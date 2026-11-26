El final de La emperatriz divorciada en Disney Plus no necesariamente representa una despedida para sus protagonistas. El drama coreano terminó su primera entrega con conflictos pendientes y personajes cuyas ambiciones podrían cambiar el rumbo de la historia.

Mientras los seguidores esperan noticias sobre el futuro de la producción, algunas declaraciones de las personas involucradas en el proyecto han permitido conocer cuáles eran los planes originales de la adaptación y qué posibilidades existen de volver a reunir al elenco.

La productora de La emperatriz divorciada contempló la posibilidad de desarrollar hasta tres temporadas del drama coreano. Disney Plus

El futuro de La emperatriz divorciada depende de su éxito

La renovación de La emperatriz divorciada todavía no es oficial. No obstante, la posibilidad de producir más episodios no surgió después del estreno, sino que formó parte de las conversaciones que mantuvo el equipo durante la preparación del drama coreano.

En una entrevista con TIME, Kwon Mi-kyung, directora ejecutiva de Studio N, reveló que la compañía trabajó con la intención de construir una primera entrega que pudiera ampliarse en caso de obtener una respuesta favorable por parte del público.

La productora incluso contempló un escenario en el que la adaptación llegara a tener tres temporadas. Bajo esa perspectiva, uno de los principales retos consistió en seleccionar los acontecimientos que integrarían los primeros diez capítulos sin comprometer una eventual continuación.

“Si este trabajo tiene éxito, la historia podría continuar en la segunda y tercera temporada”, explicó Kwon Mi-kyung al hablar sobre las decisiones que tomó el equipo creativo para trasladar la obra original al formato televisivo.

De acuerdo con sus declaraciones, el desempeño de la producción sería un factor determinante para recuperar el proyecto. Sin embargo, la ejecutiva no detalló qué resultados tendría que conseguir la serie para garantizar su regreso ni estableció plazos para tomar esa decisión.

La emperatriz divorciada terminó su primera temporada con acontecimientos del webtoon original que todavía no han sido adaptados. Disney Plus

Rashta podría tener un destino diferente en La emperatriz divorciada

Más allá de los planes de la productora, uno de los motivos por los que una continuación resulta atractiva para parte del elenco tiene que ver con la transformación que podrían experimentar algunos personajes, entre ellos Rashta.

Para Lee Se-young, interpretar a una mujer que despierta rechazo entre los espectadores no representa un motivo para abandonar el proyecto. Por el contrario, la actriz considera que las siguientes etapas de su personaje podrían ofrecerle mayores posibilidades interpretativas.

Durante una entrevista con Starnews, publicada el 26 de noviembre, la actriz reconoció que le interesa explorar las consecuencias de alcanzar una posición privilegiada para después perderla, una trayectoria que considera atractiva desde el punto de vista dramático.

“Si hay una segunda temporada, sin duda participaré. La secuela me parece más atractiva”, aseguró Lee Se-young, quien también manifestó su interés por conocer cómo reaccionarían los espectadores ante una nueva etapa en la vida de Rashta.

La actriz considera que las aspiraciones de su personaje podrían ir más allá de lo mostrado hasta ahora. Entre sus posibles objetivos mencionó la oportunidad de convertirse en emperatriz, aunque esta interpretación no corresponde a una sinopsis oficial de nuevos episodios.

Lee Se-young también reconoció que desconoce si el proyecto terminará convirtiéndose en una producción de varias temporadas, pues hasta el momento no ha sostenido conversaciones específicas sobre su regreso al drama distribuido por Disney Plus.

La continuidad de La emperatriz divorciada dependería del éxito de la primera temporada, según la productora Studio N. Disney Plus

¿Cuánto material queda por adaptar de La emperatriz divorciada?

A diferencia de otras producciones que necesitan desarrollar una historia desde cero para continuar, el drama coreano cuenta con una obra previa que podría servir como punto de partida para construir nuevas temporadas y ampliar los conflictos de sus protagonistas.

El webtoon de La emperatriz divorciada contiene acontecimientos que no llegaron a formar parte de los diez episodios disponibles en streaming. La diferencia entre la extensión de ambos formatos obligó al equipo a concentrar distintos sucesos dentro de la adaptación.

Esto también abre la posibilidad de recuperar personajes, relaciones y disputas que podrían adquirir mayor importancia conforme avance la historia. Sin embargo, todavía se desconoce qué tan apegada estaría una nueva entrega a los acontecimientos de la publicación original.

Mientras se define el futuro del proyecto, los diez capítulos que conforman la primera entrega de La emperatriz divorciada ya se encuentran disponibles en Disney Plus.