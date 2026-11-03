F1 en México 2027 eleva sus costos: consulta el listado completo de los boletos y fecha de venta

La organización del Gran Premio de la Ciudad de México hizo oficial el listado de precios para la edición 2027 que se correrá del 29 al 31 de octubre en el Autódromo Hermanos Rodríguez y, tal como se esperaba, además de haber sido considerado por la directiva del evento, habrá un aumento de los costos.

Para justificar el aumento, la organización ha agregado al programa de competencia la llegada de la Fórmula 2, la antesala de la Fórmula 1 y que realiza dos carreras por fines de semana.

Al analizar las cifras oficiales (ambas considerando los cargos por servicio de Ticketmaster), la mayoría de los sectores registran incrementos que oscilan entre los 400 pesos hasta ajustes superiores a los 4,000 pesos en áreas exclusivas o suites.

¿Cuáles son los mayores cambios de precios entre 2026 y 2027?

Las áreas premium y de mayor demanda en el Estadio GNP Seguros y la recta principal concentran los incrementos en términos absolutos, mientras que algunas gradas tuvieron ligeros aumentos.

Zona Verde (Gradas 1 y 2): Pasaron de costarle al aficionado 30,500 pesos (precio base 2026) a marcar 34,500 pesos en 2027 , representando un incremento de 4,000 pesos.

Pasaron de costarle al aficionado 30,500 pesos (precio base 2026) a marcar , representando un incremento de 4,000 pesos. Zona Gris y Zona Café (Gradas 14 Sur y 15 Norte): Tuvieron un ajuste al subir de 10,000 pesos en 2026 a 14,500 pesos en 2027 .

Tuvieron un ajuste al subir de 10,000 pesos en 2026 a . Zona Amarilla (Grada 10): Pasó de 19,900 pesos en 2026 a 24,000 pesos en 2027 .

de 19,900 pesos en 2026 a . Zona Accesible: Registró un aumento de 1,185 pesos al pasar de 3,900 pesos (sin cargos 2026) a 5,085 pesos con cargos en 2027 .

Registró un aumento de 1,185 pesos al pasar de 3,900 pesos (sin cargos 2026) a . Grada 7 (Zona Amarilla): Es uno de los puntos a destacar, ya que la organización confirmó que aumentará su capacidad costando 17,500 pesos.

Lista completa de precios de las gradas para el GP de México 2027

Grada 1 (Zona Verde): $34,500 pesos

$34,500 pesos Grada 1 + Speed Lounge Banamex (Zona Verde): $59,350 pesos

$59,350 pesos Grada 2 (Zona Verde): $34,500 pesos

$34,500 pesos Grada 1 Sky Box + Speed Lounge Banamex (Zona Verde): $66,500 pesos

$66,500 pesos Grada 2A (Zona Naranja): $5,580 pesos

$5,580 pesos Grada 3A (Zona Azul): $13,750 pesos

$13,750 pesos Grada 3A Cool Room Banamex (Zona Azul): $21,750 pesos

$21,750 pesos Grada 4 (Zona Azul): $18,500 pesos

$18,500 pesos Grada 4 Cool Room Banamex (Zona Azul): $26,500 pesos

$26,500 pesos Grada 5 (Zona Azul): $19,000 pesos

$19,000 pesos Grada 5 Cool Room Banamex (Zona Azul): $27,000 pesos

$27,000 pesos Grada 5A (Zona Azul): $17,500 pesos

$17,500 pesos Grada 6 (Zona Azul): $16,150 pesos

$16,150 pesos Grada 6 Cool Room Banamex (Zona Azul): $24,150 pesos

$24,150 pesos Grada 6A (Zona Azul): $9,920 pesos

$9,920 pesos Grada 6B (Zona Azul): $12,895 pesos

$12,895 pesos Grada 8 (Zona Rosa): $14,750 pesos

$14,750 pesos Grada 9 (Zona Rosa): $17,150 pesos

$17,150 pesos Grada 8 + Speed Lounge Rosa (Zona Rosa): $39,600 pesos

$39,600 pesos Grada 9 + Speed Lounge Rosa (Zona Rosa): $42,000 pesos

$42,000 pesos Grada 7 (Zona Amarilla): $17,500 pesos

$17,500 pesos Grada 10 (Zona Amarilla): $24,000 pesos

$24,000 pesos Grada 11 (Zona Amarilla): $21,715 pesos

$21,715 pesos Grada 12 (Zona Amarilla): $16,250 pesos

$16,250 pesos Grada 11 + Speed Lounge Banamex (Zona Amarilla): $46,565 pesos

$46,565 pesos Grada 11 Sky Box + Speed Lounge Banamex (Zona Amarilla): $57,240 pesos

$57,240 pesos Grada 14 Sur (Zona Gris): $14,500 pesos

$14,500 pesos Grada 15 Norte (Zona Café): $14,500 pesos

$14,500 pesos Box Oro Norte (Zona Café): $50,485 pesos

$50,485 pesos Zona Accesible (Verde y Azul): $5,085 pesos

¿Cuándo serán la preventa y la venta general de boletos para el GP de México 2027?

La fecha de venta se realizará en próximos días iniciando para aquellos que compraron en el 2025 su derecho de primera opción o derecho de apartado. Ellos podrán escoger los mismos lugares que en la edición del 2026 y es válido hasta el 2028.