Antonia Andrade informó que la Fiscalía General de la República (FGR) respondió a la solicitud que presentó como parte de la denuncia contra Sergio Andrade.

A través de sus historias de Instagram, explicó que el proceso continúa y agradeció tanto la respuesta de la Fiscalía como el apoyo que ha recibido de personas que han difundido su situación en redes sociales.

¿Quién es Antonia Andrade? La hija de Sergio Andrade IG

Antonia Andrade confirmó la respuesta de la FGR

El pasado 25 de junio, Antonia compartió un mensaje en el que dio a conocer que la FGR ya estableció contacto con ella.

"Gracias FGR México por responder. El proceso continúa para todas las partes posibles. Gracias a todos los demás por continuar difundiendo de la mejor medida posible", escribió.

La joven explicó que esta respuesta permite que el procedimiento siga avanzando y señaló que aún quedan varias etapas por desarrollarse.

También comentó que existe la posibilidad de que España participe en el proceso debido a que actualmente reside en ese país.

Según explicó, al tratarse de presuntos delitos continuados con un componente internacional, ambos países podrían tener jurisdicción para conocer el caso.

FGR responde a Antonia Andrade; así avanza su denuncia contra Sergio Andrade IG ars_anttonii

Así comenzó el llamado de Antonia Andrade

Antes de recibir respuesta de la Fiscalía, Antonia Andrade utilizó sus redes sociales para pedir que las autoridades mexicanas atendieran la denuncia que presentó contra Sergio Andrade.

En esos mensajes explicó que el proceso debía realizarse entre México y España, ya que los hechos denunciados ocurrieron en territorio mexicano, pero ella vive actualmente en el extranjero.

También señaló que había buscado comunicarse con la FGR y con el Consulado de México, aunque hasta ese momento no había obtenido una respuesta formal.

Por recomendación de las autoridades, dijo que no podía hacer público el documento completo de la denuncia mientras el procedimiento continuara en curso.

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El proceso podría avanzar en dos países

En la actualización que publicó recientemente, Antonia explicó que el caso podría desarrollarse de manera paralela en México y España.

Esto dependerá de las facultades que tengan las autoridades de ambos países para investigar los hechos denunciados.

Hasta el momento, la FGR no ha dado a conocer información adicional sobre la investigación ni sobre las diligencias que podrían realizarse en las siguientes etapas del proceso.

Durante las últimas semanas, Antonia ha utilizado sus redes sociales para informar sobre el avance de la denuncia y agradecer el apoyo que ha recibido.

También ha compartido publicaciones relacionadas con el caso y ha pedido que las denuncias contra Sergio Andrade sigan siendo visibles.

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¿Quién es Antonia Andrade?

Antonia Andrade es hija del exproductor musical Sergio Andrade y de Sonia Ríos. Aunque durante muchos años se mantuvo alejada de la vida pública, en las últimas semanas su nombre volvió a aparecer en los medios después de hacer pública la denuncia que presentó contra su padre.

Actualmente vive en España, donde ha desarrollado proyectos relacionados con la actuación y el teatro. Desde ese país ha compartido en redes sociales el avance del proceso legal que inició en México y los mensajes que ha enviado a las autoridades para solicitar que su caso continúe.

En junio de este año también publicó fotografías recientes de Sergio Andrade y pidió que cualquier persona con información sobre su paradero la compartiera con las autoridades. Además, explicó que su denuncia se tramita entre México y España, ya que ella reside en territorio español, mientras que los hechos denunciados ocurrieron en México.