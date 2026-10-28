Festival de las Almas 2026: fechas y artistas que darán conciertos GRATIS en Valle de Bravo

El Festival de las Almas 2026 en Valle de Bravo será una de las opciones para quienes buscan disfrutar de conciertos y actividades culturales durante las celebraciones de Día de Muertos. Este evento reunirá a diferentes artistas en el Estado de México y tendrá espectáculos para distintos gustos musicales.

Si te gusta asistir a conciertos, pero también quieres aprovechar estas fechas para conocer un Pueblo Mágico, este festival puede ser una buena oportunidad. Además de escuchar música en vivo, los visitantes podrán disfrutar de otras actividades.

Valle de Bravo

Para esta edición se preparó una programación de varios días, en la que participarán cantantes y agrupaciones conocidas. Habrá desde pop y rock hasta música regional mexicana, cumbia y propuestas sinfónicas.

¿Cuándo será el Festival de las Almas 2026 en Valle de Bravo?

La edición número 24 del Festival de las Almas se realizará del 30 de octubre al 7 de noviembre de 2026 en Valle de Bravo, uno de los Pueblos Mágicos del Estado de México.

A lo largo de nueve días se realizarán conciertos y diferentes actividades culturales, aprovechando las fechas en las que se celebra el Día de Muertos.

Tomada de X @IMER_Noticias

El festival es organizado por la Secretaría de Cultura y Turismo del Estado de México cada año reúne distintas expresiones artísticas, desde presentaciones musicales hasta obras de teatro, cine y actividades literarias.

Sin embargo, uno de los principales atractivos de esta edición será la participación de varios artistas que ofrecerán conciertos gratuitos.

¿Qué artistas estarán en el Festival de las Almas 2026?

La cartelera musical ya fue anunciada y contará con nueve días de conciertos. Entre los invitados se encuentran figuras reconocidas de la música mexicana, así como agrupaciones que interpretan diferentes géneros.

Estas son las fechas y los artistas confirmados para el Festival de las Almas 2026:

30 de octubre: Ximena Sariñana.

31 de octubre: Lagos.

1 de noviembre: Majo Aguilar.

2 de noviembre: Edgar Oceransky.

3 de noviembre: Orquesta Canela.

4 de noviembre: Enjambre.

5 de noviembre: Orquesta Sinfónica del Estado de México y Metamorféame, con un concierto de rock sinfónico.

6 de noviembre: Sonora Dinamita.

7 de noviembre: Alejandra Guzmán.

¿A qué hora y dónde serán los conciertos del Festival de las Almas 2026?

Si estás pensando en asistir a alguna de las presentaciones, es importante que conozcas el lugar y el horario para que puedas organizar tu visita.

Todos los conciertos se realizarán en La Velaría, en Valle de Bravo, y comenzarán a las 20:00 horas, de acuerdo con la programación anunciada por las autoridades estatales.

Además, las presentaciones serán gratuitas, así que no será necesario comprar boletos para disfrutar de los artistas incluidos en el cartel.

¿Qué otras actividades habrá en Valle de Bravo por Día de Muertos?

Aunque los conciertos serán uno de los principales atractivos del Festival de las Almas, durante estas fechas también habrá otras opciones para quienes quieran disfrutar de las celebraciones de Día de Muertos.

La programación cultural incluye teatro, cine, talleres, conferencias y actividades literarias, además de eventos relacionados con las tradiciones de esta temporada.

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Entre las actividades anunciadas se encuentra el desfile Metamorfosis entre la Vida y la Muerte, que tendrá recorridos el 30 y 31 de octubre.

También destaca el concurso de embarcaciones Altar Flotante, programado para el 30 de octubre a las 19:00 horas en el Embarcadero Municipal.

Otra de las opciones son los talleres de pan de muerto, las actividades de manualidades y los recorridos que forman parte de la celebración en el municipio.