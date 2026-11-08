Vivienne, hija de Angelina Jolie y Brad Pitt, revela que fue hospitalizada: "Estaba muy sola"

Vivienne, hija de Angelina Jolie y Brad Pitt, ha llamado la atención después de compartir detalles de una etapa complicada de su vida. La joven de 18 años, quien suele mantenerse alejada de los reflectores, decidió hablar públicamente sobre una experiencia que vivió durante los primeros meses de 2026.

Aunque sus padres son dos de las figuras más conocidas de Hollywood, Vivienne ha preferido llevar una vida discreta. Sin embargo, en los últimos años ha comenzado a involucrarse en diferentes proyectos artísticos, especialmente aquellos relacionados con el teatro y las artes visuales.

Grosby

Ahora, la hija de los actores decidió utilizar una de sus pasiones para contar una historia que hasta hace poco había mantenido en privado. Por medio de dibujos y escritos personales, compartió algunas de las emociones que experimentó durante un momento difícil.

Vivienne, hija de Angelina Jolie y Brad Pitt, revela que fue hospitalizada

Fue a través de su exposición artística A Gallery on Patience in Patients que Vivienne dio a conocer que a principios de 2026 tuvo que ser ingresada a un hospital debido a un problema alimenticio.

Para presentar sus ilustraciones, la joven utilizó el nombre V. Marcheline y acompañó sus trabajos con textos en los que explicó cómo se sentía durante su hospitalización.

En uno de estos escritos, la hija de Angelina Jolie reconoció que atravesó momentos de enojo, enfermedad y soledad.

Grosby

"A principios de este año, fui hospitalizada por mi trastorno alimentario. Estaba enfadada, enferma y muy sola".

La joven no dio detalles sobre el diagnóstico que recibió ni cuánto tiempo permaneció hospitalizada. Sin embargo, sí compartió cómo fue cambiando su experiencia gracias a las personas que conoció durante ese periodo.

De acuerdo con su testimonio, la convivencia con otros niños y el personal médico fue importante para que comenzara a sentirse acompañada.

"Sin embargo, al final, la amabilidad y la calidez de los niños y el personal del hospital derribaron los muros tan altos que había construido".

Grosby Group

Además, Vivienne explicó que su estancia en el hospital le permitió mostrar sus sentimientos de una manera que no había experimentado anteriormente.

"Nunca he reído ni llorado tanto, nunca he sido más honesta ni más yo misma".

Vivienne Jolie también ha trabajado con Angelina Jolie en el teatro

El interés de Vivienne por las artes comenzó antes de que presentara esta exposición. La joven participó junto a su madre en la producción del musical The Outsiders, una experiencia que le permitió conocer más sobre el trabajo que se realiza detrás de una puesta en escena.

Durante ese proyecto, Angelina Jolie habló sobre el compromiso de su hija y destacó que se involucraba de manera seria en las actividades relacionadas con el teatro.

Foto: Pinterest

A diferencia de sus famosos padres, Vivienne no ha buscado desarrollar una carrera frente a las cámaras. Por ahora, sus proyectos conocidos han estado relacionados principalmente con el trabajo creativo y la producción.

Vivienne elimina legalmente el apellido de Brad Pitt

La revelación sobre su hospitalización llega en un momento en el que la joven también ha realizado cambios importantes en su vida personal.

Según la información difundida, un juez aprobó su solicitud para retirar el apellido Pitt de su nombre, por lo que legalmente pasó a llamarse Vivienne Marcheline Jolie.

Este cambio es similar al que realizó su hermana Shiloh, quien también decidió dejar de utilizar el apellido de su padre.

Shiloh Jolie Instagram

Las decisiones de las jóvenes han generado comentarios debido a los problemas familiares que Angelina Jolie y Brad Pitt han enfrentado desde su separación.

Cabe mencionar que los hijos mayores del actor, Zahara y Maddox también retiraron de su nombre el apellido Pitt.