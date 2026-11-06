Caso Vadhir Derbez: abogado de la joven que lo denunció por presunta violación rompe el silencio

El caso legal que involucra al actor Vadhir Derbez volvió a generar atención luego de que Adrián Regino, abogado de la joven que lo denunció por presunta agresión sexual, rompió el silencio.

En una entrevista con el programa Ventaneando, el litigante aseguró que existen elementos suficientes para que las autoridades investiguen los hechos. En tanto, confirmó que su equipo ha mantenido comunicación con la Fiscalía General de la República (FGR).

Durante la conversación, el abogado explicó que la intención de la representación jurídica no es emitir una condena pública contra el actor, hijo de Eugenio Derbez, sino conseguir que las autoridades revisen los elementos disponibles y esclarezcan lo sucedido.

Denuncia contra Vadhir Derbez por presunta violación

Caso Vadhir Derbez. @vadhird

La controversia comenzó a hacerse pública en mayo pasado, cuando trascendió que una joven modelo estadounidense, de 19 años, había presentado una denuncia contra Vadhir Derbez por una presunta agresión sexual.

De acuerdo con la versión de la denunciante, los hechos habrían ocurrido el 2 de abril de 2026, durante la grabación de un videoclip en una locación ubicada en la alcaldía Coyoacán, en la Ciudad de México.

Según el relato, la joven había sido contratada para participar en la producción junto con otras modelos. Durante la jornada de trabajo, el actor presuntamente la habría llevado a un camerino, donde, según su declaración, habría ocurrido un acercamiento físico sin su consentimiento.

La joven sostiene que fue víctima de una agresión sexual y que posteriormente buscó ayuda y acudió ante las autoridades correspondientes para presentar la denuncia.

Los hechos hasta ahora forman parte de la declaración atribuida a la denunciante y no constituyen una determinación judicial sobre la responsabilidad del actor.

Abogado de la denunciante rompe el silencio

En la entrevista con Ventaneando, Adrián Regino explicó que su despacho considera que existen elementos que deben ser analizados por las autoridades ministeriales y los peritos correspondientes.

El abogado también confirmó que la Fiscalía General de la República se puso en contacto con su equipo jurídico, situación que consideró relevante para dar seguimiento institucional al asunto.

Existe esto y esto se tiene que investigar”, expresó Adrián Regino al referirse a los elementos que, desde su perspectiva, justifican que el caso continúe bajo revisión de las autoridades.

Regino señaló que su representación busca que el procedimiento se desarrolle con objetividad, diligencia y perspectiva de género. Sin embargo, evitó revelar información específica sobre las pruebas que se encuentran en poder de su equipo.

Además, rechazó que su intervención tenga como finalidad extorsionar al actor o conseguir algún beneficio económico a cambio de retirar los señalamientos.

No con una idea de extorsión”, afirmó el integrante de Vega Mac Gregor Arellano. “No con una idea de darle un tema que lamentablemente por el personaje se hace mucho más viral”.

La postura del abogado es que corresponde a las autoridades investigar, analizar las pruebas y determinar si existen elementos para avanzar legalmente.

Sobre la conferencia a medios que fue cancelada, el abogado señaló que fue por la respuesta inmediata que dio al FGR y por razones de que no se pretende mediatizar el asunto.

Asimismo, el litigante evitó hablar sobre los presuntos hechos, la fecha en que habrían ocurrido e incluso si se trata de la misma denuncia de la joven que trabajó con Vadhir en un videoclip.

Es una víctima que ha presentado una denuncia y que como denuncia tiene que seguir las secuelas procesales”, respondió. El abogado insistió en que no podía proporcionar datos adicionales “por respeto a la víctima y por respeto a lo que se está investigando”.

Por otra parte, cuestionado sobre la presunción de inocencia de Vadhir, el abogado refirió que corresponde a la autoridad realizar las diligencias y definir si existen responsabilidades.

Buscamos un esclarecimiento de los hechos”, sostuvo. “Esto estamos hablando de una línea de investigación presunta que tiene que caer en un resultado”.

Vadhir Derbez niega las acusaciones y habla de una presunta extorsión

Por su parte, Vadhir Derbez ha rechazado públicamente los señalamientos en su contra. El actor sostiene que los hechos denunciados no ocurrieron como fueron descritos y ha manifestado que cuenta con elementos para respaldar su versión.

Su defensa legal, encabezada por el abogado Enrique González Casanova, ha señalado que dispone de grabaciones de la producción, videos y testimonios de personas que estuvieron presentes durante el rodaje.

Caso Vadhir Derbez. @vadhird

Según la interpretación de sus abogados, este material permitiría cuestionar la versión de la denunciante.

Además, el equipo legal del actor ha denunciado un presunto intento de extorsión. De acuerdo con lo expuesto por su defensa, habrían recibido mensajes en los que se les solicitaba un pago de 350 mil dólares para evitar consecuencias relacionadas con una acusación de abuso sexual.

La defensa también manifestó que presentó una denuncia por estos hechos ante las autoridades correspondientes.