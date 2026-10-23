"Es difícil hablar de violencia con niños": Beth de Araújo explica 'Josephine', con Channing Tatum

MORELIA.– Cuando Beth de Araújo tenía ocho años, caminaba con su padre por el Golden Gate Park de San Francisco cuando ambos presenciaron una agresión sexual contra una mujer. Su padre persiguió al responsable y colaboró para que lo arrestaran.

Doce años después, cuando ella tenía 20, hablaron de lo ocurrido y de la dificultad de explicarle a una niña una experiencia así. De esa conversación nació Josephine, una película sobre una pequeña que intenta recuperar su seguridad mientras su familia busca cómo ayudarla.

“Me di cuenta de lo imposible que es para un padre explicarle a su hija de ocho años qué es la violencia. La primera vez que escribí la película estaba revisando distintos recuerdos y emociones; después regresé a ellos y encontré una historia más amplia sobre una niña que intenta comprender los peligros del mundo y encontrar su resiliencia, y sobre una familia que lucha por atravesar todo eso”, explicó la cineasta en entrevista para Excélsior.

En la película, que presentó en la edición 24 del Festival Internacional de Cine de Morelia, Josephine presencia una agresión sexual en el parque. El acontecimiento altera su percepción de seguridad y también la vida familiar. Sus padres, interpretados por Channing Tatum y Gemma Chan, intentan ayudarla desde experiencias distintas con la violencia masculina, mientras se acerca el juicio contra el agresor.

De Araújo convirtió aquel punto de partida personal en una historia ficcionalizada. No busca dictar una respuesta sobre cómo superar una experiencia así, sino mostrar cómo puede acompañar a una persona sin necesariamente definir su vida.

Creo que hay resiliencia en Josephine y era muy importante para mí mostrarla, porque sigo aquí y eso significa algo. Lo que le sucede te cambia, pero puedes encontrar una manera de evitar que eso te defina. No me gusta ser prescriptiva sobre lo que intento hacer; trato de contar la verdad como la veo y la siento, poner un espejo frente a la sociedad y dejar que las conversaciones con el público ocurran como tengan que ocurrir”, reflexionó.

La relación entre los padres concentra otra de las preguntas de la película. Damien intenta proteger a su hija enseñándole a defenderse, mientras Claire prefiere evitar el tema y seguir adelante. Ambos quieren cuidarla, pero sus propias experiencias les impiden encontrar una respuesta común.

La cineasta planteó lo complicado que es hablar de violencia a los niños Cortesía

“Los dos aman a su hija más allá de toda medida; ambos recibirían una bala por ella y realmente quieren protegerla. Pero han lidiado de maneras muy diferentes con la violencia masculina que vivieron. Damien la superó con más violencia: su idea es enseñarle a defenderse y olvidarse de hablar del asunto. La madre, en cambio, la reprimió y siguió adelante tan rápido como pudo. Para ella, proteger a su hija significa no hablar de lo ocurrido y fingir que no pasó”, compartió la directora.

La cineasta investigó el funcionamiento del sistema judicial y asistió a un juicio por agresión sexual en San Francisco para construir esa parte del relato. También trabajó con la directora de fotografía Greta Zozula en una propuesta visual que reproduce la manera en que una niña interpreta el mundo: los colores asociados con el peligro, las imágenes que la hacen sentir atrapada y una cámara que refuerza la presencia de aquello que teme.

La presencia del actor ayudó a financiar la película. IG channingtatum

Conseguir financiamiento fue uno de los principales obstáculos para realizar la película.

Después de 12 años de desarrollo, la participación de Channing Tatum ayudó a concretarla. Tras ganar el Gran Premio del Jurado y el Premio del Público en Sundance, Josephine llega a Morelia con una historia que su directora espera que provoque conversaciones sobre la violencia, un tema que, considera, todavía resulta difícil nombrar y discutir.