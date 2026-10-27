Con Xolos rumbo al inframundo: así será la caminata inspirada en el Mictlán en CDMX

¿Has visto alguna vez a un Xoloitzcuintle? Estos perros, considerados uno de los símbolos más emblemáticos de la cultura prehispánica en México, tienen un lugar especial en las tradiciones del Día de Muertos por la leyenda que los relaciona con el camino de las almas hacia el Mictlán.

Y este año tendrán un festival propio: “Campo de Xolos: Bienvenidos a Itzcuintlán”, un evento que reunirá exposiciones, conciertos, actividades culturales y una caminata inspirada en el viaje al inframundo.

Pero ¿cuándo será, dónde se realizará y qué actividades podrás disfrutar? Aquí te contamos todos los detalles del Festival del Xoloitzcuintle 2026 en la Ciudad de México.

¿Cuál es la leyenda prehispánica del Xoloitzcuintle?

Una de las leyendas más conocidas cuenta que los Xoloitzcuintles eran los guardianes encargados de guiar las almas de los difuntos durante su recorrido por el Mictlán, el inframundo de la cosmovisión mexica.

De acuerdo con esta creencia, los perros ayudaban a las almas a cruzar un río que formaba parte del camino hacia el lugar de los muertos. Sin embargo, también se dice que, si una persona había maltratado a estos animales durante su vida, los Xolos podían negarse a ayudarla a cruzar.

Por esta razón, el Xoloitzcuintle se ha convertido en una figura importante de las tradiciones mexicanas relacionadas con la muerte y el Día de Muertos, además de ser una raza que forma parte del patrimonio biocultural del país.

Raza Xoloitzcuintle. Foto: Canva

Festival del Xoloitzcuintle 2026

Es una iniciativa que busca acercar al público a esta emblemática raza mexicana mediante actividades culturales gratuitas.

La Secretaría de Cultura de la Ciudad de México invita a las personas a participar en este encuentro, que busca destacar la importancia de preservar a los Xoloitzcuintles y reconocer su valor histórico y biocultural.

Las actividades se realizarán en el Centro Cultural El Rule y el Museo Soumaya, en el Atrio de San Francisco, con propuestas para quienes quieran conocer más sobre estos perros y su relación con las tradiciones mexicanas.

Además, su nombre tiene un significado especial: Xoloitzcuintle proviene de las palabras del náhuatl Xólotl, asociado con el dios mexica del fuego, la muerte y el inframundo e itzcuintli, que significa “perro”.

Raza Xoloitzcuintle. Foto: Canva

¿Qué habrá en el Festival del Xoloitzcuintle 2026?

Entre las actividades anunciadas por la Secretaría de Cultura se encuentran exposiciones colectivas, conciertos, propuestas artísticas y una caminata inspirada en el recorrido de las almas hacia el Mictlán.

Estas son algunas de las actividades que formarán parte de la programación:

Día Nacional del Xoloitzcuintle

La inauguración se realizará el 27 de octubre a las 17:00 horas en el Museo Soumaya, Atrio de San Francisco, y el Centro Cultural El Rule. Como parte de las actividades se presentará “Altar Vivo”, una ofrenda del artista Gabriel Mestre Arrioja.

Exposición colectiva “Peludos y Pelones, Ardientes Corazones”

Esta exposición reunirá obras y expresiones artísticas relacionadas con los Xoloitzcuintles. Entre los nombres vinculados con la muestra se encuentran Diego Rivera, Frida Kahlo, Miguel Covarrubias, Rosa Rolanda y Rufino Tamayo, así como Francisco Toledo.

También participarán creadoras y creadores contemporáneos como Dr. Lakra, Gabriel Mestre Arrioja, Gabriela León, Isabel Guitián y Barry Wolfryd, entre otros.

Exposición “El xolo sabe el camino”

La fotografía también tendrá un espacio dentro del festival con esta exposición, que incluirá imágenes de autoras y autores como Manuel Álvarez Bravo, Kati Horna, Graciela Iturbide, Mariana Yampolsky y Gabriel Mestre Arrioja, entre otros.

La muestra está programada para el domingo 1 de noviembre y propone acercarse a la presencia del Xoloitzcuintle a través de distintas miradas artísticas.

“Portales al Miktlampa”, de Mocre & Mitothia

En el marco de la Noche de Museos, el Museo Soumaya, Atrio de San Francisco, albergará esta propuesta artística el miércoles 28 de octubre.

La actividad se suma a la programación del festival con una invitación a explorar las conexiones entre el arte y la cosmovisión prehispánica.

“Xolo Mixtape”: conciertos y exploraciones sonoras

La música también formará parte de la celebración al reunir las presentaciones de Los Reyes de Veracruz, Panchas Trío, Valentina Barrios, Líber Terán y Pachucos Mictlán, con la participación de Roco Pachukote, la India y Legend Medicina.

Además, habrá exploraciones sonoras bajo el nombre de “Xolo-Hertz”, con los artistas Manuel Rocha Iturbide, Andrés Sánchez Maher y Bestial Crew, en propuestas dedicadas a esta emblemática raza.

Los conciertos están programados para el sábado 31 de octubre en el Centro Cultural El Rule.

Caminata al Mictlán: recorrido de Xoloitzcuintles en CDMX

Una de las actividades más esperadas será la caminata al Mictlán, programada para el domingo 1 de noviembre.

El recorrido será de aproximadamente 1.2 kilómetros y partirá de la Plaza Seminario, a un costado del Templo Mayor, para llegar al Centro Cultural El Rule. La actividad estará inspirada en el viaje al inframundo y contará también con un Tianguis Xolero.

La propuesta busca reunir la tradición, la cultura y el cariño por los Xoloitzcuintles en una experiencia que recuerda el papel que estos perros ocupan en las leyendas del México prehispánico.

Si quieres acercarte a la historia de esta raza y disfrutar de actividades culturales relacionadas con el Día de Muertos, el Festival del Xoloitzcuintle 2026 será una oportunidad para conocer más sobre uno de los animales más representativos de las tradiciones mexicanas.