recibe sobre su cuerpo y cuestionó la presión que enfrentan las mujeres para cumplir con determinados estándares de belleza.

La protagonista de Mujercitas y Midsommar, de 30 años, publicó este 18 de noviembre un extenso mensaje en Instagram para desmentir los rumores sobre su rostro y una presunta pérdida de peso relacionada con Ozempic. Además, compartió detalles sobre los cambios que ha realizado en su estilo de vida y denunció la difusión de imágenes falsas creadas con inteligencia artificial.

Fotografías recientes de la actriz fueron comparadas con imágenes de años anteriores, mientras algunos usuarios especularon sobre posibles cirugías de nariz, párpados y mentón, así como la utilización de rellenos faciales.

Florence Pugh volverá en Avengers: Doomsday. Foto: Marvel Studios

Florence Pugh niega haber utilizado Ozempic y hacerse cirugías faciales

La actriz explicó que encontró numerosos comentarios sobre su aspecto físico al revisar las redes sociales. Entre las afirmaciones que circularon estaban supuestos procedimientos para modificar sus párpados, reducir la grasa de sus mejillas y cambiar la forma de su nariz, una situación que calificó como perturbadora.

"Me resulta muy estresante despertarme y encontrar a miles de personas hablando de ti y de tu cuerpo de formas que ni siquiera puedes comprender", escribió Pugh, quien también cuestionó la facilidad con la que los usuarios atribuyen los cambios físicos de una persona a intervenciones estéticas.

La intérprete fue particularmente enfática al responder a las versiones relacionadas con Ozempic, medicamento que contiene semaglutida y que se utiliza para tratar la diabetes tipo 2. También rechazó haberse sometido a operaciones faciales y aseguró que la forma de su nariz no es resultado de una intervención quirúrgica.

"Nunca he usado Ozempic. Nunca me he sometido a una cirugía facial. Y jamás digan que mi nariz no es natural; siempre he tenido esa hermosa curvatura, ¡incluso cuando era bebé!", expresó la actriz, quien acompañó sus declaraciones con fotografías de su infancia para mostrar cómo lucía su rostro años atrás.

Florence Pugh

Pugh también respondió previamente a una publicación de la revista Evie, en la que se comparaban fotografías antiguas y recientes de su rostro. La actriz recordó que acaba de cumplir 30 años y señaló que los cuerpos y las caras cambian con el paso del tiempo, sin que esto necesariamente implique haberse sometido a una cirugía.

¿Qué cambios ha realizado Florence Pugh en su estilo de vida?

La actriz explicó que una de sus principales decisiones al cumplir 30 años fue modificar su relación con el alcohol y comenzar a entrenar con mayor regularidad. Su propósito inicial era conseguir al menos una dominada en el gimnasio, además de mejorar sus hábitos de descanso y alimentación.

"Por primera vez en toda mi carrera he tenido la oportunidad de descansar, dormir, despertarme, hacer ejercicio y comer de manera regular y saludable", compartió Pugh, quien aseguró que los cambios en su rutina responden a una búsqueda de bienestar personal y no a la intención de modificar su apariencia para satisfacer las expectativas del público.

La actriz detalló que, a pesar de sus nuevos hábitos, solamente ha perdido dos libras de peso, equivalentes a poco menos de un kilogramo. Explicó que su objetivo principal, junto con su entrenador, es desarrollar masa muscular y aumentar su fuerza, por lo que considera que su progreso no debe medirse únicamente por su peso.

"Creo que es una de las cosas más importantes que puede hacer una mujer: desarrollar músculo y ser fuerte. Ahora puedo hacer seis dominadas y levantar 110 kilos. Estoy segura de que para muchos de ustedes eso no es mucho, pero para mí lo es todo", escribió.

Pugh también criticó las comparaciones entre sus fotografías actuales y las de etapas anteriores de su carrera. Según explicó, algunas imágenes utilizadas por los usuarios corresponden a momentos en los que atravesaba dificultades emocionales y no mantenía una relación saludable con su cuerpo.

Florence Pugh fue golpeada en evento sobre Dune

Florence Pugh revela que demandó a medios por imágenes falsas hechas con IA

En su comunicado, la actriz también denunció que algunas publicaciones utilizaron imágenes generadas con inteligencia artificial para hacer creer que se había sometido a tratamientos estéticos. Según relató, las fotografías simulaban que recibía inyecciones faciales y fueron presentadas como si documentaran procedimientos reales.

"A principios de este año demandé a algunas publicaciones porque habían comprado imágenes mías creadas con inteligencia artificial, en las que aparecía recibiendo inyecciones en el rostro, y las publicaron como fotografías reales", denunció la actriz, quien aseguró que aquella situación perjudicó su reputación.

Pugh señaló que esos contenidos también afirmaban falsamente que recomendaba a sus seguidores de Instagram utilizar bótox y rellenos de labios. La intérprete calificó estas publicaciones como engañosas y aseguró que le resultó especialmente preocupante que imágenes manipuladas fueran utilizadas para respaldar afirmaciones sobre su vida personal.

"Mintieron para vender su historia. Pero me hicieron daño. No manchen mi reputación de esa manera", expresó la actriz, quien consideró que el uso de imágenes artificiales representa un problema adicional en un entorno donde los estándares de belleza cambian constantemente.

Florence Pugh denuncia las críticas constantes sobre su cuerpo

La actriz recordó que los comentarios sobre su peso y su apariencia no comenzaron con los Governors Awards. Desde sus primeros años en la industria cinematográfica, aseguró haber recibido mensajes ofensivos en los que se le cuestiona por mostrar su cuerpo o no ajustarse a determinadas expectativas físicas.

Entre los ejemplos mencionó las recomendaciones no solicitadas para adelgazar, hacer ejercicio o utilizar Ozempic. También recordó que, después de interpretar a la luchadora Saraya en la película Fighting with My Family, estrenada en 2019, una crítica cinematográfica llegó a incluir comentarios sobre el tamaño de sus muslos.

Pugh ya había enfrentado una controversia similar en 2022, cuando recibió críticas por utilizar un vestido transparente de Valentino durante un desfile de moda. En aquella ocasión también defendió su derecho a vestir como quisiera y cuestionó los comentarios ofensivos dirigidos al cuerpo de las mujeres.

En su publicación más reciente, la intérprete pidió reflexionar sobre las razones por las que las personas sienten la necesidad de analizar el aspecto físico de otras. También reconoció que las figuras públicas pueden contribuir a modificar esta conversación, pero consideró que los usuarios de redes sociales tienen una responsabilidad compartida.

"Si eres una de esas personas que siente el impulso de analizar los cuerpos de los demás, creo que deberíamos comenzar preguntándonos por qué y qué obtenemos de ello", escribió Pugh, quien concluyó que no está enojada con las personas que participan en estas conversaciones, sino con las presiones sociales que las alimentan.

bgpa