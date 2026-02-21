Fernanda Tovar conquista la Festival Internacional de Cine de Berlín con 'Chicas tristes'

Hace unas semanas, Fernanda Tovar contaba a Excélsior que estaba experimentando el síndrome del impostor al haber sido elegida, con su ópera prima Chicas tristes, en el Festival de Cine de Berlín y seguramente este viernes se dio cuenta de que no es ninguna impostora fílmica, pues su película obtuvo el Oso de Cristal a Mejor Película y el Gran Prix del Jurado Internacional.

Este premio es para Palestina, para los migrantes en Estados Unidos aterrorizados por ICE y a todas las personas que resisten en un mundo que avanza, peligrosamente, hacia nuevos momentos de fascismo”, expresó Tovar al subir al estrado a recoger el Oso de Cristal.

Foto: Colectivo Colmena

Por su parte, cuando recibió el Gran Prix Internacional, que consiste en un apoyo de siete mil 500 euros, Tovar lo dedicó a “los colectivos de jóvenes que resisten alrededor del mundo”.

La joven egresada del Centro de Capacitación Cinematográfica (CCC) se coronó en la Sección Generation International de la Berlinale, que está dedicada a historias sobre niños y jóvenes, gracias a la historia de dos amigas que ponen a prueba su amistad luego de que una de ellas es violentada físicamente por un hombre que no supo respetar los límites que ella le puso.

Con un imaginario submarino metafórico y poético, junto a unas interpretaciones protagonistas excepcionales, esta película nos conmovió profundamente por su humor, tristeza y realismo. Al abordar la violencia sexual y sus secuelas, el filme explora con destreza la compleja dinámica entre dos jóvenes mientras reconcilian sus emociones y su amistad. Se trata de un debut extraordinario y perfectamente calibrado; una obra afectuosa, estrepitosa y llena de vida”, fueron las palabras del jurado Generation Internacional que premió a Tovar.

El jurado estuvo conformado por Lorin Aktaş, Sherwin Lo-Kuo, Minou Monfared, Elda Pfäfflin y Curt Willemeit.

Protagonizada por Darana Álvarez y Rocío Guzmán, Chicas tristes se desarrolla en el mundo del nado, al mostrar la historia de dos amigas nadadoras que se están preparando para competir y todo se ve alterado cuando una de ellas, tras la violencia que sufrió, se aísla y opta más por el silencio y duda de si realmente pasó lo que pasó. Es ahí en donde salen a flote temas como el del machismo, la sororidad, la amistad, el apoyo y el uso de la tecnología como la inteligencia artificial para preguntar si lo que ella vivió fue o no abuso y violencia de género.

Tovar y su equipo de producción rodaron Chicas tristes entre mayo y junio de 2024 en la Ciudad de México y el Estado de México. Para las escenas de la piscina usaron una que está ubicada en Chimalhuacán.

Chicas tristes es el primer largometraje de Fernanda Tovar luego de haber realizado cuatro cortometrajes en los últimos años.

El guion de Chicas tristes fue escrito y desarrollado con el apoyo del Fonca, Jóvenes creadores, Cine Qua Non Lab e Imcine. Asimismo, recibió el apoyo del Eficine para si realización.

Cabe destacar que Fernanda Tovar pertenece al Colectivo Colmena, que aglutina a puras realizadoras.

cva*