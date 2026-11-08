Muere Charles F. Porter, actor de Dr. House y Bones; piden apoyo económico para su familia

Murió Charles F. Porter uno de los actores que, aunque no siempre tuvo papeles principales, logró formar parte de series muy conocidas por el público, entre ellas Dr. House y Bones. Además de aparecer en televisión, también dedicó parte de su carrera a producir películas independientes.

Durante varios años, el intérprete combinó sus proyectos profesionales con su vida familiar, en la que su esposa y sus dos hijas ocuparon un lugar muy importante. Sin embargo, también tuvo que enfrentar una enfermedad que lo acompañó durante gran parte de su vida.

x: FilmNewsItaly

Charles F. Porter murió el pasado 2 de noviembre a los 47 años, después de luchar durante 17 años y medio contra el linfoma de Hodgkin, un tipo de cáncer que afecta al sistema linfático.

De acuerdo con la información proporcionada por su familia a The Hollywood Reporter, el actor falleció en su casa de Calabasas, California, acompañado por su esposa, su cuñada y William L. Hill, quien fue su mejor amigo y compañero de equipo durante su etapa universitaria.

¿Quién era Charles F. Porter, actor de ‘Dr. House’ y ‘Bones’?

Antes de dedicarse a la actuación, Charles F. Porter tuvo una etapa como deportista. Estudió en la Universidad de Duke, donde jugó futbol americano, aunque una lesión de espalda terminó por cambiar sus planes de continuar una carrera profesional en ese deporte.

Posteriormente, decidió buscar oportunidades en el mundo del entretenimiento y comenzó a participar en diferentes producciones para cine y televisión.

Entre las series en las que apareció se encuentran Dr. House, Bones, Sin rastro y The Parkers, además de películas como Celtic Pride (1996), Johnny Was (2006) y Peppermint (2018).

Uno de sus trabajos más destacados fue Wendell Scott: A Race Story, producción de 2011 en la que interpretó a Wendell Scott, el piloto afroamericano que hizo historia dentro de NASCAR.

Con el paso del tiempo, Porter también se interesó por desarrollar sus propias producciones, por lo que fundó Black Bench Productions, una compañía dedicada a impulsar historias relacionadas con la fe, la familia y las segundas oportunidades.

A través de esta empresa participó en proyectos como A Miracle Before Christmas (2022), Christmas Angel (2023) y Finding Faith (2025), una de sus producciones más recientes.

¿Qué dijo la esposa de Charles F. Porter tras su muerte?

La noticia también estuvo acompañada por un mensaje de Candice Tab-Porter, quien recordó los 18 años que compartió con el actor y la familia que construyeron junto a sus hijas, Layla Rose, de 9 años, y Juliette Jasmine, de 6.

A través de sus redes sociales, Candice habló sobre lo importante que fue su esposo en su vida y agradeció haber podido acompañarlo durante tantos años.

“Con el corazón profundamente entristecido, comparto la noticia del fallecimiento de mi esposo, Charles Frederick Porter. Me siento honrada de haber estado a su lado durante los increíbles 18 años que compartimos; creo firmemente que Dios nos unió por una razón”, escribió.

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En su publicación, también explicó que Charles siempre trató de disfrutar los momentos que pasaba con sus seres queridos, incluso cuando su estado de salud se complicaba.

“Charles me enseñó a estar presente, a vivir el momento y a disfrutar de toda la belleza que la vida tiene para ofrecer. Vivió bajo los más altos estándares de integridad, nunca comprometió sus valores, predicó con el ejemplo y siempre cumplió su palabra”.

Sobre la manera en que enfrentó el cáncer, su esposa aseguró que el actor procuraba mantener una actitud positiva y no acostumbraba quejarse por lo que estaba viviendo.

“Encontraba belleza en las pequeñas cosas y jamás se quejó de su lucha; siempre decía que era parte de nuestro camino, buscando siempre el lado positivo”, expresó.

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Otro de los aspectos que Candice destacó fue la relación que Charles tenía con sus hijas, quienes todavía son pequeñas y ahora tendrán que crecer sin la presencia de su padre.

“Estaré eternamente agradecida de que nuestras hijas hayan pasado sus primeros años de vida bajo la crianza de un verdadero héroe”.

La esposa del actor también recordó algunos momentos de su matrimonio y contó que, a pesar de los años que llevaban juntos, seguía emocionándose cada vez que él regresaba a casa.

“Nos amábamos profundamente; incluso después de tanto tiempo, todavía sentía mariposas en el estómago al ver su coche acercarse por la calle, sabiendo que regresaba a casa con nosotras”.

Al recordar las experiencias que compartieron, Candice aseguró que ambos aprovecharon el tiempo que tuvieron para cumplir sus sueños y disfrutar de su familia.

“Vivimos la vida al máximo, creamos recuerdos maravillosos e hicimos todo lo que alguna vez soñamos. Él hizo que cada instante contara. Gracias a él, vivimos muchas vidas a lo largo de esos 18 años maravillosos que se nos concedieron”.

Hacia el final de su despedida, Candice agradeció el amor que recibió de su esposo y todo lo que hizo por ella y sus hijas.

“Gracias, Charles Porter, por ser el hombre más extraordinario que he conocido, por ser el protector de nuestra familia, por amarnos —a mí y a nuestras hijas— con tanta profundidad, y por regalarnos una vida llena de más amor, risas y recuerdos hermosos de los que jamás habría podido imaginar. Fue, y será siempre, el mayor privilegio de mi vida haber sido tu esposa”.

Piden ayuda económica para la familia de Charles F. Porter

Además de enfrentar la pérdida del actor, sus familiares también atraviesan una situación económica complicada debido a los gastos relacionados con los tratamientos médicos que recibió durante su enfermedad.

Por esta razón, Renee Tab, productora y cuñada de Charles F. Porter, organizó una campaña en GoFundMe para solicitar donaciones que ayuden a Candice y a sus dos hijas.

En la descripción de la iniciativa, Renee agradeció a las personas que han acompañado a la familia durante los últimos años.

“Gracias por el amor, la generosidad y el apoyo que ya han brindado a Candice, Juliette y Layla. Esta bondad ha significado muchísimo para su familia mientras atraviesan el duelo por la pérdida de Charles, tras su lucha de 17 años contra el cáncer”, escribió.

La productora explicó que, tras la muerte de Charles, su esposa tendrá que hacerse cargo de la crianza de sus hijas y de los gastos del hogar.

“A lo largo de todos estos años, se han sentido sostenidas por el cariño de sus seres queridos, de una manera que las palabras no alcanzan a expresar. Mientras se adaptan a la vida sin él, Candice asume ahora la crianza de sus hijas por su cuenta; en este proceso, el apoyo diario de familiares y amigos resulta fundamental, especialmente ahora que ella se convierte en el único sustento para las niñas”, agregó.

De acuerdo con la información difundida inicialmente, la campaña buscaba reunir 100 mil dólares para apoyar a la familia, aunque la meta publicada en GoFundMe puede cambiar.

“Esta iniciativa de recaudación de fondos surge como respuesta a quienes han preguntado cómo seguir apoyando a Candice, Juliette y Layla mediante donaciones económicas”, explicó.

El dinero que se obtenga será utilizado principalmente para cubrir necesidades básicas, gastos médicos pendientes y los pagos de la hipoteca de la vivienda donde viven Candice y sus hijas.