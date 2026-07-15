Argentina vs. Inglaterra en el Mundial: Oasis, 'Wonderwall' y una rivalidad histórica

La distancia política entre Argentina e Inglaterra es muy lejana. Se ha sentido estos días previos al encuentro de semifinal del Mundial que ambas selecciones librarán en el Estadio Atlanta, con ambas aficiones chocando en redes sociales y en algunos lugares de Estados Unidos.

Alejadas del ambiente hostil entre barras bravas y hooligans, ambas naciones comparten rasgos bastante similares; por ejemplo, son potencias en el futbol porque históricamente sus barrios han adoptado la pelota como común denominador de convivencia, cada pueblo, municipio y estado cuenta con un club que impulsa a jóvenes talentos que tienen el sueño de pisar una cancha como ahora lo hacen Jude Bellingham, Lio Messi, Lautaro Martínez y Harry Kane, entre otros.

El amor musical también los hermana. Y tenemos que mencionar a Oasis como elemento primordial durante estos días. La banda de los hermanos Gallagher se ha encargado de implantar, desde hace muchos años, un romance entre ambos países a través de la música. Y vaya que lo han hecho muy bien, porque uno de los mejores shows en la historia del grupo se vivió en el estadio de River Plate en 2009. Pese a las rencillas entre Noel y Liam, lo consideran un hito al nivel de Knebworth (1996).

Y no se cansan de recordarlo, lo hicieron en el cierre de su Live’25 Tour y recientemente Liam selló el amor por el pueblo argentino en X. A propósito del cotejo de hoy, el menor de los Gallagher se abstuvo de dar un marcador. “Es bastante duro amar a Argentina y a toda su hermosa gente, pero al mismo tiempo no querer que ganen el partido”, apuntó.

“Es bastante duro amar a Argentina y a toda su hermosa gente, pero al mismo tiempo no querer que ganen el partido”

Para los ingleses, aun con el hecho de que Noel Gallagher no apoya a Inglaterra por ir a full con Irlanda, el país de su madre, Oasis se convirtió en la banda sonora de sus victorias en la justa mundialista. Wonderwall fue adoptada por los casuals que cruzaron el Atlántico para apoyar a los Tres Leones. El romance comenzó porque inicialmente fue parte de la playlist que la Federación Inglesa compartió con la FIFA para tocar en el estadio durante sus juegos, lo mismo que Sweet Caroline y Hey Jude, de The Beatles.

En la fase de grupos, especialmente luego de dar cuenta de la RD del Congo, el equipo y su gente se fundieron en un abrazo cantando la rola para celebrar el sueño y la ilusión. En las calles y los bares, los ingleses hacían presencia cantando como los propios Gallagher. Pero el fenómeno arrasó mucho más después del complicado encuentro con México en dieciseisavos de final, que ahora muchos en Reino Unido han tildado como La batalla en el Azteca.

Foto: Cuartoscuro.com / Big Brother Recordings

Ganar 3-2 a México, con un hombre menos y aguantando los embates de los dirigidos por Javier Aguirre, hicieron que todos se sintieran orgullosos de ser ingleses, y aquella noche, con todo el dolor de la afición mexicana a flor de piel, el Wonderwall se sintió mucho más en el núcleo europeo. The Mirror reportó que esa noche comenzó un incremento en reproducciones del 300%.

Si agregamos la pasión que el mexicano siento de igual forma por Oasis y la mofa del argentino, que futbolísticamente rivaliza con nosotros desde hace muchos años, el tema tuvo un repunte gigantesco. El mismo portal londinense avisó que la canción agregó un crecimiento de 278% luego de vencer a la dura escuadra nórdica liderada por Erling Haaland. El momento estaba ya sellado. Wonderwall rectificó que siempre fue hecha por y para la gente.

Actualmente, la canción suma más de dos mil 886 millones de streams en Spotify, mientras que en Apple Music se ubica en la primera posición de las canciones más escuchadas en el canal de Oasis, el segundo lugar en lo más reproducido de Argentina, el tercero en Inglaterra y el octavo sitio a nivel global. Un éxito más marcado y rotundo que el Dai Dai de Shakira y Burna Boy, intérpretes del tema oficial de la Copa del Mundo.

“C’MON ENGLAND, C’MON WONDERWALL”

Desde la década de 1960, indica un artículo de la BBC, comparten que la fanaticada pambolera de su país adoptó la moda de tomar éxitos pop y transformarlos en gritos de guerra para apoyar a la selección o equipos locales. World in Motion, de New Order; Three Lions, de Baddiel, Skinner & The Lightning Seeds; y Vindaloo, de Fat Less, son otros temas que han sido acogidos por los casuals.

Sin embargo, Wonderwall tiene un significado especial. Harry Kane, el goleador de la oncena comandada por Thomas Tuchel, dijo que es uno de los momentos que más le enorgullecen y emocionan de ser parte de la selección, mientras que el portero retirado Joe Hart lo definió como un momento fenomenal e ideal para olvidarse de que son profesionales y permitirse celebrar con la gente.

Wonderwall es emblemático para la banda, por ser el primer éxito global del grupo en 1995, cuando publican el disco (What’s The Story) Morning Glory? “Es una canción para expresar un amor enorme sin necesariamente especificar a quien va dirigido”, explicó en ese entonces Noel Gallagher a Q Magazine, aunque antes había mencionado que era una carta de amor para su ex Meg Matthews, precisó también la BBC.

Es una canción para expresar un amor enorme sin necesariamente especificar a quien va dirigido”

Tanto Oasis como los jugadores ingleses y analistas han coincidido que el tema evoca unidad, es un himno social para sentirse orgullosos de quienes son. Liam Gallagher también se ha encargado de subrayarlo en sus polémicas intervenciones en X, y todos los asistentes mexicanos a alguno de los dos shows de Live’25 del año pasado puede dar fe de ello, Wonderwall es la canción que más identidad irradia, todo mundo, seas fan o no, la conoce.

Inspira al enemigo

El romance entre Argentina y Oasis llegó al extremo de que Joaquín Levington, el líder y vocalista de la banda argentina Turf, reversionó Wonderwall a una rola cien por ciento tirada a apoyar a la Albiceleste.

“Tengan miedo Oasis, Liam y Noel Gallagher”, dijo el cantante en su video que ya acumula 3.5 millones de reproducciones. Al cierre de esta edición, Liam, el más activo en redes sociales, no ha reaccionado al juego. Sólo le ha dicho a una fan que pronostica un 2-0.

“Con el Diego, que nos guía desde el cielo, y con Lionel: Campeones otra vez”, canta Joaquín en el estribillo de la rola. Y con millones de argentinos eligiendo creer que hoy le repetirán la fórmula de México 86 a sus acérrimos rivales.

Con el Diego, que nos guía desde el cielo, y con Lionel: Campeones otra vez...”

Como sucedió con los mexicanos, los argentinos le han declarado la guerra de un día a Oasis, pero prometen volver a entablar su relación espiritual y bíblica una vez que se conozca hoy quién es el vencedor.

En caso de que gane Inglaterra, Liam prometió tomar el primer avión con dirección a Nueva York para asistir el domingo al Metlife Stadium y saber si realmente este es el año en que Inglaterra se lleva la copa a casa… o realmente son ellos los que regresan con las manos vacías pero con el corazón lleno de Wonderwall.