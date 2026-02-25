¿Cómo empezó? La cronología del romance de Bad Bunny y Gabriela Berlingeri

La historia de amor entre Bad Bunny y Gabriela Berlingeri ha sido todo menos convencional. Discreta, creativa y marcada por idas y vueltas, su relación volvió a acaparar titulares tras el triunfo histórico del artista en los Grammy 2026.

La presencia de Gabriela en la ceremonia y en otros eventos clave revivió rumores de reconciliación e incluso de un posible compromiso. Pero, ¿cómo comenzó todo?

¿Qué pasó en la relación de Bad Bunny y Gabriela?

La historia se remonta a 2017, cuando Benito Antonio Martínez Ocasio conoció a Gabriela en un restaurante en Puerto Rico. Esa noche, el cantante había participado como invitado sorpresa en un concierto de Zion & Lennox y luego salió a cenar con su familia.

Se conocieron en un restaurante de Puerto Rico en 2017, cuando el cantante aún estaba consolidando su carrera. IG gabrielaberlingeri

Según contó en una entrevista con Rolling Stone, comenzaron a conversar de manera casual y la conexión fue inmediata. En ese momento, la carrera del “Conejo Malo” apenas despegaba hacia el fenómeno global en el que se convertiría.

Gabriela, diseñadora de joyas, se transformó pronto en un apoyo emocional clave, acompañándolo en el ascenso a la fama.

¿Cuánto tiempo fueron novios Bad Bunny y Gabriela?

Aunque mantuvieron su romance lejos del ojo público durante varios años, Gabriela ya formaba parte del universo creativo del artista. Participó grabando referencias vocales para el tema “Te Gusté”, colaboración de Bad Bunny con Jennifer López, un detalle que pocos conocían en ese momento.

Su relación se hizo pública oficialmente en febrero de 2020, cuando fueron captados juntos en un partido de la NBA. Reuters / IG gabrielaberlingeri

Su relación se consolidó en privado hasta febrero de 2020, cuando fueron fotografiados juntos por primera vez en un partido de la NBA en Miami. Poco después, el propio cantante confirmó que estaba “enamorado”, sin mencionar su nombre.

La pandemia marcó un punto de inflexión. Durante el confinamiento en Puerto Rico, Bad Bunny compartió en redes sociales videos junto a Gabriela bailando, jugando y disfrutando del encierro. Fue entonces cuando el público la conoció oficialmente.

Ese mismo año lanzaron “En Casita”, una canción grabada durante la cuarentena donde Gabriela prestó su voz. Además, ella fue la fotógrafa de la icónica portada de Rolling Stone que el artista realizó con un iPhone. La complicidad profesional y sentimental quedó más que evidente.

En septiembre de 2021, la pareja desfiló junta por la alfombra roja de los Billboard Latin Music Awards, confirmando su solidez tras casi cuatro años de relación.

Fuentes cercanas aseguraron que la comunicación nunca se rompió por completo. Grosby / IG gabrielaberlingeri

Bad Bunny y Gabriela ¿Por qué terminaron?

Sin anuncios oficiales, en 2022 comenzaron las señales de distanciamiento. A finales de ese año, Bad Bunny fue vinculado sentimentalmente con la modelo Kendall Jenner, lo que muchos interpretaron como el cierre definitivo de su historia con Gabriela.

Durante 2023 y parte de 2024, Benito se instaló temporalmente en Los Ángeles y su vida sentimental parecía tomar otro rumbo. Sin embargo, fuentes cercanas aseguraron que la comunicación con Gabriela nunca se cortó por completo.

¿Bad Bunny y Gabriela regresaron?

Los rumores de reencuentro comenzaron a tomar fuerza en 2025. Fans interpretaron varias letras de Debí tirar más fotos como referencias a su relación pasada. Luego llegaron las apariciones públicas: Gabriela fue vista en los Grammy 2026 y en el Super Bowl, donde Bad Bunny encabezó el show de medio tiempo.

Coincidencias en Buenos Aires y Brasil reavivaron las teorías de reconciliación. Reuters / IG gabrielaberlingeri

Días después, fueron fotografiados cenando en Buenos Aires en vísperas de San Valentín, luego en Brasil y recientemente en Australia en una playa durante la gira mundial del artista. Las imágenes, captadas por paparazzi, muestran cercanía y complicidad.

Incluso trascendió —según versiones difundidas por la influencer “Chamonic”— que la pareja podría haberse comprometido en el verano de 2025 en una celebración íntima en Puerto Rico, acompañada de música tradicional boricua. Aunque no hay confirmación oficial, el anillo que Gabriela ha lucido en eventos recientes ha despertado especulaciones.

Hasta el momento, ninguno ha confirmado públicamente una reconciliación. Sin embargo, las coincidencias geográficas, las apariciones en eventos clave y la complicidad que transmiten mantienen viva la fantasía de que su historia aún no ha terminado.