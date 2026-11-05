Vadhir Derbez acusado de presunta violación: Fiscalía responde a denunciante y cancelan conferencia

Vadhir Derbez es acusado por una joven del delito de presunta violación. El despacho Vega Mac Gregor Arellano, quien representa a la denunciante, había convocado a una conferencia de prensa este jueves 5 de noviembre, sin embargo, comunicó que fue cancelada debido a que la Fiscalía General de la República (FGR) les dio respuesta.

El hijo de Eugenio Derbez es señalado, desde mayo del 2026 que se dio a conocer la denuncia, por la presunta agresión sexual a una joven que habría ocurrido durante la grabación de un video musical en la Ciudad de México.

De acuerdo con la versión que se dio a conocer en ese entonces, la denunciante aseguró que el actor la habría llevado a un camerino, donde presuntamente tuvo acercamientos físicos sin su consentimiento.

Fiscalía responde a denuncia contra Vadhir Derbez por presunta violación

Caso Vadhir Derbez. @vadhird

De acuerdo con el comunicado que dio a conocer este jueves el despacho Vega Mac Gregor Arellano, la conferencia con medios fue cancelada.

Aunque no dieron a conocer las razones de la cancelación, explicaron que la convocatoria a la prensa tenía un solo propósito:

Que la denuncia presentada fuera atendida”.

Y, al respecto, señalaron que la Fiscalía respondió con “prontitud y sensibilidad”, lo cual reconocieron y agradecieron.

Por ello, consideramos que el cauce adecuado para este asunto es la investigación institucional”, enfatizaron.

En tanto, aseguraron que seguirán acompañando a su clienta dentro del procedimiento, con respeto al debido proceso y a la presunción de inocencia.

Colectivo de mujeres acompañaría a la presunta víctima

En el comunicado hecho público el pasado 4 de noviembre, el despacho de abogados convocó a la prensa para este jueves 5 de noviembre a las 10 horas frente a la sede de la FGR.

Lo anterior, con el fin de dar cobertura a la presentación de una solicitud de cita con la fiscal general, relacionada con la denuncia presentada en contra de Vadhir Derbez por el presunto delito de violación.

La solicitud tiene como propósito expresar el interés de la representación legal en que la investigación avance con objetividad, diligencia y perspectiva de género, y que se garantice el esclarecimiento de los hechos y el acceso a la justicia”, señaló el texto.

Lo que llamó la atención también del comunicado fue que en el mismo declararon que un colectivo de mujeres que acompaña a la víctima estaría presente y compartiría su posicionamiento.

En tanto, también abordarían las preguntas de los medios de comunicación sobre la denuncia contra el hijo de Eugenio Derbez.

Finalmente, todo quedó cancelado por lo que se informó en párrafos anteriores.

Caso Vadhir Derbez. @vegamacgregorarellano

¿Qué ha dicho el hijo de Eugenio Derbez?

Tras hacerse pública la denuncia, en mayo pasado, Vadhir rechazó los señalamientos y aseguró que tenía elementos para demostrar su versión de los hechos. Además, afirmó que habría sido víctima de un intento de extorsión, pues, según contó, le solicitaron 350 mil dólares para evitar consecuencias legales.

En el mes de agosto, el hijo de Eugenio Derbez habló sobre el proceso legal y aseguró que había obtenido una sentencia de amparo relacionada con la investigación.

Sin embargo, no ofreció detalles públicos sobre los alcances de esa resolución ni sobre lo que representaba para el desarrollo del caso.

Luego del reciente comunicado del despacho de abogados que representa a la joven que lo está denunciando, el actor no ha emitido respuesta alguna.

La última publicación en su cuenta oficial de Instagram da cuenta que estuvo de visita, precisamente el pasado 4 de noviembre, cuando el despacho comunicó sobre la denuncia ante la FGR, en Universal Studios Hollywood.

Gracias @unistudios por recibirnos hoy. Tengo contenido increíble que saldrá pronto. Hagamos esto más seguido”, escribió y compartió algunas fotografías de su visita al lugar.

Por el momento, no se ha informado de una resolución definitiva sobre los señalamientos contra Vadhir Derbez. Habrá que esperar para conocer qué respuesta le dio la FGR al despacho de abogados y cómo avanza el proceso en contra del actor y cantante.