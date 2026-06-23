¿Sergio Andrade está prófugo? La duda tras polémicas declaraciones de su hija Antonia

El nombre de Sergio Andrade volvió a generar controversia luego de que su hija, Antonia Andrade Ríos, compartiera un mensaje en redes sociales en el que le exige entregarse a las autoridades y dejar de afectar a su familia.

Las palabras de la joven llamaron la atención por el tono directo con el que se refiere al ex productor, a quien responsabiliza del daño que, asegura, ha causado durante años. En su publicación dejó claro que no mantiene ningún vínculo con él y que desea mantenerse alejada de su figura.

"No quiero saber nada de este señor", escribió Antonia, una frase que rápidamente se viralizó y abrió nuevamente el debate sobre el paradero de Sergio Andrade y su situación ante la justicia.

¿Sergio Andrade está huyendo?

La pregunta ha cobrado fuerza en los últimos días. De acuerdo con la información difundida en el programa De Primera Mano, actualmente no existe una orden de aprehensión activa contra Sergio Andrade; sin embargo, las autoridades buscan localizarlo para notificarlo sobre distintos procedimientos y que se presente a declarar.

Fue precisamente este detalle el que provocó nuevas especulaciones, pues Antonia asegura que su padre sigue evitando enfrentar las consecuencias de sus actos.

Sergio Andrade vuelve a la polémica por mensajes de su hija Antonia. Especial

En redes sociales comenzó a circular una foto reciente del ex productor. Según la propia joven, esa imagen muestra el aspecto actual de Andrade y fue difundida con la intención de facilitar su identificación.

Además, Antonia pidió que, si alguien tiene información sobre su ubicación o llega a verlo, lo comunique a las autoridades correspondientes.

Una relación marcada por el distanciamiento

Antonia es hija de Sonia Ríos y Sergio Andrade. Durante años, Sonia permaneció al lado del productor y lo acompañó incluso en los momentos más difíciles de su vida.

Sin embargo, la postura de Antonia ha sido completamente distinta. En su mensaje afirmó que nunca existió una verdadera relación familiar y acusó a su padre de intentar manipular y dividir a quienes lo rodean.

La joven escribió que Sergio Andrade sigue comunicándose con ella como si nada hubiera ocurrido, algo que le resulta incomprensible después de todo lo vivido.

Sergio Andrade vuelve a la polémica por mensajes de su hija Antonia. Especial

También lanzó una advertencia contundente: si algo llegara a pasarle a ella, a su madre o a cualquier integrante de su familia, responsabiliza directamente al ex productor.

Los años en los que Sergio Andrade desapareció del ojo público

La vida de Sergio Andrade ha estado rodeada de discreción desde hace varios años. Según lo comentado en el programa, permaneció oculto durante un largo tiempo en Cuernavaca, donde presuntamente abrió una escuela de música cristiana.

Posteriormente se trasladó a Mérida y más tarde a España. Fue en ese país donde se dio a conocer públicamente la existencia de Antonia, además de que Andrade atravesó diversos problemas de salud que lo llevaron a ser hospitalizado.

Sergio Andrade reaparece en video tras salir de la cárcel

Tiempo después habría viajado a Argentina, aunque desde entonces la información sobre su residencia ha sido escasa y ha dado pie a múltiples versiones.

La reaparición que sorprendió a muchos

Aunque por años mantuvo un perfil bajo, Sergio Andrade reapareció públicamente en noviembre de 2025 mediante un video en el que anunció nueva música y el lanzamiento de canciones inéditas.

El regreso causó sorpresa y también críticas, pues muchas personas consideraron que aún existen asuntos pendientes relacionados con su pasado.

Ahora, las declaraciones de Antonia han vuelto a poner los reflectores sobre él y han generado nuevas preguntas sobre su situación legal y su paradero.

Antonia asegura haber descubierto otra realidad

Durante el programa, los conductores señalaron que Antonia comenzó a investigar por su cuenta y a escuchar testimonios sobre la historia de su padre. Ese proceso, aseguran, la llevó a cambiar por completo la imagen que tenía de él.

Actualmente, la joven vive en España y comparte en redes sociales su gusto por la música y el canto, una pasión que heredó de sus padres.

No obstante, ha dejado claro que desea construir su propio camino, lejos de la sombra de Sergio Andrade y de las polémicas que han acompañado su nombre durante décadas.