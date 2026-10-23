¿Qué le pasó a Eduin Caz, de Grupo Firme? Reportan cirugía por absceso en la mejilla

Eduin Caz, vocalista de Grupo Firme, generó preocupación entre sus seguidores luego de que se diera a conocer que se sometió a una intervención quirúrgica.

La información fue compartida por la periodista de espectáculos, Jacqueline Martínez, mejor conocida como Chamonic, quien también dio detalles sobre el estado de salud del cantante y hasta publicó un video con imágenes sensibles de la cirugía al famoso.

¿Qué le pasó a Eduin Caz y por qué fue operado?

Eduin Caz, vocalista de Grupo Firme. @eduincaz

A través de sus redes sociales, Chamonic informó que Eduin Caz tenía un absceso en una de sus mejillas desde hacía tiempo. La lesión le provocaba molestias, por lo que el cantante había intentado tratarla con cremas, pomadas y otros productos.

No obstante, las molestias aumentaron recientemente y, tras una revisión médica previa, se decidió retirar la lesión mediante una pequeña intervención quirúrgica.

Según explicó la periodista, el absceso se encontraba un poco profundo, por lo que fue necesario darle tres puntadas para cerrar la herida.

Chamonic también aclaró que el cantante se encuentra bien después del procedimiento y que permanece en recuperación, siguiendo las indicaciones médicas.

Estado de salud del vocalista de Grupo Firme

De acuerdo con la periodista de espectáculos, el estado de salud de Eduin Caz es favorable, para tranquilidad de sus seguidores.

Sin embargo, uno de los detalles que llamó la atención de la información compartida, es que el tejido extraído durante la intervención será enviado a analizar para descartar cualquier anomalía.

Este tipo de estudios permite identificar la naturaleza de una lesión y determinar si necesita algún tratamiento adicional. Sin embargo, el hecho de que una muestra se envíe a analizar no significa necesariamente que exista una enfermedad grave.

Hasta el momento, no se dieron a conocer los resultados del análisis, por lo que será necesario esperar para conocer el diagnóstico definitivo.

Eduin Caz, vocalista de Grupo Firme. @eduincaz

¿Qué es un absceso en la mejilla?

Un absceso es una acumulación de pus en un tejido que suele aparecer como consecuencia de una infección. Puede provocar inflamación, dolor, enrojecimiento y sensibilidad en la zona afectada.

En algunos casos, cuando la lesión persiste o las molestias aumentan, el médico puede considerar necesario drenarla o retirarla mediante un procedimiento quirúrgico.

El tratamiento depende de la causa, la profundidad y la ubicación de la lesión. Además, no todas las protuberancias que aparecen en la cara son abscesos, por lo que la valoración médica resulta importante para establecer un diagnóstico preciso.

En el caso de Eduin Caz, la información difundida señala que la lesión ya había sido revisada antes de que se decidiera retirarla.

Antecedentes médicos del cantante

Eduin Caz, vocalista de Grupo Firme. @eduincaz

La reciente intervención de Eduin Caz se suma a otros problemas de salud que el vocalista de Grupo Firme ha enfrentado en los últimos años. En mayo de 2022, el cantante fue hospitalizado después de presentar complicaciones relacionadas con una hernia hiatal, padecimiento que había reconocido públicamente.

Posteriormente, en enero de 2023, se sometió a una cirugía por problemas de sinusitis crónica. Meses después, durante una presentación en la Feria Nacional Potosina, habló sobre las complicaciones que había enfrentado en el esófago y reveló que había recibido tratamiento quirúrgico tras un diagnóstico de esófago de Barrett.

Más recientemente, en enero de 2025, el intérprete anunció que se sometería a una operación de las cuerdas vocales debido a una lesión que atribuyó al uso excesivo de la voz. Tras la intervención, informó que todo había salido bien y que debía guardar silencio durante algunos días para favorecer su recuperación.

¿Cancelarán presentaciones de Grupo Firme?

Grupo Firme tiene presentaciones anunciadas para los próximos días. De acuerdo con la cartelera publicada para las Fiestas de Octubre de Guadalajara, la agrupación tiene programados conciertos el 31 de octubre y el 1 de noviembre, fechas con las que cerraría el Palenque de esta feria.

Aunque Chamonic señaló que Eduin Caz se encontraba recuperándose de la reciente intervención en la mejilla y que estaba listo para sus presentaciones del fin de semana, hasta el momento no hay una confirmación del vocalista de Grupo Firme sobre su salud y su participación en cada una de las fechas previstas.