Camarógrafo sale impulsado por una estructura durante concierto de Karol G | VIDEO

El segundo concierto de Karol G en Monterrey tuvo un momento inesperado cuando uno de los integrantes de su equipo de producción sufrió una aparatosa caída en pleno espectáculo. El incidente sorprendió a los asistentes y quedó registrado en videos que comenzaron a circular en redes sociales.

Las imágenes muestran cómo el trabajador salió impulsado por una estructura mientras la cantante colombiana continuaba con su presentación. El percance generó dudas entre los espectadores sobre lo que ocurrió detrás del escenario y las condiciones en las que quedó el integrante del equipo técnico.

Camarógrafo cae durante segundo concierto de Karol G en Monterrey IG karolg

¿Qué pasó con el camarógrafo durante el segundo concierto de Karol G en Monterrey?

El accidente ocurrió el sábado 7 de noviembre de 2026, durante la segunda presentación que la cantante colombiana ofreció en el Estadio BBVA, como parte de su gira Viajando por el Mundo Tropitour.

Mientras Karol G interpretaba Te llevas to, una cámara voladora con un sistema de gancho se enganchó con el equipo que llevaba uno de los jóvenes del staff. El mecanismo lo impulsó de manera abrupta hacia arriba y, segundos después, provocó que cayera junto al escenario.

La escena sorprendió al público, que observó cómo el trabajador perdió el equilibrio tras el movimiento repentino del equipo. La altura que alcanzó antes de caer hizo que el percance resultara especialmente aparatoso.

Hasta el momento, no se conoce qué lesiones pudo sufrir el camarógrafo ni si recibió atención médica después del accidente. De acuerdo con el reporte de Milenio, tampoco se había dado a conocer un informe oficial de la producción sobre lo sucedido.

Camarógrafo cae durante segundo concierto de Karol G en Monterrey IG karolg

¿Karol G se dio cuenta del accidente? Así continuó el concierto en Monterrey

Aunque las imágenes muestran una caída aparatosa, Karol G aparentemente no se percató de lo sucedido. En ese momento, la cantante dirigía la mirada hacia el lado contrario del escenario, por lo que no habría advertido el accidente de su compañero de producción.

Por esta razón, la intérprete continuó con la canción y el espectáculo no se detuvo. La presentación siguió con el repertorio previsto y concluyó cerca de la medianoche.

La artista tenía programada una tercera fecha en Monterrey para el domingo 8 de noviembre, con lo que completaría sus presentaciones en el Estadio BBVA.

La etapa mexicana de Viajando por el Mundo Tropitour contempla seis conciertos en el país. De acuerdo con la cartelera de Ocesa, la colombiana ofreció presentaciones los días 6, 7 y 8 de noviembre en Monterrey, mientras que sus siguientes fechas están previstas para el 13, 14 y 15 de noviembre en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México.

La gira representa una de las etapas más importantes de su carrera, con 63 conciertos confirmados en distintos mercados. Sin embargo, el accidente del camarógrafo se convirtió en uno de los momentos más comentados de su segunda presentación en Monterrey, donde la emoción del espectáculo quedó marcada por un percance inesperado.