¿Qué pasó con "Coe"? Vocalista de Camilo Séptimo desaparece de Instagram tras asesinato de Jonathan 

La muerte de Jonathan "Honas" Meléndez, tecladista y uno de los integrantes fundadores de Camilo Séptimo, golpeó directamente a la agrupación y a sus seguidores. En medio de los mensajes de despedida y las muestras de apoyo, otro detalle llamó la atención de los fans; la cuenta de Instagram de Manuel Mendoza, conocido como "Coe", ya no está disponible.

El perfil del vocalista y bajista, identificado como @soymanuelcoe, dejó de ser accesible. Al intentar ingresar, aparece un aviso que impide consultar sus publicaciones, situación que rápidamente comenzó a comentarse entre seguidores de la banda.

La desaparición de la cuenta ocurre pocos días después del asesinato de Jonathan Meléndez y mientras Camilo Séptimo enfrenta uno de los momentos más difíciles de su historia.

Sin embargo, hasta este 3 de septiembre no existe una explicación pública de Manuel Mendoza sobre lo ocurrido con su perfil.

¿Por qué desapareció el Instagram de "Coe"?

Por ahora, no se puede confirmar si Manuel Mendoza decidió desactivar su cuenta, si la eliminó, si cambió de usuario o si Instagram aplicó alguna restricción.

La plataforma puede mostrar mensajes similares cuando un perfil deja de estar disponible por distintas razones. También existe la posibilidad de que el propio usuario haya decidido tomarse una pausa de las redes sociales.

Por eso, aunque sus seguidores relacionaron rápidamente la ausencia de "Coe" con la reciente muerte de Jonathan Meléndez, no hay información que permita afirmar que ambas situaciones están relacionadas. Tampoco se sabe si el perfil será reactivado posteriormente.

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La falta de una explicación por parte del cantante ha dejado abierta la duda entre los seguidores de Camilo Séptimo, especialmente porque Mendoza y Meléndez compartieron durante años la historia de la agrupación.

La despedida de Camilo Séptimo a Jonathan Meléndez

Mientras el perfil de "Coe" dejó de estar disponible, Camilo Séptimo sí utilizó sus redes sociales para despedir públicamente a Jonathan Meléndez.

La banda recordó a su compañero y amigo con un mensaje en el que expresó el dolor provocado por su muerte.

Con profundo dolor despedimos a nuestro querido hermano Jonathan Samuel Meléndez Ochoa, Honas, escribió la agrupación.

En la publicación, Camilo Séptimo aseguró que recordará al músico con amor y gratitud, además de señalar que honrará su vida, su música y la huella que dejó en el proyecto.

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El mensaje también estuvo dirigido a la familia de Jonathan, particularmente a su esposa Ana Paula y su hija Sofía.

Vivirán por siempre en nuestros corazones, expresó la banda.

La agrupación también dedicó palabras a los familiares de Aleyda Romero, quien trabajaba con la familia y también perdió la vida en los hechos.

"Coe" y Jonathan, más de una década de música

La preocupación de los seguidores por Manuel Mendoza también tiene que ver con la relación que existía entre los integrantes de Camilo Séptimo.

Mendoza, Jonathan Meléndez y el guitarrista Erik Vázquez fueron parte fundamental del desarrollo de la banda durante más de una década. Juntos construyeron el proyecto que se convirtió en una de las agrupaciones destacadas de la escena alternativa mexicana. Por eso, la ausencia de "Coe" en Instagram no pasó desapercibida.

Camilo Séptimo se despide de Jonathan Meléndez cuartoscuro

Hasta el momento, el cantante no ha explicado públicamente qué sucedió con su cuenta ni ha confirmado que su decisión tenga alguna relación con la muerte de Jonathan.

Mientras tanto, los seguidores permanecen atentos a las redes de Camilo Séptimo y de sus integrantes, en medio del duelo por la pérdida de uno de los músicos que ayudó a construir la historia de la banda.