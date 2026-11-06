Detienen a maestra que ofrecía plazas en la PDI por 40 mil pesos

Una maestra de Criminalística que daba clases en una Universidad de Naucalpan, Estado de México, fue detenida luego de que una de sus alumnas la denunciara por presuntamente engañarla con la promesa de conseguirle un trabajo en la Policía de Investigación (PDI) de la Ciudad de México.

Se trata de Ana Karen “N”, de 31 años, quien supuestamente aprovechaba su cercanía con los estudiantes para ofrecerles plazas como agentes investigadores, les PEDÍA 40 MIL PESOS a cambio de asegurarles un lugar en la corporación.

De acuerdo con la Fiscalía capitalina, en julio pasado la maestra comenzó a ofrecer estos supuestos empleos a través de un grupo de WhatsApp, donde explicaba a los interesados cómo podían conseguir una plaza.

El trato consistía en entregar sus documentos personales y pagar los 40 MIL PESOS en tres partes: un primer depósito de seis mil pesos y otros dos de 17 mil pesos cada uno, a una cuenta bancaria que ella misma proporcionaba.

Una de sus alumnas creyó en la oferta y el 9 de agosto le depositó los primeros seis mil pesos. Sin embargo, después comenzó a sospechar que algo no andaba bien y decidió acudir a la Fiscalía de la CDMX, donde presentó una denuncia el 9 de septiembre.

A partir de ese momento comenzaron las investigaciones. Los agentes revisaron la información sobre las supuestas plazas y el dinero que había entregado la estudiante, hasta reunir los elementos necesarios para que un juez autorizara la detención de la profesora.

Fue así como el jueves 5 de noviembre, agentes de la Policía de Investigación, con apoyo de las autoridades mexiquenses, localizaron y detuvieron a ANA KAREN en NAUCALPAN, el mismo municipio donde trabajaba como docente.

Después de su captura, la mujer fue trasladada al penal femenil de Santa Martha Acatitla, en la Ciudad de México, donde quedó a disposición de un juez que definirá su situación jurídica.