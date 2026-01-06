Fans de Shakira persiguen a Piqué y Clara Chía con canción de Shakira tras negarles una foto

El nombre de Gerard Piqué volvió a ser tendencia en redes sociales luego de protagonizar un incómodo y viral momento junto a su pareja, Clara Chía, provocado nada menos que por fans de Shakira. Aunque han pasado más de tres años desde la mediática separación entre el exfutbolista y la cantante colombiana, queda claro que el tema sigue más vivo que nunca en la memoria colectiva.

El episodio ocurrió en Ceuta, España, donde Piqué se encontraba cumpliendo compromisos laborales relacionados con sus negocios. Lo que parecía una caminata tranquila por la calle, rodeado de colaboradores y personas de su equipo, se transformó de pronto en una escena incómoda cuando un auto lleno de jóvenes se le acercó con la música a todo volumen.

Para sorpresa —o quizá no tanta— del empresario catalán, la canción que sonaba era la famosa “BZRP Music Session #53”, colaboración entre Shakira y Bizarrap, considerada por muchos como una auténtica tiradera directa contra Piqué y Clara Chía. Frases como “las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan” comenzaron a escucharse a pocos metros del exjugador, generando un ambiente de burla pública.

De acuerdo con videos que rápidamente se hicieron virales, Gerard Piqué intentó pasar completamente desapercibido, vistiendo una sudadera con capucha y evitando cualquier contacto visual. No volteó a ver el vehículo, no reaccionó ante los gritos ni ante la música, y simplemente continuó su camino con la mirada baja, como si nada estuviera ocurriendo.

Mientras tanto, sus acompañantes actuaron como una especie de escudo improvisado, observando con evidente incomodidad la situación y escoltando al exdefensa del Barcelona para evitar que el momento escalara. Aunque Piqué ha declarado en diversas ocasiones que no le afectan las críticas y que ha aprendido a ignorar el llamado “hate”, el episodio fue interpretado por muchos usuarios como un golpe directo al orgullo.

Las redes sociales no tardaron en reaccionar. En plataformas como TikTok, X e Instagram, miles de internautas se burlaron del momento, celebraron la reacción de las fans y recordaron que el público no olvida ni perdona lo ocurrido tras la ruptura con Shakira. Para muchos, la escena confirmó que la sombra de la cantante sigue persiguiendo al empresario, sin importar el país o el contexto.

Este incidente ocurre mientras circulan rumores sobre la vida personal de Shakira, incluyendo versiones que apuntan a un posible acercamiento con su exnovio Antonio de la Rúa, con quien supuestamente fue vista en cenas y viajes recientes. Aunque nada ha sido confirmado, estos comentarios han avivado aún más el interés mediático.

Cabe recordar que la separación entre Shakira y Gerard Piqué fue anunciada en junio de 2022, tras más de 12 años de relación y dos hijos en común, Milán y Sasha. Aunque en un inicio se habló de una ruptura en buenos términos, poco después salió a la luz la infidelidad del exfutbolista con Clara Chía, detonando una ola de críticas que se intensificó con el lanzamiento de la canción junto a Bizarrap.

Pese al tiempo transcurrido y a los intentos de mantener una relación cordial por sus hijos, el escándalo sigue persiguiendo a Piqué, mientras los fans de Shakira continúan defendiendo a su ídola… incluso con el volumen al máximo.