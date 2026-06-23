¿Quién es Antonia Andrade? La hija de Sergio Andrade que reapareció en redes y defendió a su madre

La reciente reaparición de Antonia Andrade en redes sociales volvió a poner sobre la mesa uno de los capítulos más polémicos de la historia del espectáculo mexicano.

La joven, hija de Sergio Andrade y Sonia Ríos, compartió un mensaje que rápidamente se viralizó debido a las duras palabras que dedicó a su padre, productor musical que durante décadas ha estado ligado al escándalo del llamado Clan Trevi-Andrade.

Aunque Antonia ha procurado mantenerse alejada de los reflectores, sus declaraciones despertaron el interés del público por conocer quién es, qué hace actualmente y cuál es la historia de su madre, Sonia Ríos, una de las mujeres vinculadas al entorno artístico que rodeó a Sergio Andrade durante el auge de su carrera.

sergio andrade

¿Quién es Antonia Andrade y por qué volvió a llamar la atención en redes sociales?

Antonia Andrade Ríos es una de las hijas de Sergio Andrade. A diferencia de otros integrantes de la familia del productor musical, ha llevado una vida discreta y lejos de la exposición mediática.

Actualmente reside en España, donde ha enfocado parte de su vida en la actuación y en proyectos relacionados con las artes escénicas.

Su nombre volvió a ocupar titulares después de compartir una publicación en redes sociales en la que expresó su postura respecto a su padre. El mensaje generó una ola de reacciones debido a que la joven se deslindó públicamente de Sergio Andrade y manifestó el impacto que la historia familiar ha tenido en su vida.

¿Quién es Antonia Andrade? La hija de Sergio Andrade IG

La vida de Antonia Andrade lejos del escándalo de Sergio Andrade

Durante años, Antonia Andrade permaneció alejada de la atención pública que rodeó a Sergio Andrade y a las controversias derivadas de las acusaciones que marcaron la trayectoria del productor.

Se sabe que la joven tiene 22 años y ha desarrollado gran parte de su vida en España, donde estudia actuación y busca construir una carrera propia dentro del ámbito artístico. A través de sus redes sociales comparte algunos aspectos de su formación profesional, su gusto por la actuación, equitación y fotografía, aunque mantiene un perfil relativamente reservado.

La hija del productor también ha manifestado su intención de ser reconocida por sus proyectos personales y no únicamente por el apellido que lleva o por los acontecimientos que marcaron la historia de su familia.

¿Quién es Antonia Andrade? La hija de Sergio Andrade IG

¿Quién es Sonia Ríos? La historia de la madre de Antonia Andrade

Sonia Ríos es una figura menos conocida para el público en comparación con otras mujeres relacionadas con el caso Trevi-Andrade. Sin embargo, su nombre forma parte de la historia personal de Sergio Andrade y de sus hijas.

Sonia Ríos formó parte del círculo cercano del productor musical durante los años en que desarrolló diversos proyectos artísticos. Con el paso del tiempo, ambos iniciaron una relación sentimental de la que nacieron Sofía y Antonia Andrade.

A diferencia de otras figuras involucradas en las controversias que rodearon al productor, Sonia Ríos optó por mantener un perfil bajo y alejarse de la vida pública. Por esta razón, la información sobre sus actividades actuales es limitada.

¿Quién es Antonia Andrade? La hija de Sergio Andrade IG

El vínculo de Sonia Ríos con Sergio Andrade y el llamado Clan Trevi-Andrade

La historia de Sonia Ríos está relacionada con uno de los episodios más controvertidos de la industria del entretenimiento en México.

Durante la década de los noventa, Sergio Andrade construyó un grupo artístico integrado por jóvenes intérpretes que posteriormente fue objeto de investigaciones y denuncias que generaron una amplia repercusión mediática tanto en México como en otros países de América Latina.

Dentro de ese contexto apareció el nombre de Sonia Ríos, quien mantuvo una relación con Andrade y formó una familia junto a él.

Aunque Sonia permaneció lejos de los reflectores durante los procesos legales y mediáticos que enfrentó el productor, su historia continúa despertando interés debido a la relevancia que el caso tuvo en la cultura popular mexicana.

A más de dos décadas del escándalo, el tema sigue generando atención pública, especialmente cuando alguno de los integrantes de la familia Andrade-Ríos realiza declaraciones o reaparece en redes sociales.

Gloria Trevi y Sergio Andrade

El mensaje con el que Antonia Andrade se deslindó públicamente de su padre

La reciente polémica surgió después de que Antonia Andrade compartiera un mensaje dirigido a Sergio Andrade.

En la publicación, la joven expresó que no considera al productor una figura paterna y dejó clara su postura respecto a las decisiones y acciones que marcaron la historia familiar.

Sus palabras provocaron miles de reacciones en plataformas digitales y fueron retomadas por diversos medios de comunicación debido al tono contundente de sus declaraciones.

Además, pidió respeto para su madre, su hermana y el resto de las personas que han sido relacionadas con el caso durante años. También manifestó que cualquier situación legal vinculada con el pasado de su padre debe ser atendida por las autoridades competentes.

La publicación no solo volvió a colocar a Sergio Andrade en el centro de la conversación pública, sino que también despertó la curiosidad de los usuarios por conocer más sobre la vida de Antonia Andrade y la historia de Sonia Ríos, dos figuras que durante años permanecieron alejadas de los reflectores.