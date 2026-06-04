La Fatshionista se declara pansexual; “a mis 37 años salgo del clóset oficialmente”

La Fatshionista compartió públicamente que es una persona pansexual. Lo hizo el 1 de junio, en el inicio del Mes del Orgullo, a través de un video en el que habló sobre su proceso personal, su relación con Iván y la forma en que comenzó a cuestionar la idea de heterosexualidad con la que había vivido durante años.

“Es primero de junio, mes del orgullo, y hoy a mis 37 años salgo del clóset oficialmente como persona pansexual”, expresó al iniciar el video, en el que también reconoció sentirse nerviosa por compartir esta parte de su vida con sus seguidores.

La declaración fue recibida como una conversación íntima y directa, en la que la influencer explicó que su proceso no ocurrió de manera repentina, sino a partir de preguntas personales que surgieron en terapia individual y de pareja.

La Fatshionista habla de su salida del clóset

En el video, La Fatshionista reconoció que en 2026 podría parecer “casi obsoleto” escuchar a alguien decir que sale del clóset, pero explicó que para ella se trataba de un proceso reciente.

“Pues güey, no me culpes, apenas me atreví, me acabo de dar cuenta”, dijo al hablar de la manera en que comenzó a reconocer su orientación sexual.

La creadora de contenido también contó que, hasta hace poco, ella se consideraba heterosexual. Incluso aseguró que en enero todavía se identificaba de esa forma, hasta que comenzó a revisar algunas incomodidades que había sentido en su relación con Iván.

Según relató, durante un tiempo había hablado de la dificultad que le generaba la feminidad de Iván, pero con el acompañamiento terapéutico empezó a entender que esa incomodidad no venía realmente de la forma en que su pareja expresaba su identidad, sino de algo que ella misma no se había permitido reconocer.

El papel de Iván y la terapia en su proceso

La Fatshionista explicó que parte de su reflexión surgió al preguntarse de dónde venía esa sensación de rareza al ver a Iván disfrutar su feminidad, maquillarse o habitar una expresión que no encajaba con los modelos tradicionales de género.

En su testimonio, dijo que el proceso en terapia le permitió darse cuenta de que la incomodidad no estaba en Iván, sino en ella misma y en la forma en que había intentado mantenerse dentro de una idea rígida de heterosexualidad.

“No era reconocer en Iván que era femenina o que no encajaba con el estereotipo y el estándar, sino era reconocer que yo no encajaba en el estereotipo y el estándar”, compartió.

La influencer también señaló que al nombrar lo que estaba sintiendo, tanto con su terapeuta como con Iván, esa incomodidad comenzó a desaparecer. A partir de entonces, dijo, pudo mirar a su pareja sin exigirle que cambiara y sin exigirse a sí misma encajar en una identidad que ya no le hacía sentido.

“Ni el amor tiene límites, ni la atracción sexual”

Uno de los momentos centrales del video ocurrió cuando La Fatshionista habló sobre cómo este proceso modificó la forma en que entiende el amor, la atracción y los acuerdos dentro de una relación.

“Me di cuenta que ni el amor tiene límites, ni la atracción sexual y que podía fluir con ella y tener una relación en la que nosotres hagamos las reglas”, expresó.

La creadora de contenido también mencionó que, al reconocer su orientación, comenzó a apreciar de otra manera las características de Iván que antes le generaban conflicto. Entre ellas mencionó su sensibilidad, ternura, delicadeza y forma de cuidarla.

De acuerdo con su relato, esas cualidades, que muchas veces son leídas socialmente como femeninas, se volvieron una parte importante de lo que más le gusta de su pareja.

¿Qué significa ser pansexual?

La pansexualidad es una orientación sexual en la que una persona puede sentir atracción emocional, romántica o sexual por otras personas sin que el género sea necesariamente un factor determinante.