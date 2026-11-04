Morat en el Palacio de los Deportes 2026: posible setlist, fechas y cómo llegar

La banda colombiana Morat está lista para reencontrarse con sus fans mexicanos con una serie de conciertos en el Palacio de los Deportes. Si ya tienes tus boletos o estás pensando en asistir, hay un detalle que seguramente te interesa: ¿qué canciones podrían sonar durante sus presentaciones?

Como parte de su gira Ya Es Mañana World Tour, el grupo regresará a la Ciudad de México con varios shows, por lo que aquí te compartimos las fechas, los precios de los boletos, cómo llegar al recinto y el posible setlist que podría acompañar estas noches llenas de música.

¿Cuándo son los conciertos de Morat en 2026?

La banda tiene programados seis conciertos en el recinto, aunque la disponibilidad de boletos puede cambiar conforme se acerquen las fechas. Los precios reportados van de los $2,343.50 a los $5,815.50, dependiendo de la zona, y la disponibilidad del día.

Viernes 6 y sábado 7 de noviembre, a las 20:00 horas.

Viernes 6 y sábado 7 de noviembre, a las 20:00 horas. Domingo 8 de noviembre, a las 19:00 horas.

Viernes 13, sábado 14, domingo 15 y martes 17 de noviembre a las 20:00 horas.

¿Cómo llegar al Palacio de los Deportes para ver a Morat?

Si ya tienes tus boletos para alguno de los conciertos de Morat, lo mejor es organizar con anticipación tu llegada para evitar contratiempos y disfrutar de la experiencia desde el primer momento.

El Palacio de los Deportes se encuentra en Añil 667, colonia Granjas México, alcaldía Iztacalco, Ciudad de México.

Si piensas llegar en transporte público, la estación más cercana del Metro es Velódromo, correspondiente a la Línea 9, desde donde puedes caminar hasta el recinto.

Morat durante su presentación en el Palacio de los Deportes. Foto: Cuartoscuro.com / Mario Jasso

Posible setlist de Morat en el Palacio de los Deportes

Aunque la banda no ha confirmado oficialmente las canciones que interpretará durante sus conciertos en México, el repertorio de su reciente presentación del 31 de octubre en Madrid, España, puede servir como referencia para los fans que quieren prepararse antes de cantar a todo pulmón.

Este es el posible setlist de Morat:

Llamada perdida

Llamada perdida Amor con hielo

Me toca a mí

Eclipse solar

No hay más que hablar

Segundos platos

Cuando nadie ve

Ya es mañana

Primeras veces

No se va

Antes de los 30

Mi suerte

MTV

Cuánto me duele (Crowd's Choice)

En coma

¿Qué pides tú? (Portada de Álex Ubago)

Dos mil algo

Desastre natural

Lo poco que yo quiero

Debí suponerlo

Cómo te atreves

Faltas tú

Besos en guerra

Vuelvo a ti

A dónde vamos

Me mata

506

Morat en el festival Tecate Emblema en su primera edición en el Autódromo Hermanos Rodríguez. Foto: Cuartoscuro.com / Edgar Negrete Lira

Si vas a alguno de los conciertos de Morat en el Palacio de los Deportes, lo mejor es revisar previamente la fecha de tu presentación y organizar tu traslado para evitar contratiempos. Así podrás disfrutar de una noche de música, cantar sus canciones favoritas y vivir el regreso de la banda colombiana a la CDMX.