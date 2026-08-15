¡No te los puedes perder! Estos son los estrenos de Disney que ya emocionan a los fans

Si eres fan de Disney, ¡prepárate!, porque la compañía acaba de revelar importantes novedades que ya tienen emocionados a sus seguidores. Durante la convención D23 se dieron a conocer avances y detalles de algunas de las películas más esperadas, entre ellas Frozen 3, Los Increíbles 3 y Zootopia 3.

Y aunque todavía falta tiempo para algunos de estos estrenos, los primeros avances ya despertaron la curiosidad de quienes están ansiosos por volver a encontrarse con sus personajes favoritos.

¿Qué es el D23 de Disney?

El D23 es uno de los eventos más importantes para los fans de Disney, pues reúne a seguidores de la compañía para conocer antes que nadie algunos de los avances y novedades de sus próximas películas, series y producciones.

La convención se realiza cada dos años y se convierte en un espacio lleno de sorpresas, anuncios y adelantos de los contenidos que prepara The Walt Disney Company.

Estos son los avances de las películas que emocionaron a los fans

¿Cuáles son los próximos estrenos de Disney en el cine?

Frozen 3

Uno de los anuncios que más llamó la atención fue el primer avance de Frozen 3, donde se puede observar que Arendelle podría estar nuevamente en peligro.

En las primeras imágenes también aparece un nuevo personaje que parece despertar la inquietud de Elsa, por lo que todo apunta a que las hermanas tendrán que enfrentarse a una nueva aventura.

Pero eso no es todo. Anna aparece con un vestido de novia, un detalle que rápidamente emocionó a los fans, especialmente después de que en Frozen 2 Kristoff le propusiera matrimonio.

La película ya tiene fecha de estreno y llegará a los cines el 24 de noviembre de 2027.

Los Increíbles 3

¡La familia Parr vuelve a la pantalla grande! Los Increíbles 3 llevará nuevamente al público a una aventura llena de acción y superpoderes.

Aunque todavía se conocen pocos detalles sobre la historia, todo parece indicar que la nueva entrega podría darle mayor protagonismo a los hijos de la familia, quienes tendrán que enfrentarse a nuevos desafíos y rivales.

La película ya tiene fecha de estreno y llegará a los cines el 16 de junio de 2028.

Zootopia 3

La diversión también estará de regreso con Zootopia 3, donde volveremos a ver a Judy Hopps y Nick Wilde en una nueva aventura.

En el avance también aparece la serpiente Gary De'Snake, mientras que los policías tendrán que hacerse cargo de un nuevo caso que podría estar relacionado con la llegada de un misterioso personaje.

Uno de los detalles que más llamó la atención fue la aparición de un ave, aunque todavía habrá que esperar para conocer más sobre su papel en esta historia.

Por ahora, Zootopia 3 todavía no tiene una fecha de estreno confirmada.

Gatto

Entre los nuevos proyectos también destaca Gatto, una película dirigida por Enrico Casarosa que contará la historia de Nero, un gato negro que tendrá que enfrentarse a distintos obstáculos después de adquirir una deuda con un gato llamado Rocco.

Sin embargo, un giro inesperado cambiará su vida y lo llevará a replantearse algunas de sus decisiones.

La película ya tiene fecha de estreno y llegará a los cines en marzo de 2027.

X-Men

Los superhéroes también tendrán un espacio importante con la llegada de X-Men, una nueva película que reunirá a un grupo de mutantes que deberá enfrentarse a diferentes amenazas y villanos.

El proyecto contará con un reparto encabezado por Christopher Abbott como el Profesor Charles Xavier, Adam Driver como Mister Siniestro, Sadie Sink como Jean Grey, Kit Connor como Cíclope, Inde Navarrette como Rogue, Samara Weaving como Emma Frost y Maya Boyd como Tormenta.

El estreno está previsto para el 5 de mayo de 2028.

Coco 2

Sin duda uno de los grandes y esperados estrenos es la segunda entrega de Coco 2, que trae consigo a un Miguel en el etapa adolescente. Llegará a pantalla grande el 21 de noviembre del 2029.

Con estos anuncios, Disney y sus distintas franquicias ya comienzan a preparar el terreno para varias de las películas que los fans esperan con más emoción. Ahora solo queda tener un poco de paciencia para descubrir qué nuevas aventuras traerán estos queridos personajes a la pantalla grande.