"Es muy raro que sepan tanto de mí": Yeri Mua abre su cora de chava con Las P*tas Aman También 

Para Yeri Mua, el tiempo pasa de una manera vertiginosa. Hace poco más de un año, la veracruzana lanzó su primer disco de estudio, De chava, con el que exploró su evolución personal y artística, marcando una transición entre la joven que creció expuesta en las redes sociales y la artista en la que se ha convertido, consolidándola como una de las exponentes más importantes del reguetón mexa.

Ahora la cantante, un poco más grande y madura, se lanza contra las emociones personales y el mal amor con su segundo disco de estudio, Las Ptas aman también*, ya en streaming.

Hay canciones aquí guardadas desde hace un año, algunas más recientes y otras que hice en Los Ángeles o en mi casa. De verdad es una combinación de un montón de sentimientos dentro de mí que salieron a la luz. Siento que mis fans siempre me van a encontrar dentro de mi música”, expresó Yeri en entrevista con Excélsior.

“Aquí vienen mis sentimientos bien marcados. Vengo desde mi corazón roto hacia afuera, pero la música es como un buen antídoto”, añadió.

A lo largo de 12 canciones, Yeri Mua pone cada una de sus emociones y sentimientos en un lugar especial, y es justo ahí, con cada tema, que la veracruzana sentencia y combate el mal de amores que en algún momento todas las personas han vivido. Ejemplo de esto es La medicina, el focus track de esta nueva producción.

Habla del despecho de una mujer que no ha podido tener un buen amor. Viene desde la decepción de ya sabes cómo son los hombres: vienen, hacen su cagadero y nos dejan con el corazón roto.

“Y vengo yo con mi despecho y digo: ‘Bueno, la medicina será la putería’. Salir con las amigas, marihuana y alcohol, lo que sea necesario, pero lo vamos a superar”, sentenció la cantante de 24 años.

Un encuentro en el aeropuerto le detonó una crisis que sigue apareciendo. Sony Music México

EL DESTAPE REGUETONERO

Yeri muestra una faceta más íntima al abordar las heridas de su infancia y la manera en que esas experiencias han influido en su forma de entender el amor.

La medicina habla del deseo de encontrar una relación auténtica, casarse, construir una familia y alcanzar el equilibrio, e incorpora una reflexión sobre la niña que creció presenciando conflictos familiares y la mujer que hoy busca romper con esos patrones para aprender a construir relaciones distintas.

Está convencida de que el mal de amores se vive en etapas que van pasando con la edad: primero todo es rosa, después se pone oscuro, llega la ira, el enojo y el despecho, y al final las cosas vuelven a su normalidad. Es decir, con este nuevo álbum transforma el despecho en una fiesta, y la fiesta en una liberación emocional.

Justo siento que cuando una está enamorada es cuando está dando todo de sí misma, pero cuando está dolida es lo peor. Cuídense de una mujer dolida”, dijo entre risas.

En Las Ptas aman también*, si bien la cantante pone todo en el asador, no está sola. A la par que mantiene intacto su estilo de reguetón mexa, Yeri decidió que era un buen momento de incorporar otros sonidos que la mueven como el R&B, la bachata, el dance y el EDM. Para esto llamó a Yung Gravy, Alemán, Régulo Molina y Lucky Brown, sus compas, para que la acompañaran en esta nueva aventura irreverente donde deja ver mucho más de quién es.

“El nombre del disco viene de la canción Las ptas aman también*. Estaba en un momento muy bajo de mi vida; había tenido problemas con mi expareja, sentía que el amor no era para mí, como si Cupido tomó en cuenta a todos menos a ti, a ti te aventaron la flechita negra y parece que estuviste condenada a tener amores fallidos el resto de tu vida. Creo que de ahí nació el sentimiento.

Pedita, fiesta y mota para olvidarse de los perros que no la valoraron Sony Music México

Escuchando las canciones me di cuenta de que pertenecían al mismo universo, musicalmente hablando. También tomé la opinión de mis papás, del equipo de Sony y de mis amigos. Fue realmente una combinación de muchas opiniones, pero también de yo misma armar el propio rompecabezas”, indicó.

EL ÉXITO TIENE SU PRECIO

Con De chava, Yeri se cimentó en la industria de la música y el reconocimiento no ha dejado de llegar. Este álbum alcanzó la certificación de Disco de Oro, mientras que sencillos como Mamita rica, al lado de Kenia Os y Ghetto Kids, son Platino + Oro.

Él no es tuyo, la rola que comparte con Bellakath y Uzielito, alcanzó la certificación Platino, mientras que Traka, Avión privado y Croketita son Disco de Oro.

Pero detrás de todo este éxito, que la cantante jamás imaginó, hay una joven que aún está aprendiendo a manejarlo, a enfrentar a los medios y a disfrutar lo que ha hecho hasta este momento.

Jamás creí que esto sucediera, jamás creí estar en la música ni estar aquí sentada dando entrevistas; para mí todo es una sorpresa. A veces me causa mucha ansiedad, desarrollé un temor a los reporteros, pero los quiero mucho. En un aeropuerto me agarraron muchos al mismo tiempo, me causó un ataque de ansiedad y me tuvieron que subir la medicación.

“Sí fue una experiencia muy fuerte para mí y como artista sí es muy raro que sepan tanto de ti y tú no saber nada de la persona que realmente eres. Es chistoso, raro, pero al mismo tiempo bonito”, concluyó.