El final de “La emperatriz divorciada”, serie surcoreana de Disney Plus, marca un antes y un después en la historia de Navier. Después de años de mantener las apariencias y cumplir con sus obligaciones como emperatriz, la protagonista finalmente decide dejar atrás su matrimonio con Sovieshu y comenzar una nueva vida junto a Heinrey, príncipe del Reino Occidental.

Sin embargo, su divorcio no transcurre como el emperador esperaba. Lo que Sovieshu imaginaba como una separación bajo sus propias condiciones termina convirtiéndose en una decisión que ya no puede controlar. Mientras Navier encuentra una oportunidad para recuperar su libertad, Rashta comienza a ocupar el lugar que tanto deseaba, aunque su nueva posición está lejos de garantizarle tranquilidad.

El desenlace también deja varias cuestiones pendientes, entre ellas el futuro de Sovieshu, los secretos de Rashta y la verdadera identidad de Heinrey.

Para aquellos que no han visto la serie, esta es una alerta de spoilers, pues aquí vamos a explicar qué ocurre en el episodio final y qué significa para el futuro de los protagonistas.

¿Cómo termina La emperatriz divorciada?

“La emperatriz divorciada” en Disney Plus. Tráiler oficial

El momento decisivo llega durante el proceso de divorcio entre Navier y Sovieshu. Aunque el emperador está convencido de que puede terminar su matrimonio y reorganizar su vida sentimental sin perder por completo a su primera esposa, Navier tiene otros planes.

Cuando llega el momento de formalizar la separación, ella acepta divorciarse, pero presenta una petición inesperada, pues quiere obtener autorización para casarse con Heinrey, el príncipe del Reino Occidental.

La solicitud sorprende a Sovieshu, quien no había considerado que Navier pudiera tener una vida junto a otro hombre. Hasta entonces, parecía creer que ella seguiría a su lado, incluso después de que él la sustituyera por Rashta.

Pero Navier no está dispuesta a aceptar ese destino. Su decisión demuestra que ha dejado de vivir únicamente para cumplir con las expectativas de su marido y de la corte imperial.

De esta manera, el divorcio se convierte en el primer paso hacia una nueva etapa para la protagonista. Ya no se trata de conservar su posición en el Imperio Oriental, sino de elegir dónde y con quién quiere vivir.

¿Por qué Sovieshu se arrepiente de divorciarse de Navier?

Uno de los aspectos más importantes del desenlace es el cambio de actitud de Sovieshu. Durante buena parte de la historia, el emperador actúa como si pudiera controlar los sentimientos y las decisiones de Navier.

Su relación con Rashta lo lleva a pensar que puede convertirla en su nueva esposa sin perder realmente a su primera emperatriz. Incluso parece convencido de que Navier seguirá disponible para él después del divorcio.

Sin embargo, su seguridad desaparece cuando descubre que ella quiere casarse con Heinrey.

Al comprender que Navier no piensa regresar, Sovieshu comienza a desesperarse. Llega a suplicarle que cambie de opinión e incluso se arrodilla ante ella, pero sus intentos no consiguen detenerla.

La situación empeora cuando ordena detener a Heinrey y lo acusa de espionaje. Sus decisiones muestran que no está dispuesto a aceptar fácilmente que su antigua esposa pueda construir una vida lejos de él.

En el fondo, Sovieshu debe enfrentarse a las consecuencias de haber dado por sentado el amor y la lealtad de Navier.

¿Navier y Heinrey consiguen escapar juntos?

“La emperatriz divorciada” en Disney Plus. Tráiler oficial

Después de que Sovieshu intenta impedir que Heinrey se reúna con Navier, ambos deben encontrar la manera de abandonar el Imperio Oriental.

La huida es posible gracias a la ayuda de sus aliados y a las habilidades especiales del príncipe.

Uno de los recursos que utilizan es un pasadizo secreto situado detrás del tocador de Navier. Por su parte, Heinrey aprovecha su capacidad para transformarse en un ave y escapar de la prisión.

McKenna, Falhan y Kosair también desempeñan un papel importante en el plan, pues contribuyen a que ambos puedan abandonar el territorio imperial.

Aunque Sovieshu intenta detenerlos, incluso ordenando disparar contra los fugitivos, no consigue evitar su partida.

Finalmente, Navier y Heinrey llegan al Reino Occidental, donde son recibidos por sus aliados y los soldados reconocen a Navier como su nueva emperatriz.

Esa escena representa mucho más que una huida, simboliza la posibilidad de que Navier comience de nuevo, lejos de un matrimonio en el que dejó de sentirse respetada.

El significado de que Heinrey se arrodille ante Navier

Cuando ambos llegan al Reino Occidental, Heinrey se arrodilla y besa la mano de Navier. El gesto tiene un significado tanto sentimental como político.

Por una parte, representa el reconocimiento de Navier como su futura esposa y emperatriz. Por otra, refleja la manera en que Heinrey la recibe, no como una mujer que debe limitarse a ocupar el lugar de alguien más, sino como una persona con identidad y voluntad propias.

La escena también contrasta con la relación que Navier mantenía con Sovieshu. Mientras el emperador daba por hecho que podía decidir sobre su futuro, Heinrey le ofrece la posibilidad de construir una relación diferente.

Así, el desenlace presenta a Navier en una posición completamente distinta a la del comienzo de la historia. Ha perdido su antiguo matrimonio y ha dejado atrás el palacio donde pasó gran parte de su vida, pero no ha perdido su dignidad ni su capacidad para decidir.

¿Qué pasa con Rashta al final?

Mientras Navier abandona el Imperio Oriental, Rashta comienza a disfrutar de la posición que tanto había deseado.

La joven ocupa los aposentos que pertenecían a la antigua emperatriz y consigue acercarse todavía más al poder. Desde fuera, podría parecer que finalmente ha conseguido todo lo que quería, que es estar junto a Sovieshu, ocupar el lugar de Navier y disfrutar de los privilegios de la corte.

Sin embargo, su situación no es tan segura como parece. Uno de los detalles más relevantes del episodio final está relacionado con Lady Albani y el pasado de Rashta. Un recuerdo revela que Lady Albani no había matado al primer hijo de Rashta, como ella creía.

Este descubrimiento deja abierta una cuestión importante sobre cómo el secreto relacionado con el niño sigue teniendo consecuencias y puede convertirse en una herramienta de manipulación.

Por eso, aunque Rashta parece haber conseguido una victoria, su futuro continúa rodeado de incertidumbre. Su nueva posición depende de secretos y situaciones que todavía no han terminado de resolverse.

El secreto de Heinrey que queda pendiente

Otra de las escenas importantes del final es la conversación entre Heinrey y McKenna, que deja planteada una revelación para el futuro.

Heinrey puede transformarse en un ave, una habilidad que ha tenido un papel relevante en su relación con Navier. Sin embargo, todavía no le ha contado todos los detalles sobre esta faceta de su identidad.

McKenna le aconseja que sea sincero con ella y que no mantenga oculto ese aspecto de su vida.

La escena resulta significativa porque, aunque Navier y Heinrey están comenzando una nueva etapa juntos, su relación todavía tiene asuntos pendientes.

Heinrey no es solamente un príncipe enamorado sino también es un gobernante con responsabilidades, habilidades especiales y secretos que podrían afectar su futuro como pareja y como líderes del Reino Occidental.

Por eso, la conversación funciona como una pista de los conflictos que podrían desarrollarse en una continuación.

¿Habrá segunda temporada de La emperatriz divorciada en Disney+?

“La emperatriz divorciada” en Disney Plus. Tráiler oficial

Hasta ahora, no hay una confirmación oficial de Disney+ sobre una segunda temporada.

Aun así, el desenlace deja suficientes historias abiertas para continuar la adaptación. La boda de Navier y Heinrey, la revelación de los secretos del príncipe, la situación de Rashta y la reacción de Sovieshu son algunos de los acontecimientos que podrían desarrollarse en nuevos episodios.

Además, la novela y el webtoon cuentan con material narrativo posterior que permitiría ampliar la historia sin necesidad de inventar una continuación completamente nueva.