Titanes en Concierto 2026: estos son los artistas que se presentarán gratis en Guadalajara

Guadalajara tendrá una cita especial con la música el próximo 18 de noviembre, cuando se realice la cuarta edición de Titanes en Concierto, un espectáculo que reunirá a reconocidos exponentes de distintos géneros musicales en un mismo escenario.

El evento se llevará a cabo en la Plaza de la Liberación, donde el público podrá disfrutar de las presentaciones sin tener que pagar por un boleto, pues el acceso será completamente gratuito.

Foto: Instagram xavioficial

La presentación reunirá a figuras que han construido carreras dentro de diferentes corrientes musicales. Desde el pop en español hasta el regional mexicano, el cartel busca ofrecer una experiencia variada para quienes disfrutan de la música en vivo, sin limitarse a un solo género o generación.

Paty Cantú Especial

Además, al tratarse de un espectáculo de entrada libre, se convierte en una alternativa para quienes buscan actividades de entretenimiento sin afectar su bolsillo.

La propuesta musical contempla artistas de pop, regional mexicano y otros estilos, quienes forman parte de la programación anunciada para esta edición.

Con esta iniciativa, Guadalajara suma una nueva actividad musical a su agenda de noviembre, con una presentación pensada para convocar a públicos de diferentes generaciones.

X: Aleks Syntek

¿Qué artistas estarán en Titanes en Concierto 2026?

La cuarta edición del espectáculo contará con ocho propuestas musicales que ofrecerán una combinación de géneros y estilos. Este es el cartel completo de los artistas confirmados:

Aleks Syntek

Natalia Jiménez

Xavi

Banda MS

Paty Cantú

Virlán García

Río Roma

Polymarchs

Foto: Facebook Ke Buena Guadalajara

La variedad del elenco permitirá escuchar desde canciones pop y baladas hasta temas de regional mexicano y música para bailar.

El concierto será una oportunidad para disfrutar de música en vivo en uno de los espacios públicos más emblemáticos de Guadalajara. Las presentaciones comenzarán a partir de las 17:00 horas; sin embargo, todavía no se ha dado a conocer el orden en que subirán al escenario los artistas, por lo que se recomienda estar pendiente de los anuncios oficiales para conocer más detalles de la programación.