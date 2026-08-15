¡Apúntalo en el calendario! Bluey y Bingo llegarán al cine con una nueva aventura

¡Bluey y Bingo llegarán a la pantalla grande! Si tus hijos son fans de esta querida serie animada, prepárate porque tendrán una nueva oportunidad de disfrutar de sus personajes favoritos, ahora en una aventura que llegará a los cines.

Aunque Bluey ya se ha convertido en un éxito de la televisión y en una de las series favoritas de muchos niños, las aventuras de las hermanas Heeler darán un paso más al llegar a la pantalla grande con una historia que promete mantener ese toque de diversión y amor por la familia que ha conquistado a chicos y grandes.

¿Cuál es la trama de Bluey?

La serie animada Bluey fue creada por el animador australiano Joe Brumm y se estrenó en 2018. Está inspirada, en parte, en sus propias experiencias familiares y es producida por Ludo Studio.

La protagonista es Bluey, una perrita de seis años que vive distintas aventuras junto a su hermana menor, Bingo, de cuatro años. A través del juego y de su imaginación, ambas crean un vínculo muy especial mientras comparten momentos con sus padres, Bandit y Chilli.

Uno de los elementos que ha hecho que Bluey conecte tanto con los niños y sus familias es que sus historias muestran la importancia de la convivencia familiar, la imaginación, el juego y el vínculo entre padres e hijos.

La película de Bluey llegará con una nueva aventura

Y ahora, la familia Heeler se prepara para una aventura mucho más grande. Ludo Studio, Disney y la página oficial de Bluey compartieron el primer avance de la película, despertando la emoción de los fans de la serie.

En las primeras imágenes se puede ver a Bluey y Bingo jugando con un globo rojo, mientras intentan evitar que caiga al pasto y termine explotando.

Pero, como suele ocurrir en sus aventuras, las cosas no salen exactamente como esperaban. Cuando el globo finalmente cae, las hermanas salen corriendo entre risas para evitar que explote mientras continúa su divertido juego.

La película estará dirigida por Joe Brumm, creador de la serie, por lo que los fans podrán esperar que conserve la esencia que ha convertido a Bluey en una de las producciones infantiles más queridas.

¿Cuándo va a salir Bluey la película?

La espera todavía será un poco larga, pero ya hay una fecha que los pequeños fans pueden marcar en el calendario. Llegará a los cines el 6 agosto de 2027 y contará con animación en 3D.

Con la producción a cargo de Ludo Studio, en colaboración con BBC Studios, mientras que Disney se encargará de su distribución global.

Así que si en casa todavía no han tenido la oportunidad de conocer las aventuras de Bluey y Bingo, este puede ser un buen momento para descubrir la serie y disfrutar de sus historias en familia.

Ahora solo queda esperar hasta 2027 para ver a las hermanas Heeler en la pantalla grande, en una aventura que promete estar llena de juegos, risas y, sobre todo, mucho amor familiar.